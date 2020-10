Polen gegen Bosnien-Herzegowina heute live: Die Übertragung der Nations League

In der Nations League treffen Polen und Bosnien-Herzegowina aufeinander. Wir verraten, wie die Partie live im TV und LIVE-STREAM läuft.

empfängt heute Bosnien-Herzegowina am vierten Spieltag der UEFA . Nach den beiden torlosen Unentschieden in Gruppe A1 am Wochenende, ist noch vieles offen.

Europas Fußballer des Jahres Robert Lewandowski möchte Polen mit seinen Toren an die Tabellenspitze schießen. Bosnien-Herzegowina braucht drei Punkte, um in der schweren Gruppe nicht den Anschluss zu verlieren. Angepfiffen wird das Spiel um 20:45 Uhr .

Goal verrät, wie die Nations League live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird. zeigt Euch die Spiele der Nations League live.

Polen vs. Bosnien-Herzegowina heute live: Die Fakten zur Begegnung

Wettbewerb : UEFA Nations League, 4. Spieltag | Liga A, Gruppe 1

: UEFA Nations League, 4. Spieltag | Liga A, Gruppe 1 Datum : Mittwoch, 14. Oktober 2020

: Mittwoch, 14. Oktober 2020 Anpfiff: 20:45 Uhr

Polen vs. Bosnien-Herzegowina heute live im TV sehen: Geht das?

Läuft die Nations League live im deutschen Fernsehen und wenn ja, wo? Diese Frage geistert in den Köpfen von Anhängern der Polen und der Bosnier umher.

Leider nein! Polen vs. Bosnien-Herzegowina wird heute nicht live im TV gezeigt / übertragen. Heißt im Klartext: Das Nations-League-Spiel kann heute nur im LIVE-STREAM angeschaut werden.

Polen vs. Bosnien-Herzegowina heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Der Ismaninger Streamingsender DAZN zeigt / überträgt Polen gegen Bosnien heute im LIVE-STREAM live und in voller Länge. Das geht kostenlos mit dem Gratismonat.

LIVE-STREAM : DAZN

: Kommentator : Matthias Naebers

: Matthias Naebers Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

Polen vs. Bosnien-Herzegowina heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen: Alle Inhalte

DAZN ist der Ort für grenzenlosen Livesport auf Abruf. Mit einem kostenlosen Probemonat könnt Ihr das breite Angebot aus internationalem Spitzensport 30 Tage testen.

Polen vs. Bosnien-Herzegowina heute live auf DAZN: So geht’s!

Polen vs. Bosnien-Herzegowina heute live: Die Aufstellung

Um 19.45 Uhr finden sich hier die Mannschaftsaufstellungen von Bosnien und den Polen ein.

Polen vs. Bosnien-Herzegowina heute live: Die Tabelle in der Nations League

Es ist das zweite Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in dieser UEFA Nations League. Das Hinspiel im September gewann Polen 2:1. Bosnien-Herzegowina konnte in der ersten Hälfte zwar in Führung gehen, doch die besser spielende polnische Mannschaft drehte die Partie in der zweiten Hälfte. Dank dieser drei Punkte steht Polen in der engen Gruppe mit und den Niederlanden aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz.

Nation Punkte Tordifferenz 1. Italien 5 2:1 2. Polen 4 2:2 3. 4 1:1 4. Bosnien-Herzegowina 2 2:3

In das Halbfinale um den Pokal der Nations League zieht nur der Gruppensieger dieser Gruppe ein. Möchten die Polen diese Chance wahren, ist ein Sieg gegen Bosnien-Herzegowina heute Pflicht. In den beiden Spielen am vergangenen Wochenende konnten beide Mannschaften nicht überzeugen. Polen trat offensiv ideenlos auf. Zielspieler Robert Lewandowski nahm am Spielgeschehen gegen Italien kaum teil. Nur dank einer ebenfalls schwachen Leistung Italiens teilten sich die Mannschaften die Punkte. Ähnlich war der Spielverlauf zwischen Bosnien-Herzegowina und den Niederlanden. Die Elftal enttäuschte und so behielt Bosnien-Herzegowina einen Punkt.

Über den Modus der Nations League und die kommenden Termine könnt Ihr hier weiter Informationen finden.