Poker um Vinicius Junior spitzt sich zu! Real Madrid gibt dem FC Arsenal offenbar Contra

Real Madrid reagiert offenbar auf das Rekord-Angebot, mit dem der FC Arsenal Offensivstar Vinicius Junior locken soll.

Wie Sky berichtet, hat Real dem Brasilianer und seinen Beratern ein Gegenangebot vorgelegt. Das klare Ziel: Vinicius soll seinen 2027 auslaufenden Vertrag verlängern.

Die Königlichen seien über Arsenals Avancen in Kenntnis und hoffen, mit der jüngsten Offerte nun endlich eine Einigung mit Vinicius erzielen zu können, heißt es. Schon seit weit mehr als einem Jahr laufen die Verhandlungen, die zwischenzeitlich immer wieder auf Eis lagen. Zunächst forderte Vinicius in den Augen Reals Verantwortlicher wohl deutlich zu viel Gehalt, wollte dem Vernehmen nach mindestens ebenso gut verdienen wie Teamkollege Kylian Mbappe.

Hier hatte Vinicius zwar offenbar irgendwann eingelenkt und war von seinen ursprünglichen Gehaltsforderungen abgerückt, im Frühjahr berichtete Sky daher noch von einer nahenden Einigung über eine Ausdehnung des Kontraktes. Zu dieser ist es aber auch jetzt, einige Monate später, noch nicht gekommen.

FC Arsenal lockt Vinicius Junior wohl mit Mega-Gehalt

Arsenal probiert nun wohl, daraus Profit zu schlagen. Vor kurzem hatte der Telegraph berichtet, dass der englische Meister Vinicius mit einem Rekord-Angebot lockt. Der 26-Jährige würde in London demnach so viel verdienen wie nie ein Arsenal-Spieler zuvor. Auch The Athletic berichtete vom Interesse der Gunners an einem der Superstars der Königlichen.





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Umso mehr ist Real natürlich an einer zeitnahen Entscheidung von Vinicius interessiert. Schließlich wollen die Madrilenen keinesfalls riskieren, den brasilianischen Nationalspieler kommendes Jahr ablösefrei abgeben zu müssen. Sollte sich Vinicius alsbald gegen eine Verlängerung im Bernabeu entscheiden, würde ein Verkauf schon in diesem Sommer daher immer wahrscheinlicher werden.

Trotz brisanter Vorgeschichte: Jose Mourinho will Vinicius offenbar unbedingt halten

Brisant: Zwischen Vinicius, 2018 von Flamengo nach Madrid gewechselt, und Reals neuem Trainer Jose Mourinho gibt es bekanntlich eine Vorgeschichte. Im Zuge des Rassismus-Eklats rund um Gianluca Prestianni und Vini Jr. im Champions-League-Spiel bei Mourinhos damaligem Klub Benfica im Februar waren der Offensivspieler und der portugiesische Coach aneinandergeraten. "Wenn man so ein Tor schießt, feiert man auf respektvolle Weise", hatte Mourinho hinterher Vinicius' ausschweifenden Jubel über sein 1:0-Siegtor kritisiert und dem Real-Star eine Mitschuld daran gegeben, dass er immer wieder Opfer rassistischer Beleidigungen wird: "Da stimmt etwas nicht, denn das passiert in jedem Stadion. In jedem Stadion, in dem Vinicius spielt, passiert etwas. Immer", so Mourinho.

Vinicius dürfte das sicher nicht vergessen haben. Mourinho soll derweil sehr klar sein: Der alte und neue Coach der Königlichen wolle einen Abgang des Brasilianers unbedingt verhindern, schreibt der Telegraph. Mourinho plane voll mit Vinicius, der seit Jahren zu den wichtigsten Stützen bei Real zählt. Vergangene Saison war er wettbewerbsübergreifend in 53 Einsätzen auf 22 Tore und 14 Assists gekommen.