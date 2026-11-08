So sehen Sie Plymouth Parkway gegen Berkhamsted mit einem VPN

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. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Anbieter. Rufen Sie die Website auf oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportrechteinhabers.

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Spielvorschau

England FA Cup - Spielwoche 1 9. Nov. 2026 - 14:30 Bolitho Park

Plymouth Parkway empfängt Berkhamsted im Bolitho Park zum FA Cup. Beide Mannschaften gehen mit unterschiedlicher Form aus der Northern Premier League in die Partie.

Parkway hat unter Chris McPhee gezeigt, dass die Mannschaft zu Hause auch umkämpfte Spiele für sich entscheiden kann. Der FA Cup bietet ihr eine Bühne jenseits des gewohnten Ligaalltags. Mit dem jüngsten Qualifikationssieg gegen Chertsey Town sicherte sich Parkway den Platz in dieser Runde und will im Wettbewerb noch weiter kommen.

Berkhamsted hat in der Qualifikation zum FA Cup bereits Southend United besiegt und damit gezeigt, dass sich die Mannschaft gegen namhaftere Gegner steigern kann. Dieser Sieg dürfte ihr für die Reise nach Plymouth Selbstvertrauen geben.

Die Ligaleistungen der Gäste waren wechselhaft: In den vergangenen vier Spielen der Northern Premier League gab es zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Berkhamsted hat gezeigt, dass die Mannschaft Tore erzielen kann, doch die defensive Stabilität bereitet Sorgen.

Für Parkway ist der Pokal eine Gelegenheit, parallel zur Ligasaison Schwung aufzunehmen. McPhees Mannschaft gewann ihr jüngstes Spiel gegen Uxbridge mit 3:1 und dürfte daraus Selbstvertrauen für diese Begegnung schöpfen.

Hier erfahren Sie alles darüber, wo Sie Plymouth Parkway gegen Berkhamsted sehen können, einschließlich der Anstoßzeit, der Mannschaftsnews und der jüngsten Form beider Teams.

Mannschaftsnews und Kader