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Die Himmelblauen aus Rom mischen weiter die Serie A auf. Trainer Gennaro Gattuso kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. Einer seiner Spieler zählt den Countdown zum Klassenerhalt herunter.

Davide Frattesi hatte eilig sein Smartphone zur Hand, um seine neueste Story bei Instagram allen Lazio-Fans zu zeigen. Zu sehen ist eine Fotomontage, die den Kopf eines braunen Hundes und das Konterfei des Mittelfeldspielers zeigt. Beide haben die Augen geschlossen und wirken tiefenentspannt. Dazu die Zahl -5 und drei Punkte.

Der Post ist Meme und Motto der Laziali in dieser Saison. Nach dem peinlichen Pokalaus im August gegen Zweitligist Mantova wurde der Klub als Abstiegskandidat gehandelt - und als solcher sammelt er trotzig Punkte für den Klassenerhalt.

Football / Getty Images / Imago WhatsApp Kanal GOAL Deutschland Abonniere jetzt unseren WhatsApp-Kanal Jetzt anmelden!

Das Bild zeigt den sogenannten 'Cane Salvezza', den "Rettungshund". 40 Punkte gelten gemeinhin als die Marke, die man für den Verbleib in der Liga holen muss. Lazio steht bei 35. Fehlen also nur noch fünf.

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Elfter Sieg im 13. Spiel: Lazio spielt eine Fabelsaison

"Wir hätten wirklich nicht erwartet, im November bei -5 zu stehen. Diese Saison übertrifft selbst die kühnsten Erwartungen, vor allem wenn man an das Spiel gegen Mantova denkt", fügte Frattesi hinzu. "Wir haben uns erholt, und diese Siege geben uns noch mehr Schwung, deshalb wollen wir jetzt nicht aufhören."

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Ein 2:1 gegen Torino am Samstag brachte Lazio die neue Marke. Es war der elfte Sieg im 13. Saisonspiel. Dazu kommen zwei Unentschieden. Die Pleite gegen das Team aus der Serie B in der Coppa Italia am 16. August war die einzige in dieser Spielzeit.

Den Rettungshund packte Frattesi im Oktober erstmals aus. Offenbar beseelt von einem 3:0 bei Rekordmeister Juventus stellte der 27-Jährige den Counter auf -21. Seitdem geht alles rasend schnell.

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Gennaro Gattuso verteilt Seitenhieb an seine Kritiker

Frattesis Trainer hat ist wenig überraschend nicht so verspielt unterwegs, sondern eher geradlinig. Am Samstag fühlte sich Gennaro Gattuso in der Stimmung, seinen Kritikern einen ordentlichen Seitenhieb zu verpassen.

"Ich habe nicht vergessen, was zu Beginn der Saison gesagt wurde", sagte die Milan-Legende gegenüber Gazzetta.it. "Alle sagten, diese Mannschaft sei der Aufgabe nicht gewachsen und ich sei ein unfähiger Trainer. Sie sagten, der Klassenerhalt sei das einzig mögliche Ziel. Und doch sind wir hier."

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Bleibt Lazio auch nur einigermaßen in der Spur, ist der Rettungshund zu Weihnachten längst in Rente. Drei Ligaspiele stehen im Kalenderjahr noch auf dem Plan, doch die haben es in sich. Es geht los mit einem Heimspiel gegen Atalanta Bergamo am kommenden Wochenende.

Dann kommt es eine Woche später zum Stadtderby gegen die Giallorossi, die ebenfalls eine überragende Saison spielen. Der starke Aufsteiger Frosinone empfängt Lazio am 18. Dezember. Zwei Tage vor Heiligabend steigt in Mailand die Supercoppa gegen Double-Gewinner Inter.