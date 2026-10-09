Die Pressekonferenz des FC Bayern am Freitag vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg neigte sich schon ihrem Ende entgegen, da wurde Trainer Vincent Kompany auf Tom Bischof angesprochen. Der 21-jährige Allrounder hatte im DFB-Team zuletzt an der Seite seines Münchner Kollegen Aleksandar Pavlovic starke Leistungen gezeigt. Ob sich das vielleicht auf seinen Status beim FC Bayern auswirkt? In München war Bischof in der noch jungen Saison eher sporadisch zum Einsatz gekommen, von 630 möglichen Minuten absolvierte er nur 205. Die Doppelsechs bilden beim FC Bayern für gewöhnlich Joshua Kimmich und Pavlovic.

Kompany sah sich daraufhin zu einem etwa dreieinhalbminütigen Monolog mit einigen durchaus kuriosen Schwenks verleitet. Einleitend nannte er Bischofs Einsatzzeit zu so einem frühen Stadium der Saison "nicht abnormal" und erklärte dann: "Für meine Startelf-Entscheidungen spielt die Nationalelf keine Rolle. Ich freue mich riesig, wenn die Spieler mit einem guten Gefühl zurückkommen. Das ist ein Faktor, den ich mitnehme, weil ich möchte Spieler mit einem guten Gefühl haben."

Gleichzeitig hatte Kompany einen Rat für diejenigen Spieler parat, die bei ihren Nationalmannschaften Enttäuschungen erlebten. "Die können das hinter sich lassen und mit dem Gefühl zurückkommen, das sie beim letzten Spiel bei Bayern hatten: 7:0 zuhause, wo die alle überragend gespielt haben." Unmittelbar vor der Länderspielphase feierte der FC Bayern ein Schützenfest gegen Union Berlin.

Vincent Kompany erinnert an seine Spieler-Erfahrungen beim HSV

Als aktiver Spieler habe Kompany auch erst lernen müssen, zwischenzeitliche Länderspiel-Enttäuschungen auszublenden. "Ich habe in der Nationalmannschaft von Belgien nicht immer Erfolg gehabt. Ich weiß noch ganz gut, als wir während meiner Zeit beim HSV auf Platz 70 oder 80 der Weltrangliste waren", erzählte Kompany und scherzte zum allseitigen Gelächter in Richtung des neben ihm sitzenden Sportdirektors Christoph Freund: "Fast wie Österreich vor ein paar Jahren."

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In jener dunklen Zeit des belgischen Fußballs jedenfalls "war ich einer der Topspieler meiner Mannschaft, bin zur Nationalmannschaft gegangen, dann haben wir in Kasachstan, Armenien oder Aserbaidschan 0:2 oder 0:3 verloren. Dann kommst du zurück mit so einem schlechten Gefühl. Dann hast du die Niederländer da. Rafael van der Vaart und Nigel de Jong (seine damaligen Mitspieler beim Hamburger SV, Anm. d. Red.) sind in ihrem Jacuzzi gesessen und haben gefragt: 'Was war los mit Belgien?' Dazu natürlich die Deutschen. So hast du immer ein negatives Gefühl. Aber dann habe ich gelernt, dass man nur mit gutem Gefühl zurückkommen muss."

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Vincent Kompany mutmaßt: "Kimmich steckt hinter deinen Gedanken"

Schließlich ließ Kompany durchblicken, warum er diese Schwenks gewählt hatte. "Jetzt zu deiner Frage über Bischof und Kimmich, weil er steckt hinter deinen Gedanken, obwohl du den Namen nicht gesagt hast", mutmaßte Kompany in Richtung des Reporters. Offenbar vermied Kompany bewusst etwaige Lobgesänge auf Bischof, weil er schon ahnte, dass sie im Umkehrschluss gegen Kimmich gewertet werden könnten.

Zur Erinnerung: Kimmich enttäuschte im DFB-Team bei der Pleite gegen Griechenland, musste anschließend (gegen seinen öffentlich geäußerten Willen) im Zuge von Jürgen Klopps Kader-Wechsel planmäßig abreisen und dann mitansehen, wie Bischof und Pavlovic glänzten. Die Folge waren große Debatten über Kimmichs Stellenwert in der Nationalmannschaft.

Kompany legte Kimmich mit seinem Monolog indirekt nahe, sich an seine guten Leistungen in der noch jungen Saison für den FC Bayern zu orientieren. Und verwies gleichzeitig darauf, dass diese Leistungen auch für seine Trainer-Entscheidungen beim FC Bayern als Maßstab dienen. "Was wichtig ist", erklärte Kompany: "Ich habe nicht vergessen, wer gegen Union Berlin gespielt hat und wie gut die gespielt haben. Ich habe nicht vergessen, wer gegen Bodö/Glimt gespielt hat und wie gut die gespielt haben. Ich habe nicht vergessen, wer gegen Dortmund im Supercup und gegen Stuttgart gespielt hat." Immer mit dabei und meist überzeugend: Joshua Kimmich.