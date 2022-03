Playoffs zur WM 2022 heute live: Wer zeigt / überträgt die Spiele im TV und LIVE-STREAM?

Am Donnerstag erfolgt der Auftakt der Playoffs zur WM 2022. Genauer gesagt gehen um 20.45 Uhr vier Halbfinalspiele über die Bühne. Mit Portugal vs. Türkei und Italien vs. Nordmazedonien zählen zwei hiervon zum Pfad C. Dazu kommen Wales vs. Österreich im Pfad A und Schweden vs. Tschechien im Pfad B. Anschließend stehen am Dienstag die Endspiele auf dem Programm.

Die Playoffs zur WM 2022 live ansehen: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Der Pfad C ist folgerichtig der Einzige, der planmäßig ausgetragen wird. Dort messen sich mit Portugal und Italien die bislang letzten zwei Europameister. Cristiano Ronaldo & Co., die im Jahr 2016 triumphierten, empfangen die Türkei. Der Sieger in diesem Halbfinale empfängt im Endspiel jenen im Kräftemessen Italien vs. Nordmazedonien.

Im Pfad A steigt vorerst ausschließlich die Begegnung Wales vs. Österreich. Denn: Das andere Halbfinale in den Playoffs zur WM 2022, Schottland vs. Ukraine, wurde auf Juni verschoben. Zudem stieg im Pfad B Polen nach dem Ausschluss von Russland direkt ins Finale am 29. März auf. Dort empfangen Robert Lewandowski & Co. den Sieger des Spiels Schweden vs. Tschechien.

Ab heute finden in der europäischen Qualifikation die Playoffs zur WM 2022 statt. Konkret gehen heute die Halbfinalmatches Wales – Österreich, Schweden – Tschechien, Portugal – Türkei und Italien – Nordmazedonien über die Bühne. Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

Die Playoffs zur WM 2022 sehen: Die Eckdaten auf einem Blick

Wales vs. Österreich Schweden vs. Tschechien Donnerstag, 24. März 2022 Donnerstag, 24. März 2022 20.45 Uhr 20.45 Uhr Cardiff City Stadium Friends Arena (Solna) Portugal vs. Türkei Italien vs. Nordmazedonien Donnerstag, 24. März 2022 Donnerstag, 24. März 2022 20.45 Uhr 20.45 Uhr Estadio do Dragao (Porto) Stadio Renzo Barbera (Palermo)

Wer zeigt / überträgt die Playoffs zur WM 2022?

Die überwiegende Anzahl der Partien im Rahmen der europäischen Qualifikation zur WM 2022 lief wenig überraschend bei Bezahlanbietern. Genauer gesagt hielt DAZN die Senderechte für die meisten Partien. Hierbei konntet Ihr ausschließlich Deutschlands Auftritte bei RTL und somit im Free-TV mitverfolgen. Doch wer zeigt / überträgt die Playoffs zur WM 2022?

So könnt Ihr die Playoffs zur WM 2022 bei DAZN im TV sehen

DAZN hielt also mit Ausnahme der Partien der deutschen Nationalmannschaft die Exklusivrechte an der gesamten europäischen WM-Qualifikation. Und da die DFB-Auswahl bereits das Ticket für die Endrunde in Katar löste, benötigt Ihr die Übertragung der Playoffs ein Abo beim Pay-per-View-Anbieter. Hierbei könnt Ihr entweder einen Jahres- oder einen Monatsvertrag abschließen.

Allerdings solltet Ihr bedenken, dass Ihr bei der letztgenannten Option von einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis profitiert. Denn: Mit einem Jahresdeal legt Ihr einmalig 274,99 Euro oder monatlich 24,99 Euro auf den Tisch. Wenn Ihr es dennoch lieber mit einem Monatsabo angehen wollt, müsst Ihr 29,99 Euro berappen. Diese Preise gelten lediglich für Rückkehrer oder Neukunden. Hier findet Ihr alle weiteren Infos zu den Abonnements bei DAZN:

Die Abokauf verläuft zügig und dasselbe trifft auf den zweiten Schritt zu. Hierbei lädt Ihr die kostenfreie App auf Euer Smart-TV herunter oder vernetzt Euren Fernseher mit einem PC oder Notebook. Für die letztgenannte Alternative müsst Ihr Euch zusätzlich ein HDMI-Kabel besorgen. Nachfolgend findet Ihr die Schlüsselfakten zu den heutigen Übertragungen der Playoffs zur WM 2022:

Übertragungsbeginn der Playoffs-Konferenz: 20.25 Uhr

20.25 Uhr Beginn der Playoffs-Konferenz: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderator der Playoffs-Konferenz: Jan Lüdeke

Jan Lüdeke Die Spiele und Kommentatoren der Playoffs-Konferenz: Wales – Österreich (Komm: Max Gross), Schweden – Tschechien (David Ploch), Portugal – Türkei (Lukas Schönmüller), Italien – Nordmazedonien (Mario Rieker)

Wales – Österreich (Komm: Max Gross), Schweden – Tschechien (David Ploch), Portugal – Türkei (Lukas Schönmüller), Italien – Nordmazedonien (Mario Rieker) Übertragungsbeginn von Wales vs. Österreich: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn von Wales vs. Österreich: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator von Wales vs. Österreich: Stefan Galler

Stefan Galler Übertragungsbeginn von Schweden vs. Tschechien: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn von Schweden vs. Tschechien: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator von Schweden vs. Tschechien: Guido Hüsgen

Guido Hüsgen Übertragungsbeginn von Portugal vs. Türkei: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn von Portugal vs. Türkei: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator von Portugal vs. Türkei: Uli Hebel

Uli Hebel Experte bei Portugal vs. Türkei: Sascha Bigalke

Sascha Bigalke Übertragungsbeginn von Italien vs. Nordmazedonien: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn von Italien vs. Nordmazedonien: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator von Italien vs. Nordmazedonien: Carsten Fuß En vecka kvar 🇨🇿⏳ pic.twitter.com/pVt9um2tUB — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 17, 2022

Playoffs zur WM 2022 heute live: Wer zeigt / überträgt im LIVE-STREAM?

DAZN zeigt Euch die Playoffs zur WM 2022 also ebenfalls via PC und Notebook. Obendrein könnt Ihr genauso gut mittels Tablets und Smartphones auf die LIVE-STREAMS zurückgreifen. Das bedeutet, dass Ihr als Abonnenten mit einem mobilen Endgerät und einer adäquaten Internetverbindung das Angebot von überall nützen könnt.

Zu den Playoffs zur WM 2022 via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Ihr habt also ausgezeichnete Voraussetzungen, um die Playoffs zur WM 2022 sowohl daheim als auch unterwegs mitverfolgen zu können. Dennoch kann es passieren, dass Ihr kein angemessenes Netz parat oder keine Zeit habt. Und dass Ihr kein Geld auf den Tisch legen möchtet.

In diesen Fällen ist Euch mit den LIVE-TICKERN von GOAL geholfen. Damit bleibt Ihr zu sämtlichen entscheiden Momenten in den Matches Wales – Österreich, Schweden – Tschechien, Portugal – Türkei und Italien – Nordmazedonien am Ball.

So werden die Playoffs zur WM 2022 im TV und im LIVE-STREAM übertragen