Platzverweis nach 39 Sekunden: Darum wird Naby Sarr im Netz gefeiert

Der französische Verteidiger war weniger als eine Minute nach Anstoß des Platzes verwiesen worden. In den sozialen Medien wurde Sarr dafür gefeiert.

Naby Sarr vom englischen Drittligisten Charlton Athletic hat in der Partie gegen AFC Wimbledon (2:0) für Aufsehen gesorgt, nachdem er bereits in der ersten Spielminute vom Platz geflogen war.

Nach einem harten Einsteigen gegen einen Wimbledon-Spieler sah der 25-Jährige bereits nach 39 Sekunden die Rote Karte. Das Netz reagierte auf seine eigene Art und Weise und gratulierte Sarr, bei der Kälte nicht mehr spielen zu müssen und nun über Weihnachten frei zu haben:

Naby Sarr was shown a red card after just 39 seconds for Charlton this afternoon.



The man is a genius. He's now out of the cold, gets an early bath and will have Boxing Day off. pic.twitter.com/2vY8YNIw3s 15. Dezember 2018

To be honest with this weather I might have done the same... — Stuart Turner (@OnlyOneT) 15. Dezember 2018

I think @nabysarr has still got Christmas shopping to do and Bowyer wouldn't give him time off so 39 seconds in he thought "Fuck it I'm off" 😂 #cafc — Mark Windham (@MWindham84) 15. Dezember 2018

In Folge des Platzverweises erwartet den Franzosen nun eine Sperre von drei Spielen. Damit würde Sarr die prestigeträchtigen Begegnungen während der Feiertage verpassen.