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Beim FC Bayern ist man skeptisch bezüglich Transfers in der nahenden Winter-Wechselperiode.

Herbert Hainer und Jan-Christian Dreesen haben sich am Rande der Jahreshauptversammlung des FC Bayern am Samstag hinsichtlich möglicher Wintertransfers der Münchner eher zurückhaltend präsentiert.

"Fakt ist, dass das eine Situation ist, mit der wir so nicht gerechnet haben. Auf der anderen Seite sieht es so aus: Luis Diaz kommt zurück, Phonzie (Alphonso Davies) wird in zwei Wochen wieder fit sein, Serge (Gnabry) steigt auch so langsam wieder ins Training ein, also glaube ich nicht, dass wir in der Winterpause reagieren müssen", fasste Präsident Hainer die aktuelle Lage beim deutschen Rekordmeister zusammen.

Seiner Meinung nach müsse man beim Thema Wintertransfers ohnehin vorsichtig sein. "Wenn es sein müsste, dann ist der FC Bayern aber immer in der Lage zu reagieren. Es ist nicht unser Wunsch und wenn ich zurückblicke, waren wir mit Verpflichtungen im Winter oder in den letzten Tagen der Transferperiode nicht so glücklich," so Hainer.

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Wie lange fallen Harry Kane und Michael Olise beim FC Bayern aus?

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Vorstandsboss Dreesen, der offenbarte, dass Wintertransfer bislang "nicht auf dem Plan" gestanden hätten, schließlich müsse man zunächst einmal "die Rückkehrer abwarten. "Jamal Musiala ist zurückgekehrt, einige andere stehen kurz davor: Luis Diaz, Alphonso Davies. Dann werden wir sehen, wie wir damit umgehen im Winter. Bis dato haben wir nicht vor, größer tätig zu werden."

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Gleichwohl sei der Fußball ein schnelllebiges Geschäft. "Das haben wir gestern gesehen. Wer hätte gedacht, dass wir Harry Kane wegen dieser völlig unnötigen Aktion des Gegenspielers für mehrere Monate verlieren? Deswegen ist es schwer, Wasserstandsmeldungen zu geben. Die holen dich meistens ein", so Dreesen.

Einen Stürmer wie Harry Kane könne man ohnehin nicht so einfach ersetzen, erklärte der FCB-Vorstandsboss. "Er hat eine Art, unser Spiel zu beleben und den Takt vorzugeben, die einzigartig ist. Der Trainer wird die richtigen Antworten finden, da bin ich mir absolut sicher."

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Am Freitagabend hatte sich der englische Nationalstürmer beim 1:1 gegen den 1. FC Köln einen Syndesmosebandriss zugezogen, weshalb er den Bayern voraussichtlich mehrere Monate fehlen wird.

Auch Michael Olise verletzte sich gegen den Effzeh, er könnte möglicherweise aber schon am kommenden Wochenende gegen den HSV wieder auf dem Platz stehen. Zusätzlich dazu müssen die Münchner derzeit auf Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry und Luis Diaz verzichten.