Pittsburgh Steelers gegen Atlanta Falcons LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit Pittsburgh Steelers vs Atlanta Falcons

13. Sept. 2026 - 13:00 Acrisure Stadium

Die Pittsburgh Steelers empfangen die Atlanta Falcons am Sonntag, 13. September, in der ersten Woche der NFL-Hauptsaison 2026 im Acrisure Stadium (Pittsburgh, Pennsylvania). Der Anpfiff erfolgt um 19:00 Uhr (CET).

Für beide Franchises beginnt eine neue Ära: Mike McCarthy debütiert als Cheftrainer der Steelers, während Kevin Stefanski die Falcons anführt.

So können Sie das Spiel Pittsburgh Steelers gegen Atlanta Falcons verfolgen

Das Spiel überträgt der NFL Game Pass auf DAZN live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und gibt Zugriff auf jedes Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Nutzer erhalten außerdem Zugang zu NFL Redzone und zum NFL Network. Interessierte können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden, wenn mehrere Partien parallel laufen.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Der Ultimate-Tarif schaltet beliebte Alternativkommentare frei. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", bei dem "Next Gen Stats"-Daten direkt im Live-Bild erscheinen.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Pittsburgh Steelers gegen Atlanta Falcons – Mannschaftsnews

Die wichtigste Mannschaftsnachricht im Vorfeld des Spiels ist die große Verletzungssorge um Atlantas neu ernannten Stamm-Quarterback Tua Tagovailoa, der sich am Donnerstag beim Training eine Rückenverletzung zugezogen hat.

Team-News der Atlanta Falcons

Chaos auf der Quarterback-Position: Cheftrainer Kevin Stefanski ernannte Tua Tagovailoa offiziell zum Starter für Woche 1. Während des Trainings am Donnerstag bekam Tagovailoa jedoch starke Schmerzen im Rücken und im Bauch und setzte sich auf den Rasen. Falls er ausfällt, springt der erfahrene Ersatzmann Cooper Rush als Quarterback ein.

Michael Penix Jr. fällt aus: Der Quarterback im dritten Jahr erholt sich noch von einem Kreuzbandriss. Obwohl er voll am Training teilnimmt, stufte ihn das Team bereits für das Spiel am Sonntag als nicht einsatzfähig ein.

Geschwächte Edge-Rushers: Die Verteidigung der Falcons hat an den Flanken einen Rückschlag erlitten. Jalon Walker fällt wegen eines Kreuzbandrisses für den Rest der Saison aus, und James Pearce Jr. muss eine Sperre von acht Spielen absitzen. Cameron Thomas und Brandon Dorlus werden voraussichtlich die Startplätze als Defensive Ends besetzen.

Weitere Einschränkungen im Training:

Zachariah Branch (WR) (Oberschenkel) – Eingeschränkt

Jawaan Taylor (OL) (Knie) – hat am Donnerstag nicht teilgenommen

Za’Darius Smith (DL) (Schulter) – Eingeschränkt

Billy Bowman Jr. (CB) (Achillessehne) – Teilnahmebeschränkung im Training, da er sich von einer schweren Verletzung aus der letzten Saison erholt.

Team-News der Pittsburgh Steelers

Vollzählig: Die Steelers gehen deutlich gesünder als ihre Gegner in Woche 1.

Status von Joey Porter Jr.: Star-Cornerback Joey Porter Jr. ist der wichtigste Spieler auf der Verletztenliste der Steelers. Er trainierte am Donnerstag zum zweiten Mal in Folge nur eingeschränkt, weil er sich in einer vorab geplanten Aufbauphase befindet.

Michael Pittman Jr. bereit: Wide Receiver Michael Pittman Jr. – der wichtigste Neuzugang des Teams in der Offseason – ist vollständig aus dem Verletzungsbericht gestrichen und bereit für sein Debüt bei den Steelers, nachdem er die Preseason wegen einer leichten Erkrankung verpasst hatte.

Debüt als Offensive Tackle: Rookie Troy Fautanu startet erstmals in der Regular Season als Left Tackle und soll Quarterback Aaron Rodgers vor Atlantas dünnem Edge Rush schützen.



