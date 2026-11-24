Pisa gegen Modena wird live im TV und im Livestream bei DAZN Italia und LaB Channel übertragen. Unten findet Ihr die verfügbaren Anbieter für das Spiel.

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Italien Serie B - Spielwoche 13 25. Nov. 2026 - 14:00 Stadio Romeo Anconetani

Pisa empfängt Modena im Stadio Romeo Anconetani zu einem Serie-B-Duell zwischen zwei Teams, die auf die oberen Tabellenplätze blicken.

Die Mannschaft von Paolo Bianco kommt mit einem 1:0-Auswärtssieg bei Empoli in die Partie. Damit endete eine Serie von drei Unentschieden und einer Niederlage in den vier vorherigen Spielen.

Pisa steht auf Platz fünf, hatte bislang aber Mühe, konstant Ergebnisse zu liefern. Gegen Palermo und Hellas Verona gab es jeweils ein Unentschieden, während Avellino mit 2:0 gewann.

Modena von Daniele Galloppa reist mit einer deutlich anderen Bilanz an. Das Team aus der Emilia steht auf Platz zwei und hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen.

Zuletzt gab es einen 2:0-Sieg gegen Juve Stabia, nachdem Modena auswärts bei Virtus Entella und LR Vicenza gewonnen hatte. Galloppas Abwehr hat in fünf Spielen nur zwei Gegentore kassiert.

Pisa muss seine wiedergewonnene Stabilität also gegen eines der formstärksten Teams der Liga bestätigen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Neuigkeiten zu den Teams

Bei Pisa hat Trainer Paolo Bianco bislang weder eine voraussichtliche Aufstellung noch mögliche Ausfälle oder gesperrte Spieler bekannt gegeben. Auch bei Modena hat Daniele Galloppa keine Ausfälle oder Sperren mitgeteilt; eine voraussichtliche Aufstellung liegt ebenfalls nicht vor. Aktualisierungen folgen kurz vor dem Anstoß.

Aktuelle Form

Pisa holte in den letzten fünf Serie-B-Spielen einen Sieg, drei Unentschieden und musste eine Niederlage hinnehmen. Zuletzt gewann das Team auswärts bei Empoli mit 1:0. Davor gab es ein 2:2 gegen Südtirol und eine 0:2-Niederlage gegen Avellino. Hinzu kamen ein 3:3 gegen Palermo und ein 1:1 gegen Hellas Verona. Insgesamt erzielte Pisa sieben Tore und kassierte acht Gegentreffer. Modena gewann viermal und spielte einmal unentschieden, ohne eine Niederlage hinnehmen zu müssen. Zuletzt gab es ein 2:0 gegen Juve Stabia, nach einem 2:0 in Chiavari gegen Virtus Entella und einem 3:0 gegen Cesena. Das Team aus der Emilia erzielte zehn Tore und kassierte zwei Gegentreffer. In drei Spielen blieb es ohne Gegentor.

Direkte Duelle

Das letzte Aufeinandertreffen fand am 5. April 2025 in der Serie B statt: Pisa gegen Modena endete 1:2. In den fünf aufgeführten Duellen gewann Modena viermal, einmal gab es ein Unentschieden. Pisa gewann keines dieser Spiele. Das Team aus der Emilia erzielte acht Tore, die Toskaner drei.

Tabelle

In der Serie B steht Pisa auf Platz fünf, Modena auf Platz zwei.