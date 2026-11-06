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Eberl FreundGetty Images
Jonas Rütten

Pikante Situation beim FC Bayern: Bekommt das Verhältnis zwischen Eberl und Freund neue Risse?

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Nils Schmadtke, Chefscout des FC Bayern, wird den Rekordmeister Ende Januar vorzeitig verlassen. Die Suche nach einem Nachfolger läuft, doch es herrscht offenbar Uneinigkeit zwischen Max Eberl und Christoph Freund.

Wie die tz und der Münchner Merkurberichten, sei Sportdirektor Freund mit der Suche nach einem Schmadtke-Nachfolger für die Schlüsselposition beauftragt worden und habe diesbezüglich Christopher Vivell als Favoriten auserkoren.

Der 39 Jahre alte gebürtige Karlsruher verantwortet aktuell das eher wenig erfolgreiche Scouting bei Manchester United und fungierte in der Vergangenheit schon als Chefscout bei RB Salzburg, Kaderplaner von RB Leipzig und Technischer Direktor beim FC Chelsea. Freund und Vivell kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in Salzburg.

Allerdings sei die Personalie Vivell laut tz/Münchner Merkur mittlerweile abgekühlt. Hintergrund sei diesbezüglich eine Uneinigkeit zwischen Freund und dem ihm nominell vorgesetzten Sportvorstand Max Eberl. Eberl sei nicht überzeugt davon, eine Schlüsselposition bei den Münchnern erneut durch eine Person aus dem RB-Kosmos zu besetzen.

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Eberl und Freund beim FC Bayern: Gerüchte über angespanntes Verhältnis

Dabei hat auch Eberl bekanntermaßen eine RB-Vergangenheit. Gut ein Jahr nach seinem gesundheitlich bedingten Ausscheiden als Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach heuerte er bei RB Leipzig als Geschäftsführer Sport an, was ihm gerade aus der ihm eigentlich wohlgesonnenen Fanszene aus Gladbach viel Kritik einbrachte.

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Nach nur eineinhalb Jahren verließ Eberl die Leipziger jedoch schon wieder - und das ebenfalls mit einigen Nebengeräuschen. Bei den Bayern war die Position des Sportvorstandes nach dem Aus von Hasan Salihamidzic im Mai 2023 vakant, weshalb Eberl immer wieder mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht wurde. Letztlich folgte Ende September 2023 die Trennung zwischen Eberl und RB Leipzig, in deren Folge der Klub von "fehlendem Commitment" Eberls sprach.

Im März 2024 folgte schließlich Eberls Anstellung beim FC Bayern als Sportvorstand. Bis dahin hatte Freund, der im Sommer 2023 von RB Salzburg nach München kam, die Kaderplanung hauptsächlich gestaltet.

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Medial wurde das Verhältnis der beiden zuletzt durchaus als "angespannt" bezeichnet. Besonders der kicker tat sich diesbezüglich hervor, schrieb im April 2026 von einer "Zwangsehe" und einigen Differenzen zwischen beiden. Freund hatte dies jedoch entschieden dementiert.

"Das hat mich auch verwundert", sagte er auf einer Pressekonferenz im vergangenen Sommer bezüglich der Berichte über etwaige interne Zerwürfnisse und betonte: "Es macht Spaß, zusammenzuarbeiten. Es ist wichtig, wie es intern funktioniert und da funktioniert es sehr, sehr gut."

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Eberl verliert mit Schmadtke einen engen Vertrauten beim FC Bayern

Weil das tatsächlich so ist und die Zusammenarbeit zwischen Eberl, Freund und Trainer Vincent Kompany rein sportlich betrachtet reichlich Früchte trägt, wurden die Verträge von Freund und auch vom intern durchaus kritisch beäugten Eberl vor wenigen Monaten verlängert.

Im scheidenden Schmadtke verliert besonders Eberl einen Vertrauten. Der Bayern-Sportvorstand soll sich intern stets für den Sohn von Eberl-Kumpel Jörg Schmadtke stark gemacht und eine Verlängerung des Engagements bis Sommer 2027 durchgesetzt haben. Auch Eberl war es, der Schmadtke im Oktober 2024 überhaupt erst nach München holte.

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Seit Monaten wird die Personalie Schmadtke bei den Bayern jedoch intern äußerst kritisch betrachtet, weshalb es nun zur vorzeitigen Trennung Ende Januar 2027 kommt. Sogar Gerüchte wurden laut, Schmadtke habe Interna bei den Münchnern an Medien durchgesteckt. Zumindest diese Vorwürfe wies der 37-Jährige jedoch am Donnerstagabend im Rahmen eines Postings auf LinkedIn entschieden zurück.

"Ich habe nie vertrauliche Informationen an Medien weitergegeben. Nicht in München und nirgendwo sonst. Menschen in meiner Verantwortung habe ich nie herabgesetzt", stellte Schmadtke klar: "Fordernd bin ich, auch unbequem, wenn es um Qualität geht. Respektlos bin ich nicht. Und: Nichts von dem, was geschrieben wurde, hatte auch nur ansatzweise etwas mit meinem Ausscheiden beim FC Bayern zu tun. Über interne Vorgänge spreche ich nicht öffentlich. Das habe ich bei keiner meiner Stationen getan, und dabei bleibt es auch jetzt."

Geschrieben vonJonas Rütten

Managing Editor

📝Bio: In Dortmund auf Kohlen das Licht der Welt erblickt und am Niederrhein aufgewachsen, zog es mich zum Journalismus-Studium nach Darmstadt und über ein Redaktionspraktikum im Rahmen des Masterstudiums zu SPOX. Dort im Fußball- und NBA-Ressort zuhause und mittlerweile als Managing Editor mitverantwortlich für die Themenplanung und hauptsächlich als Chef vom Dienst tätig. Zuvor für den SID, die Rheinische Post, Westline, die FAZ und ProSieben Sat.1 in der Sportredaktion von ran tätig.

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

  • Themen- und Wochenplanung für SPOX und GOAL Deutschland
  • Content Management als CvD für SPOX und GOAL Deutschland
  • Ab und an über den FC Bayern oder Borussia Dortmund schreiben

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Quasi mit meiner Geburt. Mit drei Jahren habe ich selbst mit dem Fußballspielen angefangen, eine Leidenschaft, der ich bis heute nachgehe - auch wenn es mittlerweile nach jedem Spiel ein sehr schmerzhaftes Hobby ist. Auch sonst war für mich schon sehr früh klar, dass ich einmal Sportjournalist werden möchte.

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Beruflich waren das sicherlich mein erster Reporter-Einsatz bei einem Bundesligaspiel des FC Bayern und tatsächlich meine dreiwöchige Begleitung der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM 2024 für ProSieben Sat.1.

Als Fan verbinde ich meine schönsten und auch schrecklichsten Momente wohl mit der launischen Diva vom Rhein - Fortuna Düsseldorf. Bei dem Aufstieg in die 2. Liga 2009 durfte ich live im Stadion dabei sein, ebenso wie beim epischen Bundesliga-Aufstieg 2012. Das waren wundervolle Momente, wohingegen mich seit eineinhalb Jahren Albträume von Bochum plagen.

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