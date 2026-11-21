Der Gewinn des Ballon d'Or von Harry Kane hat sich vor den FC Bayern auch im Hinblick auf kommende Transfers voll ausgezahlt - findet jedenfalls Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen.
"Es zeigt, du kannst beim FC Bayern nicht nur um Titel spielen, sondern auch um den Ballon d'Or. Das ist für uns enorm wichtig, wenn wir uns um den Transfermarkt kümmern und Spieler überzeugen wollen, in die Bundesliga zu kommen", erklärte er im Gespräch mit der AZ.
Und dabei schickte Dreesen auch eine pikante Forderung an die Liga hinterher, die "uns extra was zahlen müsste, denn es kann der Bundesliga nichts Besseres passieren, als den derzeit besten Spieler zu haben - für ihre eigene Vermarktung. Es färbt auch auf die anderen Klubs mit ab und vor allem auf die Liga. Es erhöht die Attraktivität und sollte Ansporn für jeden der anderen Klubs sein, auch Gas zu geben."
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📝 Bio: Durch einen Nebenjob bei Smartodds durfte ich meine erste Erfahrungen in einer Sportredaktion sammeln und dabei auch noch Geld verdienen - was wie der Traum eines kleinen Jungen klingt, war plötzlich Realität. Nachdem ich in der Folge einige Jahre im Auftrag der UEFA die deutsche Webseite mit Texten, Interviews, Videos und LIVE-Tickern befüllt habe, bin ich 2015 bei SPOX gelandet.
Nach Praktikum und Volontariat wechselte ich schließlich in die GOAL-Redaktion und durfte mich fortan zu 100 Prozent auf den Fußball konzentrieren. Dem bin ich bis heute treu geblieben, wobei ich mittlerweile sämtlich Sozialen Kanäle von SPOX und GOAL betreute.
⚽ Wie ich zum Fußball gekommen bin:
Geboren und aufgewachsen in München, wurde mir die Liebe zum Fußball und insbesondere zum FC Bayern bereits in die Wiege gelegt - wenngleich meine Eltern eigentlich gar nichts mit dem runden Leder am Hut hatten. Wohl aber mit Briefmarken - und so kam es, dass meine erste eigene Briefmarke die FCB-Meistermarke 1997 war. Mit der Zeit kristallisierte sich allerdings heraus, dass ich lieber selbst gegen den Ball trat und die Bravo Sport dem Michel-Katalog eindeutig vorzog.
🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:
🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:
Als deutscher Fußball-Fan ist das 7:1 gegen Brasilien im WM-Halbfinale 2014 ein Moment, an den ich mich gerne zurückerinnere - vor allem, da auch das Endspiel noch erfolgreich war. Mit der bayerisch-roten Vereinsbrille sind mir die Jahre 2012 und 2013 sowohl negativ als auch positiv in bester Erinnerung, zumal ich beim Supercup-Finale 2013 in Prag bei der Revanche gegen Chelsea privat live vor Ort im Stadion sein konnte.