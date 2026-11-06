So sehen Sie Philadelphia Union gegen Toronto FC mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Rechteinhaber auf. Besuchen Sie die Website des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

USA MLS - Spielwoche 34 7. Nov. 2026 - 16:00 Subaru Park

Philadelphia Union empfängt Toronto FC im Subaru Park in Chester zu einem Spiel der regulären Saison der Major League Soccer, das für beide Mannschaften Auswirkungen auf die Tabelle der Eastern Conference hat.

Die Union von Ryan Richter geht nach einer schwierigen Phase in dieses Spiel. Durch die 0:1-Niederlage gegen den FC Cincinnati im jüngsten Spiel steht das Team bei nur einem Sieg aus den letzten fünf Partien. Der Druck auf die Mannschaft, die ihren Playoff-Platz verteidigen will, wächst.

Auch Toronto FC kommt nach einer schwierigen Phase nach Pennsylvania. Die Mannschaft von Robin Fraser verlor ihr jüngstes Spiel mit 1:3 gegen Atlanta United. Angesichts des Spielverlaufs dürfte diese Niederlage besonders geschmerzt haben. In den vergangenen fünf Ligaspielen gelangen Toronto nur zwei Siege.

Die Union steht in der Eastern Conference auf Platz sechs, Toronto dagegen nur auf Rang zwölf. Der Abstand in der Tabelle verleiht der Partie zusätzliche Brisanz: Philadelphia muss wieder anfangen zu gewinnen, Toronto braucht Punkte, um sich aus seiner schwierigen Lage zu befreien.

Beide Mannschaften haben genug Qualität für ein umkämpftes Spiel, doch keine von ihnen hat bislang die nötige Konstanz gezeigt, um sich sicher fühlen zu können. Form und Selbstvertrauen sind in dieser Phase der Saison fragil.

Alle Informationen zur Übertragung finden Sie unten.

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