Philadelphia Union gegen New England Revolution mit einem VPN sehen

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

USA MLS - 1/8 28. Nov. 2026 - 16:30 Subaru Park

Philadelphia Union empfängt New England Revolution im Subaru Park in Chester. Das MLS-Duell folgt unmittelbar auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams am vergangenen Wochenende.

Philadelphia ist derzeit schlecht in Form. Das Team gewann nur eines seiner letzten fünf Spiele und verlor am 21. November bei New England Revolution mit 0:2.

Mit dieser Niederlage setzte sich eine schwierige Phase fort. Die Mannschaft von Ryan Richter verlor zudem mit 0:1 gegen den FC Cincinnati und spielte 0:0 gegen Nashville SC. Der 4:1-Sieg gegen Toronto FC am 7. November ist ihr einziger Erfolg in dieser Serie.

New England reist dagegen mit Rückenwind an. Das Team von Marko Mitrovic gewann am 24. Oktober in Philadelphia und wiederholte den Erfolg drei Wochen später zu Hause mit einem 2:0.

New England Revolution hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, darunter ein 3:2 gegen Red Bull New York. Das Team steht auf Platz drei der Eastern Conference, drei Plätze vor Philadelphia Union.

Philadelphia will seinen Heimvorteil nutzen und die Niederlagenserie gegen New England beenden. So könnt Ihr das Spiel verfolgen.

Teamnews und Kader