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Europa League
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PFK Levski Sofia vs. Bialystok heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

PFK Levski Sofia - Bialystok
PFK Levski Sofia
Bialystok
Europa League

In der Europa League spielt PFK Levski Sofia gegen Bialystok. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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PFK Levski Sofia vs. Bialystok: Anstoßzeit

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Europa League - Spielwoche 4
Vasil Levski

Das Spiel zwischen PFK Levski Sofia und Bialystok beginnt am 05.11.2026, 18:45.

PFK Levski Sofia vs. Bialystok heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei PFK Levski Sofia und Bialystok los?

Levski Sofia kommt mit einer soliden Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Partien holte das Team drei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Zuletzt gewann Levski auswärts bei FK Dunav Ruse mit 1:0, nachdem zuvor ein 1:1 gegen Arda Kardzhali zu Buche stand. Besonders bemerkenswert war der 2:1-Erfolg gegen Viktoria Pilsen in der Europa League. In den fünf Spielen erzielte Levski insgesamt sieben Treffer und kassierte fünf.

Bialystok präsentiert sich in der Ekstraklasa stark, kämpft in der Europa League aber mit Formschwankungen. Die letzten fünf Spiele brachten drei Siege und zwei Niederlagen, darunter ein beeindruckendes 6:0 im Pokal gegen Lechia Danzig. In der Europa League setzte es jedoch eine klare 0:3-Pleite gegen RSC Anderlecht. Bialystok erzielte in diesem Zeitraum elf Tore, ließ aber auch vier zu.

LES

LES - Form

NEC
U1-1
SPP
S0-2
VPL
S1-2
ARD
U1-1
DUR
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
7/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
JAG

JAG - Form

ZAG
N1-0
AND
N0-3
PLO
S1-0
LGD
S0-6
WKR
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

PFK Levski Sofia vs. Bialystok: Aufstellungen

PFK Levski Sofia vs Bialystok Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • J. Velazquez

PFK Levski Sofia vs. Bialystok: Form

LES

LES - Form

NEC
U1-1
SPP
S0-2
VPL
S1-2
ARD
U1-1
DUR
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
7/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
JAG

JAG - Form

ZAG
N1-0
AND
N0-3
PLO
S1-0
LGD
S0-6
WKR
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

PFK Levski Sofia vs. Bialystok: Bilanz direkte Duelle

PFK Levski Sofia vs. Bialystok: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
431041+310
U
S
S
S
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
S
S
S
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
S
S
S
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
S
S
S
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
S
S
S
6
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
321081+77
S
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
U
S
S
8
BeşiktaşBeşiktaşBJK
321095+47
U
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
U
S
S
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
S
S
N
11
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
320154+16
N
S
S
12
RennesRennesREN
413043+16
U
U
S
U
13
LyonLyonOL
320156-16
N
S
S
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
S
U
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
U
N
S
16
Sp. PragSp. PragSPP
311153+24
N
U
S
17
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
31113304
S
U
N
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
N
S
U
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
S
N
U
20
NijmegenNijmegenNEC
311158-34
S
U
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
311136-34
U
N
S
22
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
310243+13
S
N
N
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
S
N
N
24
AC MailandAC MailandMIL
310245-13
N
S
N
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
S
N
N
26
OFI KretaOFI KretaOFI
310234-13
N
N
S
27
BialystokBialystokJAG
310246-23
N
S
N
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
N
N
S
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
U
N
N
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
N
N
U
31
LilleströmLilleströmLIL
301229-71
N
U
N
32
Lech PosenLech PosenLCH
301219-81
U
N
N
33
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
300327-50
N
N
N
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
N
N
N
35
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
300339-60
N
N
N
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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