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PFK Levski Sofia vs. Bialystok: Anstoßzeit

Europa League - Spielwoche 4 5. Nov. 2026 - 12:45 Vasil Levski

Das Spiel zwischen PFK Levski Sofia und Bialystok beginnt am 05.11.2026, 18:45.

PFK Levski Sofia vs. Bialystok heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei PFK Levski Sofia und Bialystok los?

Levski Sofia kommt mit einer soliden Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Partien holte das Team drei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Zuletzt gewann Levski auswärts bei FK Dunav Ruse mit 1:0, nachdem zuvor ein 1:1 gegen Arda Kardzhali zu Buche stand. Besonders bemerkenswert war der 2:1-Erfolg gegen Viktoria Pilsen in der Europa League. In den fünf Spielen erzielte Levski insgesamt sieben Treffer und kassierte fünf.

Bialystok präsentiert sich in der Ekstraklasa stark, kämpft in der Europa League aber mit Formschwankungen. Die letzten fünf Spiele brachten drei Siege und zwei Niederlagen, darunter ein beeindruckendes 6:0 im Pokal gegen Lechia Danzig. In der Europa League setzte es jedoch eine klare 0:3-Pleite gegen RSC Anderlecht. Bialystok erzielte in diesem Zeitraum elf Tore, ließ aber auch vier zu.

PFK Levski Sofia vs. Bialystok: Aufstellungen

PFK Levski Sofia vs. Bialystok: Form

PFK Levski Sofia vs. Bialystok: Bilanz direkte Duelle

PFK Levski Sofia vs. Bialystok: Die Tabellen