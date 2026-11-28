So seht Ihr Petro Atletico gegen FC Nouadhibou mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Petro Atletico empfängt FC Nouadhibou in der CAF Champions League zu einem Spiel der Gruppe A. In der Tabelle liegt nur ein Platz zwischen den beiden Teams. Spielstätte und Austragungsort stehen noch nicht fest.

Petro Atletico, trainiert von Alexandre Santos, hat sich über die Qualifikationsrunden für die Partie qualifiziert. Nach einer 0:2-Niederlage im Hinspiel fünf Tage zuvor besiegte das Team Scottland am 23. Oktober mit 3:0.

Zuvor hatte Petro im September ein enges Duell mit HCB Songo für sich entschieden: Auf einen 1:0-Auswärtssieg folgte ein 2:2 im Rückspiel. Petro steht in Gruppe A auf dem dritten Platz.

FC Nouadhibou unter der Leitung von Javi Lopez belegt in der Gruppe Rang zwei. Auch das Team musste in der Qualifikation eine Hinspielniederlage wettmachen: Nach einem 1:2 besiegte es San Pedro am 25. Oktober mit 2:0.

Davor spielte Nouadhibou in beiden Partien gegen Vipers SC unentschieden, zunächst 1:1 und dann 0:0. Das zeigt, wie schwer die Mannschaft in den jüngsten K.-o.-Duellen nach europäischem Muster zu bezwingen war.

Petro hat den Heimvorteil und kann auf einem jüngsten Sieg aufbauen, während Nouadhibou in der Tabelle besser platziert ist. Das ist bislang zur Übertragung des Spiels bekannt.

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