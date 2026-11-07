So seht Ihr Peterborough United gegen Reading mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo Geobeschränkungen gelten könnten? Dabei hilft ein virtuelles privates Netzwerk (VPN).

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

England FA Cup - Spielwoche 1 7. Nov. 2026 - 15:00 Weston Homes Stadium

Peterborough United empfängt Reading im Weston Homes Stadium zum FA Cup. Beide Teams aus der League One hoffen nach schwierigen Wochen in der Liga, im Pokal die Wende zu schaffen.

Für Peterborough unter Robbie Savage war der Oktober schwierig. Drei Niederlagen und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Spielen zeigen, wie schwer sich die Mannschaft mit der Konstanz getan hat. Das Pokal-Heimspiel bietet nun die Chance auf einen Neustart.

Auch Reading reist unter Leam Richardson mit wechselhaften Ergebnissen nach Peterborough. Zwei Siege aus den letzten fünf Spielen geben der Mannschaft etwas, worauf sie aufbauen kann. Die 0:2-Niederlage gegen Oxford United im jüngsten Spiel dürfte das wachsende Selbstvertrauen allerdings gedämpft haben.

Die beiden Klubs kennen sich aus der gemeinsamen Saison in der League One gut. Ihre direkte Bilanz ist ausgeglichen, und unabhängig vom Wettbewerb wird keines der beiden Teams das andere unterschätzen.

Für beide Trainer bringt der FA Cup eine andere Art von Druck mit sich. Eine erfolgreiche Pokalserie kann die Dynamik verändern und die Stimmung in der Kabine heben. Das ist in dieser Phase der Saison wichtig.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung von Peterborough United gegen Reading wissen müsst, einschließlich der Anstoßzeit und der neuesten Mannschaftsmeldungen.

Mannschaftsmeldungen und Kader