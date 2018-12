Peter Neururer über FC Schalke 04: "Spieler wissen nicht, was sie tun"

Beim FC Schalke 04 läuft es in dieser Bundesligaspielzeit überhaupt nicht. Ex-Trainer Peter Neururer glaubt zu wissen, woran das liegt.

Peter Neururer hat mögliche Kommunikationsprobleme bei seinem Ex-Klub FC Schalke 04 zwischen Trainer Domenico Tedesco und dessen Spielern ausgemacht. Schalke spielt als Vizemeister eine enttäuschende Saison und liegt aktuell nur auf Platz 13.

"Ich bin froh, dass ich Germanistik, Geschichte und Jura auf höchstem Niveau zu Ende studiert habe - sonst könnte ich Domenico Tedesco wohl nicht verstehen", sagte Neururer gegenüber Reviersport .

Schalke 04: Peter Neururer kritisiert Außendarstellung

Der ehemalige Bundesligatrainer, der einst auch auf Schalke arbeitete, ergänzte: "Man kann nur hoffen, dass er mit seiner Mannschaft nicht so spricht. Schalke gibt derzeit ein Bild nach außen ab, das vermuten lässt, dass die Spieler nicht wissen, was sie tun."

Für Neururer geht die spielerische Entwicklung bei Schalke in die falsche Richtung. "Sie führt zu Grundlagen im Fußball, die wir vor 50 Jahren schon abgelegt haben", sagte er.