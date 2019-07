PES 2020: Konami veröffentlicht Cover mit Messi, Gnabry, Pjanic und McTominay

Konami hat das offizielle Cover der Videospielserie Pro Evolution Soccer (PES) veröffentlicht. Darauf zu sehen sind Barcelona-Superstar Lionel Messi, Bayern Münchens Serge Gnabry, Scott McTominay von sowie Juventus-Mittelfeldspieler Miralem Pjanic.

Here it is! The OFFICIAL reveal of our Global cover for #eFootballPES2020 , which launches on September 10th! pic.twitter.com/er682J68ku