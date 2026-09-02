Persönliches Gespräch: Jürgen Klopp will SGE-Stürmer offenbar für das DFB-Team gewinnen

Wie aus einem Bericht von Sky hervorgeht, kam es bei einem Besuch Klopps auf dem Trainingsgelände der SGE zu einem Gespräch zwischen dem deutschen Nationalcoach und dem Angreifer.

Dabei soll Klopp den 22-Jährigen, der neben Deutschland auch für Marokko, das Heimatland seines Vaters, auflaufen könnte, angeregt haben, sich für eine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft zu entscheiden.

Für deutsche U-Mannschaften absolvierte Ebnoutalib, der in Frankfurt geboren wurde und eine deutsche Mutter hat, bislang noch kein einziges Spiel. Für die U15 Marokkos wurde er immerhin einmal nominiert.

Ebnoutalib spielt seit Anfang des Jahres für Frankfurt, zuvor ging er für die SV Elversberg in der 2. Bundesliga auf Torejagd. Dort erzielte er in wettbewerbsübergreifend 25 Spielen zwölf Treffer und hatte damit großen Anteil am Aufstieg der Saarländer ins deutsche Oberhaus.

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Feiert Younes Ebnoutalib bereits im September sein Debüt für das DFB-Team?

Und auch für die SGE kann sich seine Ausbeute seitdem mehr als sehen lassen. Siebenmal stand er für die Hessen auf dem Rasen, fünf Tore konnte er selbst erzielen, einen weiteren Treffer bereitete er vor. Ein steiler Aufstieg, bedenkt man, dass Ebnoutalib vor noch knapp anderthalb Jahren in der Regionalliga beim FC Gießen stürmte.

Ob Klopp den 22-Jährigen bereits für die kommenden Länderspiele nominiert, wird sich zeigen. In der Nations League ist die DFB-Elf am 24. September zunächst gegen die Niederlande gefordert, die weiteren Gegner sind Serbien und Griechenland.