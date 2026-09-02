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KloppGetty Images
Christian Guinin

Persönliches Gespräch: Jürgen Klopp will SGE-Stürmer offenbar für das DFB-Team gewinnen

UEFA Nations League A
Y. Ebnoutalib
Jürgen Klopp
Deutschland
Eintracht Frankfurt
Bundesliga

Jürgen Klopp möchte als neuer Bundestrainer offenbar Eintracht Frankfurts Younes Ebnoutalib für das DFB-Team gewinnen.

Wie aus einem Bericht von Sky hervorgeht, kam es bei einem Besuch Klopps auf dem Trainingsgelände der SGE zu einem Gespräch zwischen dem deutschen Nationalcoach und dem Angreifer.

Dabei soll Klopp den 22-Jährigen, der neben Deutschland auch für Marokko, das Heimatland seines Vaters, auflaufen könnte, angeregt haben, sich für eine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft zu entscheiden.

Für deutsche U-Mannschaften absolvierte Ebnoutalib, der in Frankfurt geboren wurde und eine deutsche Mutter hat, bislang noch kein einziges Spiel. Für die U15 Marokkos wurde er immerhin einmal nominiert.

Ebnoutalib spielt seit Anfang des Jahres für Frankfurt, zuvor ging er für die SV Elversberg in der 2. Bundesliga auf Torejagd. Dort erzielte er in wettbewerbsübergreifend 25 Spielen zwölf Treffer und hatte damit großen Anteil am Aufstieg der Saarländer ins deutsche Oberhaus.

Younes EbnoutalibGetty Images

Feiert Younes Ebnoutalib bereits im September sein Debüt für das DFB-Team?

Und auch für die SGE kann sich seine Ausbeute seitdem mehr als sehen lassen. Siebenmal stand er für die Hessen auf dem Rasen, fünf Tore konnte er selbst erzielen, einen weiteren Treffer bereitete er vor. Ein steiler Aufstieg, bedenkt man, dass Ebnoutalib vor noch knapp anderthalb Jahren in der Regionalliga beim FC Gießen stürmte.

Ob Klopp den 22-Jährigen bereits für die kommenden Länderspiele nominiert, wird sich zeigen. In der Nations League ist die DFB-Elf am 24. September zunächst gegen die Niederlande gefordert, die weiteren Gegner sind Serbien und Griechenland.

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Häufig gestellte Fragen

Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.

Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.

Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.

Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.

Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.

Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk. Bei der deutschen Nationalmannschaf trainiert er darüber hinaus künftig Florian Wirtz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Co.

Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf mehr als 50 Millionen Euro.

Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.

Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.

Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.

"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Bundestrainers. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.

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