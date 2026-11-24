So seht Ihr Persib Bandung gegen FC Seoul mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst mit höherer Sicherheit nutzen oder aus einer anderen Region der Welt darauf zugreifen, in der Geoblocking greifen könnte? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Vorschau auf das Spiel

Persib Bandung empfängt den FC Seoul in der AFC Champions League Two. Dabei geht es um die Platzierungen in Gruppe E. Angaben zum Stadion stehen für diese Partie noch nicht fest.

Persib geht in guter Form in die Begegnung. Am 22. November gewann das Team in der Super League mit 2:1 gegen Bali United. Es war der vierte Sieg in den vergangenen fünf Pflichtspielen.

Die indonesische Mannschaft führt zudem die Gruppe an und hat gegen diesen Gegner bereits gewonnen. Im September siegte Persib in Seoul mit 1:0.

Abseits des Platzes war es für Persib eine Woche der Abschiede. Der frühere französische Linksverteidiger Layvin Kurzawa, der seine Karriere beim Klub beendete, gab am 17. November seinen Rücktritt bekannt.

Der FC Seoul reist nach einem 1:0-Auswärtssieg gegen Jeonbuk Hyundai Motors in der K-League 1 an. Zuvor hatte das Team gegen Ulsan HD verloren. Die koreanische Mannschaft gewann außerdem ihre beiden jüngsten internationalen Spiele jeweils deutlich.

Seoul steht auf Platz zwei der Gruppe und hat damit allen Grund, in Bandung auf ein gutes Ergebnis zu drängen. So könnt Ihr das Spiel verfolgen.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Persib Bandung gegen FC Seoul liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald die übertragenden Sender feststehen.

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