Perfekter Nachfolger für Harry Kane? Stürmer nach zwei Jahren immer noch beim FC Bayern auf dem Zettel

Der FC Bayern München ist angeblich immer noch an Benjamin Sesko interessiert. Das berichtet Christian Falk von der Bild-Zeitung. Demnach war der Stürmer schon vor zwei Jahren vor seinem Wechsel von RB Leipzig zu Manchester United ein Thema beim deutschen Rekordmeister, doch damals sei der Slowene zu teuer gewesen. Sesko ging schließlich für 77 Millionen Euro zu den Red Devils.

"Er steht immer noch auf der Liste, denn er ist ein Spieler, der für den FC Bayern sehr interessant ist", sagte Falk. Der Transfer könne wieder ein heißeres Thema bei den Münchnern werden, falls Sesko in Manchester nicht den Durchbruch schafft. In der vergangenen Saison kam er in 30 Ligaspielen auf elf Tore, stand jedoch nur 17-mal in der Startelf.

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Bei den Münchnern könne Sesko als langfristiger Nachfolger von Harry Kane aufgebaut werden, zuvor jedoch auch in einem System mit zwei Stürmern neben dem Engländer auflaufen, der ohnehin eine etwas tiefere Position in Zukunft spielen könne. Bereits in der vergangenen Saison ließ sich Kane immer öfter ins Mittelfeld zurückfallen, um auch von dort Angriffe zu initiieren.