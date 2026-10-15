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Pep Guardiola sitzt schockiert auf der Tribüne: PSG beendet Manchester Citys Serie auf beeindruckende Art und Weise

Champions League
Manchester City - Paris Saint-Germain
Manchester City
Paris Saint-Germain
P. Guardiola
E. Maresca
Luis Enrique

Der Ex-Trainer will City unterstützen und ist erstmals wieder vor Ort. Er erlebt ein Debakel seines langjährigen Klubs.

Pep Guardiola blickte unter seiner Schiebermütze ungläubig, ja teils schockiert auf das, was da mit seinem früheren Team in der Champions League passierte.

Manchester City wurde von Titelverteidiger Paris Saint-Germain am zweiten Spieltag der Ligaphase beim 2:4 (0:3) streckenweise vorgeführt, der Guardian sprach von einem "gebieterischen" Auftritt von PSG, die Sun witzelte von einem "traumatisierten" Star-Trainer Guardiola beim Spiel unter dem Motto "Ex and the City".

Die derzeit Verantwortlichen der beiden Großklubs betrachteten die spektakuläre Partie im Nachgang eher nüchtern. "Es ist ein schönes Gefühl, aber ich muss betonen: Heute hatten wir Glück, denn in der zweiten Hälfte hätten wir durchaus noch mehr Gegentore kassieren können", sagte PSG-Coach Luis Enrique.

Desire Doue (13.), Ousmane Dembele (15.) und Vitinha (32.) hatten zwar bereits vor der Pause für ein komfortables Polster des Titelverteidigers gesorgt. Im zweiten Durchgang verkürzte City aber durch Erling Haaland (53., 75.). Eine Aufholjagd gelang nicht, weil Maghnes Akliouche (63.) für PSG abermals zuschlug.

Für Manchester endete im ersten Champions-League-Spiel seit dem Schuldspruch im beispiellosen Finanzskandal damit eine lange Siegesserie: Die vergangenen acht Spiele hatte das Team gewonnen.

FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGGetty Images

"Wir können aus diesem Abend viel lernen", sagte Guardiolas Nachfolger Enzo Maresca: "Selbst wenn wir gegen die beste Mannschaft Europas zwei Gegentore innerhalb von zwei Minuten kassieren, müssen wir weitermachen. Ich versuche, weiterhin von den Spielern zu lernen, schließlich bin ich erst vor drei Monaten dazugestoßen, aber das Gefühl ist im Moment sehr gut."

Häufig gestellte Fragen

Paris Saint-Germain wurde am 12. August 1970 gegründet.

Paris Saint Germain gehört mehrheitlich der staatlichen Investitionsgesellschaft Qatar Sports Investments (QSI), einer Tochtergesellschaft des katarischen Staatsfonds. Der Hauptverantwortliche und Präsident ist Nasser Al-Khelaifi.

Das Stadion heißt "Parc des Princes".

Der "Parc des Princes" fasst rund 48.500 Zuschauer.

Paris Saint-Germain hat insgesamt 60 Titel gewonnen. Dazu zählen zwei Champions-League-Siege, 14 französische Meisterschaften sowie 16 Erfolge im französischen Pokal. Hinzu kommen neun Siege im französischen Ligapokal und 14 Titel im französischen Superpokal. Auf internationaler Ebene gewann PSG außerdem einmal den Europapokal der Pokalsieger, einmal den UEFA Super Cup, einmal den FIFA-Interkontinental-Pokal sowie einmal den UI-Cup. Ergänzt wird die Titelsammlung durch eine französische Zweitligameisterschaft.

Paris Saint-Germain wurde 14-mal französischer Meister.

Marquinhos absolvierte mit 523 Pflichtspielen die meisten Einsätze.

Kylian Mbappe ist mit 256 Toren der Rekordtorschütze von PSG.

Zu den bekanntesten zählen Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, David Beckham, Thiago Silva, Edinson Cavani, Angel Di Maria und Ousmane Dembele.

Bekannte Trainer waren Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Laurent Blanc, Unai Emery, Mauricio Pochettino und Luis Enrique.

Der Klub wird "Les Parisiens" oder "Les Rouge et Bleu" genannt, was so viel heißt wie "die Pariser" beziehungsweise "die Rot-Blauen".

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