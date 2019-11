Pep Guardiola über den FC Liverpool: "Das aktuell vielleicht beste Team der Welt"

Am Sonntag trifft der FC Liverpool im England-Kracher auf Manchester City. Vor dem Duell schwärmt Pep Guardiola vom kommenden Gegner.

ManCity-Coach Pep Guardiola hat den , den kommenden Gegner in der englischen Premier League, in den höchsten Tönen gelobt.

"Ich habe bereits letzte Saison gesagt, dass sie der härteste Konkurrent waren, gegen den ich als Trainer je angetreten bin. Die Meisterschaft im vergangenen Jahr war einer der größten Triumphe dieses Klubs. Aber es hat sich nicht viel verändert, Liverpool ist aktuell das vielleicht beste Team dieser Welt", sagte Guardiola auf der Pressekonferenz vor dem Liga-Gipfel am Sonntag (17.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Guardiola über Anfield "Schwer, dort zu bestehen"

Da Guardiola um die Stärke der Reds, die die Tabelle der Premier League noch ungeschlagen anführen, weiß, wird es ein schwieriges Gastspiel an der Anfield Road. "Derzeit ist Anfield das Stadion in ganz Europa, in dem es am schwersten ist, zu bestehen", gab Guardiola offen zu.

Mohamed Salah, Sadio Mane und Co. liegen nach elf Spieltagen sechs Punkte vor den Citizens auf Tabellenplatz eins. Der Übungsleiter der Skyblues ist sich dennoch sicher, dass die Entscheidung um die englische Meisterschaft nicht im Spiel am Sonntag getroffen wird. "Ich glaube im November wird das noch nicht entschieden. Wir haben noch viele Spiele vor uns. Die Erfahrung hat gezeigt, dass man bis zum Ende Gas geben muss", so der katalanische Star-Trainer abschließend.