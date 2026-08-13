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FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-STUTTGARTAFP
Jochen Tittmar

Paukenschlag im Nachwuchs-Netzwerk! Kündigung in den USA betrifft auch den FC Bayern München

Bundesliga
Bayern München
Grasshopper Club
Los Angeles FC

Die Beziehung zwischen Los Angeles und Zürich ist beendet. Das wirkt sich auch auf den FC Bayern München aus.

Der Los Angeles FC hat seine Mehrheitsbeteiligung am Grasshopper Club abgegeben. Das hat auch Auswirkungen auf den FC Bayern München. Das gab der MLS-Klub, der gemeinsam mit dem FC Bayern das Joint Venture "Red & Gold" betreibt, in einer bislang wenig beachteten Stellungnahme auf der eigenen Homepage bereits Ende Juni bekannt.

In der Mitteilung hieß es: "Der Los Angeles Football Club (LAFC) gab heute die strategische Neuausrichtung seines internationalen Nachwuchsnetzwerks bekannt und übertrug seine Mehrheitsbeteiligung am Schweizer Verein Grasshopper Club Zürich an die Bridge Football Group Switzerland AG."

Damit bricht für den deutschen Rekordmeister eine essenzielle Station in der eigenen Talentförderung weg. Über Jahre hinweg dienten die Grasshoppers als Parkstation für Nachwuchsakteure der Münchner.

imago-sport-1077404001.jpgIMAGO

Jonathan Asp Jensen spielte zuletzt in Zürich

Wenn ein Talent zu stark für die eigene Regionalliga-Vertretung agierte, sich jedoch noch nicht im Star-Ensemble an der Säbener Straße durchsetzen konnte, erwies sich der Schritt in die Schweizer Super League als maßgeschneiderte Zwischenstation.

Für den FC Bayern schlug sich dieses Modell nicht nur sportlich, sondern auch finanziell positiv nieder. Jüngstes Vorzeigebeispiel dafür ist Jonathan Asp Jensen. Der 20-jährige Däne verzeichnete in 40 Pflichtspielen für Zürich neun Tore.

Zwar reichte diese Leistungssteigerung schlussendlich nicht für einen festen Kaderplatz unter Profi-Trainer Vincent Kompany, das finanzielle Ergebnis gestaltestete sich dennoch lukrativ: Der spanische Erstligaaufsteiger La Coruna sicherte sich die Dienste des Mittelfeldspielers für eine Ablösesumme von sechs Millionen Euro.

Widerstand der Zürcher Fans

Einen vergleichbaren Pfad schlug Nestory Irankunda ein. Der ebenfalls 20-jährige Australier sammelte im Rahmen einer Leihe bei den Grasshoppers Spielpraxis und spülte 2025 bei seinem Verkauf an den englischen Zweitligisten FC Watford weitere drei Millionen Euro in die Münchner Kasse. Und damit nicht genug: Der australische Nationalspieler soll vor einem abermaligen Wechsel zu Sporting Lissabon für rund 18 Millionen Euro stehen, 40 Prozent der Ablöse gehen an die Bayern - ergo: 7,2 Millionen Euro.

Auch Lovro Zvonarek (im vergangenen Juli für 1,5 Millionen Euro zu Estrela Amadora gewechselt) und Grayson Dettoni (nach Leihe fest von Darmstadt 98 verpflichtet) verliehen die Münchner in die Schweiz.

Dass die Partnerschaft zwischen dem MLS-Klub aus Kalifornien und den Eidgenossen nun abrupt endet, besitzt auch strukturelle Gründe. Vor allem der harte Kern der Zürcher Fans stand dem internationalen Investorenkonstrukt von Beginn an äußerst kritisch gegenüber.

Kooperation mit Innsbruck rückt in den Fokus

Der LAFC zieht daraus nun die Konsequenzen und ordnet seine Aktivitäten auf dem europäischen Kontinent neu. Zukünftig wollen sich die Amerikaner primär auf die Kooperation mit dem österreichischen Zweitligisten Wacker Innsbruck konzentrieren.

Ganz abgeschlossen ist die Suche nach weiteren Stützpunkten jedoch nicht: Dem Vernehmen nach beobachten die Amerikaner den europäischen Markt weiterhin intensiv auf der Suche nach einem neuen Vereinseinstieg. Sollte ein passendes Objekt gefunden werden, könnte auch der FC Bayern künftig wieder von einer neuen Ausbildungsplattform profitieren.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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