Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

Goal.com
Live€50
Nkunku MilanGetty Images
Jochen Tittmar

Paukenschlag bei der AC Mailand! Bericht enthüllt üppige Streichliste mit prominentem Opfer

Italien Serie A
Transfers
AC Mailand
C. Nkunku

Mailand muss verkaufen und hat einige Spieler für überschüssig erklärt.

Wie der italienische TV-Sender Sky Italia berichtet, zieht die AC Mailand nach der verpassten Champions-League-Qualifikation harte personelle Konsequenzen und stellt prominente Stars zum Verkauf.

Der verpasste Einzug in die Königsklasse am letzten Spieltag der vergangenen Saison zwingt die Verantwortlichen der Rossoneri demnach zum Handeln. Nach Informationen des Senders gab es eine Krisensitzung, an der Besitzer Gerry Cardinale, Chefcoach Rzben Amorim sowie weitere Entscheidungsträger des Klubs teilnahmen. Bei dem Treffen definierte die Vereinsführung konkrete Abgangskandidaten, um den Kader vor der kommenden Spielzeit drastisch umzustrukturieren.

An der Spitze der Verkaufsliste steht mit Christopher Nkunku ein prominenter Name. Der 28-jährige Offensivakteur, in der Bundesliga einst Torschützenkönig bei RB Leipzig und häufiger auch Transferkandidat des FC Bayern, war erst im vergangenen Jahr vom FC Chelsea für eine Ablösesumme von 37 Millionen Euro ins San Siro gewechselt.

Trotz zweier Treffer in den finalen drei Partien der abgelaufenen Saison besitzt der Franzose im System des neuen Mailänder Übungsleiters keine Perspektive mehr. Nach Angaben von Transfer-Experte Fabrizio Romano hat Amorim dem Angreifer bereits in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass er ohne ihn plant.

Nkunku MilanGetty Images

Wer steht alles auf der Streichliste der AC Mailand?

Ebenfalls vor einem vorübergehenden Abschied aus der Modestadt steht David Odogu. Für den 20-jährigen Innenverteidiger und DFB-Juniorennationalspieler wird derzeit ein passender Leihabnehmer gesucht, um ihm auf höherem Niveau Spielpraxis zu garantieren. Aus der Bundesliga bekundet unter anderem der 1. FSV Mainz 05 konkretes Interesse an einer Verpflichtung des Abwehrtalents.

Klub Freundschaftsspiele
Manchester United crest
Manchester United
MUN
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL

Neben Nkunku und Odogu betrifft der geplante Umbruch noch weitere namhafte Akteure des Kaders. Die Abwehrspieler Filippo Terracciano, Fikayo Tomori und Pervis Estupiban erhielten ebenso wie der 27-jährige Sechser Youssouf Fofana die Freigabe für einen Transfer.

Auch Mittelstürmer Santiago Gimenez spielt in den zukünftigen Planungen des italienischen Traditionsklubs keine Rolle mehr und kann sich ab sofort nach einem neuen Arbeitgeber umsehen.

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Die Associazione Calcio Milan, kurz AC Milan, wurde im Dezember 1899 als Mailänder Fußball- und Cricketklub (Milan Cricket and Football Club) gegründet.

Milan gehört seit 2022 mehrheitlich der US-Investmentfirma RedBird Capital Partners. Für rund 1,2 Milliarden Dollar übernahm die Gruppe den Verein. 

Die Heimspielstätte der AC Milan ist das Giuseppe-Meazza-Stadion, auch oft San Siro genannt. Der Verein teilt sich die Arena mit dem Stadtrivalen Inter Mailand. 

Das San Siro fasst satte 75.817 Fans, womit es eines der größten Fußballstadien Europas ist. 

Auch an der Titelfront ist Milan im europäischen Vergleich ganz vorne mit dabei. Insgesamt hat der Verein über 50 Trophäen eingesackt, darunter alleine siebenmal die Champions League. Nur Real Madrid hat die Königsklasse häufiger gewonnen (15-mal).

Auch auf nationaler Ebene ist die AC über die Jahre extrem erfolgreich gewesen. Nur wenige italienische Klubs haben mehr Titel eingefahren als die 19 Meisterschaften und fünf Coppa Italia von Mailand. 

Rekordspieler der AC Milan Paolo Maldini. Die Vereinslegende stand 901-mal für die Rossoneri auf dem Feld, führte sein Team dabei unter anderem zu fünf CL-Titeln, sieben Meisterschaften und dem Gewinn des italienischen Pokals.

Bester Torschütze ist der Schwede Gunnar Nordahl. Er erzielte zwischen 1949 und 1956 ganze 214 Tore in nur 262 Spielen. Zweiter ist Andriy Shevchenko mit 175 Buden. 

Es haben vermutlich mehr Legenden für Milan gespielt, als hier aufgezählt werden könnten. Hier eine Auswahl: Paolo Maldini, Franco Baresi, Gianni Rivera, Marco van Basten, Ruud Gullit, Andriy Shevchenko, Kaka, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf oder Alessandro Nesta. 

Die erfolgreichsten Trainer für Mailand waren Nereo Rocco, Arrigo Sacchi, Fabio Capello und Carlo Ancelotti. Unter allen vieren konnte der Verein sowohl die Meisterschaft als auch die Königsklasse gewinnen - in den meisten Fällen jeweils mehrfach.

Die gängigsten Spitznamen der AC Milan sind "I Rossoneri" ("die Rot-Schwarzen"), sowie "Il Diavolo" ("der Teufel"). 

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen