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Parma Calcio 1913 gegen Napoli Femminile wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend findest du die Details zum Livestream des Spiels.

Parma Calcio 1913 empfängt Napoli Femminile in der Serie A Femminile. Beide Teams kämpfen darum, ihre Position in der unteren Tabellenhälfte zu verbessern.

Das Team von Stefano Sottili geht mit schwankender Form in dieses Spiel. In den letzten fünf Ligapartien holte Parma einen Sieg und ein Unentschieden bei drei Niederlagen. Die jüngste Partie, eine bittere 5:6-Niederlage gegen die Roma, offenbarte die defensiven Probleme des Teams.

Napoli Femminile unter Alessandro Spugna zeigte sich zuletzt stabiler. Das Team kommt von einem 3:3 gegen die AC Milan, einem Ergebnis, das seine Fähigkeit unterstreicht, auch in schwierigen Situationen zu reagieren.

Insgesamt holte Napoli in den letzten drei Spielen zwei Unentschieden und einen Sieg, während Parma positive und negative Ergebnisse abwechselte und keine Konstanz fand.

Ein Sieg wäre für Parma wichtig, um sich von den unteren Tabellenplätzen zu entfernen. Napoli hingegen will mit weiteren Punkten den neunten Platz festigen. Alle Informationen zur Liveübertragung im TV und Stream findest du nachfolgend.

Neuigkeiten zu den Teams

Bei Parma Calcio 1913 hat Stefano Sottili weder verletzungs- oder sperrbedingte Ausfälle noch eine voraussichtliche Aufstellung bekannt gegeben. Informationen zum Kader werden kurz vor dem Anpfiff verfügbar sein.

Auch bei Napoli Femminile hat Alessandro Spugna keine offiziellen Angaben zu Verletzungen, Sperren oder der voraussichtlichen Aufstellung gemacht. Weitere Neuigkeiten zu Napoli werden in den Stunden vor dem Spiel ergänzt.

Aktuelle Form

Parma Calcio 1913 kommt in den letzten fünf Serie-A-Spielen auf einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt setzte es eine 5:6-Niederlage gegen die Roma: eine torreiche Partie, die aber defensive Schwächen offenbarte. Zuvor hatte Parma Como Women mit 1:0 geschlagen und gegen Sassuolo 0:0 gespielt. In den fünf betrachteten Partien erzielte Parma fünf Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Napoli Femminile holte in den letzten fünf Ligaspielen einen Sieg und drei Unentschieden bei einer Niederlage. Zuletzt gab es ein 3:3 gegen die AC Milan. Zuvor hatte Napoli gegen Lazio 0:0 gespielt und gegen die Roma mit 1:2 verloren. Das erfreulichste Ergebnis in diesem Zeitraum war der deutliche 4:1-Sieg gegen Sassuolo. In den fünf betrachteten Partien erzielte Napoli neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Direkte Duelle

Das letzte direkte Duell der beiden Teams fand am 21. Februar 2026 statt. Die Serie-A-Partie bei Napoli Femminile endete 0:0. In den letzten fünf direkten Duellen gab es einen Sieg für Napoli, einen für Parma und drei Unentschieden. Die jüngsten Begegnungen verliefen damit ausgeglichen.

Tabelle

In der Serie A Femminile steht Napoli Femminile derzeit auf dem neunten Tabellenplatz, Parma Calcio 1913 auf dem zehnten.