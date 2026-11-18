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Italien Serie A - Spielwoche 12 21. Nov. 2026 - 12:00 Stadio Ennio Tardini

Parma gegen Roma wird live auf DAZN übertragen. Der Anbieter hält die Rechte an allen Spielen der Serie A 2026/27. Nachfolgend findet Ihr den Link, über den Ihr ein Abo abschließen und das Spiel live verfolgen könnt.

Die Roma von Gian Piero Gasperini ist am Samstag, 21. November, bei Alberto Gilardinos Parma im Stadio Ennio Tardini zu Gast. Die Partie zählt zur Serie A 2026/27.

Die Roma reist als Tabellendritter nach Parma. Nach einer schwierigen Phase mit vielen Verletzungen wird ihr Kader allmählich wieder komplett. Besonders erwartet wird Paulo Dybala, der am Dienstag, 17. November, wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist und für dieses Auswärtsspiel zur Verfügung stehen dürfte.

Parma steht auf Tabellenplatz 16 und geht mit weniger Gewissheiten in die Partie als der Gegner. Der 3:0-Sieg gegen Atalanta am vergangenen Spieltag hat Gilardino jedoch neues Selbstvertrauen gegeben. Verzichten muss er auf Stürmer David Romero, der wegen einer Schulterverletzung ausfällt, die er sich im Derby gegen Bologna zugezogen hat.

Die jüngsten direkten Duelle sprechen für die Roma: Sie hat drei der letzten vier Begegnungen gewonnen, darunter das denkwürdige 2:3 im Tardini im vergangenen Mai. Parma will diesen Trend vor heimischem Publikum umkehren.

Die Partie ist auch ein wichtiger Prüfstein für Gasperini. Er ist mit seinem Team in der Liga, der Champions League und der Coppa Italia gefordert. Angesichts der dicht aufeinanderfolgenden Spiele braucht er einen möglichst vollständigen Kader.

Nachfolgend findet Ihr alle Informationen dazu, wo Ihr Parma gegen Roma im TV und Livestream verfolgen könnt.

Team-News

Parma muss verletzungsbedingt auf David Romero, Adrian Bernabé und Diego Carlos verzichten, Abdoulaye N'Diaye ist gesperrt. Nach dem Ausfall des argentinischen Mittelstürmers muss Gilardino im Angriff nach Alternativen suchen.

Bei der Roma kann Gasperini wieder auf Paulo Dybala und Gianluca Mancini zurückgreifen. Beide sind ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Mile Svilar, Pierluigi Gollini, Lorenzo Pellegrini und Devyne Rensch stehen dagegen weiterhin nicht zur Verfügung. Weitere Informationen zu den Aufstellungen gibt es kurz vor dem Anpfiff.

Aktuelle Form

Parma holte aus den letzten fünf Serie-A-Spielen einen Sieg und ein Unentschieden bei drei Niederlagen. Dabei erzielte das Team fünf Tore und kassierte neun. Das jüngste Ergebnis ist die 1:2-Niederlage gegen Bologna, zuvor gab es allerdings einen deutlichen 3:0-Sieg gegen Atalanta. Parmas Leistungen waren wechselhaft: Drei Niederlagen in Folge gegen Torino, Lazio und Bologna beendeten eine Erfolgsserie.

Die Roma verbuchte in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Dabei erzielte sie 17 Tore und kassierte 13. Zuletzt gewann sie in der Serie A mit 3:0 gegen Sassuolo. Die 2:3-Niederlage gegen Manchester United in der Champions League bleibt der einzige jüngere Rückschlag. Auswärts bei Udinese siegte die Roma mit 5:2, gegen Cagliari mit 4:2 und zeigte dabei große Offensivstärke.

Direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand am 10. Mai 2026 statt, als die Roma im Tardini in der Serie A mit 3:2 gewann. In den letzten fünf Duellen liegt die Roma mit drei Siegen gegenüber einem Erfolg von Parma vorn. Hinzu kommt ein Unentschieden. Parmas einziger Sieg in diesem Zeitraum war ein 2:0 zu Hause im März 2021.

Tabelle

In der Serie A steht die Roma derzeit auf dem dritten Platz, Parma belegt Tabellenplatz 16.