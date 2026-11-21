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Italien Serie A - Spielwoche 12 21. Nov. 2026 - 12:00 Stadio Ennio Tardini

Parma gegen Roma wird live auf DAZN übertragen. Der Anbieter hält die Rechte an allen Spielen der Serie A 2026/27. Nachfolgend findet ihr den Link, über den ihr ein Abo abschließen und das Spiel live verfolgen könnt.

Die Roma von Gian Piero Gasperini ist am Samstag, 21. November, für ein Spiel der Serie A 2026/27 bei Alberto Gilardinos Parma im Stadio Ennio Tardini zu Gast.

Roma reist als Tabellendritter nach Parma. Nach einer schwierigen Phase mit vielen Verletzungen ist der Kader allmählich wieder vollständig. Besonders erwartet wird Paulo Dybala, der am Dienstag, 17. November, wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist und für dieses Auswärtsspiel zur Verfügung stehen dürfte.

Parma steht auf Tabellenplatz 16 und geht mit etwas weniger Gewissheiten in die Partie als der Gegner. Der 3:0-Sieg gegen Atalanta am vergangenen Spieltag hat Gilardino jedoch neues Vertrauen gegeben. Verzichten muss er auf Stürmer David Romero, der sich im Derby gegen Bologna an der Schulter verletzt hat.

Die jüngsten direkten Duelle sprechen für Roma: Der Klub gewann drei der letzten vier Begegnungen, darunter das denkwürdige 3:2 im Tardini im vergangenen Mai. Parma will diesen Trend vor heimischem Publikum umkehren.

Die Partie ist auch ein wichtiger Prüfstein für Gasperini. Seine Mannschaft ist in Liga, Champions League und Coppa Italia gefordert und steht vor einer Reihe eng getakteter Spiele, für die er einen möglichst vollständigen Kader braucht.

Hier findet ihr alle Informationen dazu, wo Parma gegen Roma im TV und Livestream zu sehen ist.

Team-News

Parma muss verletzungsbedingt auf David Romero, Adrian Bernabé und Diego Carlos verzichten. Abdoulaye N'Diaye ist gesperrt. Nach dem Ausfall des argentinischen Mittelstürmers muss Gilardino im Angriff nach Alternativen suchen.

Bei Roma kehren Paulo Dybala und Gianluca Mancini zurück. Beide haben das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Mile Svilar, Pierluigi Gollini, Lorenzo Pellegrini und Devyne Rensch fallen dagegen weiterhin aus. Weitere Informationen zu den Aufstellungen gibt es kurz vor dem Anpfiff.

Aktuelle Form

Parma holte aus den letzten fünf Serie-A-Spielen einen Sieg und ein Unentschieden bei drei Niederlagen. Dabei erzielte die Mannschaft fünf Tore und kassierte neun. Das jüngste Ergebnis ist eine 1:2-Niederlage gegen Bologna, der allerdings ein deutlicher 3:0-Sieg über Atalanta vorausging. Parmas Leistungen waren wechselhaft: Drei Niederlagen in Folge gegen Torino, Lazio und Bologna beendeten eine positive Serie.

Roma verbuchte in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Dabei erzielte die Mannschaft 17 Tore und kassierte 13. Zuletzt gab es in der Serie A ein 3:0 gegen Sassuolo. Die 2:3-Niederlage gegen Manchester United in der Champions League bleibt der einzige jüngste Rückschlag. Roma gewann auswärts bei Udinese mit 5:2 und gegen Cagliari mit 4:2 und zeigte sich dabei besonders torfreudig.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand am 10. Mai 2026 statt, als Roma im Tardini in der Serie A mit 3:2 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen liegt Roma mit drei Siegen gegenüber einem Sieg Parmas vorn. Hinzu kommt ein Unentschieden. Parmas einziger Erfolg in diesem Zeitraum war ein 2:0-Heimsieg im März 2021.

Tabelle

In der Serie A steht Roma derzeit auf Platz drei, Parma belegt Tabellenplatz 16.