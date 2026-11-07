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Italien Serie A
team-logoParma Calcio 1913
Stadio Ennio Tardini
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Ansehen auf DAZN
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Parma Calcio 1913 gegen Bologna heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Parma Calcio 1913 - Bologna
Parma Calcio 1913
Bologna
Italien Serie A

So seht ihr das Serie-A-Spiel zwischen Parma Calcio 1913 und Bologna: Anstoßzeit und Team-News

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crest
Italien Serie A - Spielwoche 11
Stadio Ennio Tardini

Parma gegen Bologna wird exklusiv auf DAZN übertragen. Um das Spiel zu verfolgen, ist ein Abonnement der Plattform erforderlich. DAZN ist über Smart-TV, Smartphone, Tablet oder Computer zugänglich. Kunden mit einem Abonnement sowohl bei DAZN als auch bei Sky können die Partie zudem auf DAZN 1 verfolgen, das über Satellit auf Kanal 214 verfügbar ist.

Im Tardini in Parma steht das emilianische Derby zwischen Parma und Bologna am 11. Spieltag der Serie A 2026/27 an. Beide Mannschaften gehen mit Rückenwind in die Partie, nachdem sie am vergangenen Spieltag jeweils drei Punkte geholt haben.

Das Parma von Alberto Gilardino feierte auswärts bei Atalanta einen historischen 3:0-Sieg in Bergamo. Damit verließ Parma die Abstiegszone und steht nun bei acht Punkten.

Der herausragende Spieler des Abends in Bergamo war Simone Lontani. Der 2008 geborene Stürmer erzielte bereits sein fünftes Saisontor. Der ehemalige Milan-Spieler traf zum 3:0, nachdem er Pasalic getunnelt und den Ball mit rechts präzise in Carnesecchis untere Torecke geschossen hatte.

Das Bologna von Raffaele Palladino hat dagegen drei Siege in Folge gefeiert, zuletzt ein 2:1 gegen Monza. Seit Palladino Domenico Tedesco als Trainer abgelöst hat, läuft es für Bologna besser. Nun will die Mannschaft ihre Ergebnisserie fortsetzen.

Für beide Mannschaften ist es ein wichtiges Spiel, um ihre Position in der Tabelle zu festigen. Parma will an Gilardinos ersten Sieg als Trainer des Klubs anknüpfen, Bologna strebt den vierten Erfolg in Serie an.

Hier gibt es alle Informationen dazu, wie Ihr das Spiel live im TV und Stream verfolgen könnt.

Team-News

Parma Calcio 1913 vs Bologna Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Aufstellung
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-3
G. DaffaraG. DaffaraE. Del PratoE. Del PratoA. N'DiayeA. N'DiayeM. TroiloM. TroiloV. SierroV. SierroG. FabbianG. FabbianS. BritschgiS. BritschgiM. KeitaM. KeitaE. ValeriE. ValeriD. RomeroD. Romeroteam-logoS. LontaniL. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateJ. MirandaJ. MirandaM. AmondarainM. AmondarainL. FergusonL. FergusonT. PobegaT. PobegaF. BernardeschiF. BernardeschiN. CambiaghiN. CambiaghiJ. OdgaardJ. Odgaard
Bologna crest
Bologna
BOL
3-5-2
Parma Calcio 1913

Startelf

Bologna

Trainer

  • A. Gilardino
  • R. Palladino

Gilardino dürfte weitgehend an der Startelf festhalten, die Atalanta besiegt hat. Voraussichtlich beginnen Daffara im Tor, Delprato, N'Diaye und Troilo in der Abwehr sowie Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita und Valeri im Mittelfeld. Im Angriff dürfte erneut Lontani spielen; für den Platz an seiner Seite kommen Romero und Touré infrage. Drobnic und Bernabé fallen aus.

Palladino dürfte Skorupski im Tor aufbieten, davor eine Dreierkette aus Casale, Darmian und Theate. Im Mittelfeld werden Miranda, Amondarain, Ferguson und Pobega erwartet. Bernardeschi und Cambiaghi sollen Mittelstürmer Odgaard unterstützen, der den verletzten Piccoli ersetzen muss. Holm, Enem und De Silvestri stehen nicht zur Verfügung.

Aktuelle Form

PAR

PAR - Form

INT
N3-0
TOR
N0-3
LAZ
N2-1
UDI
U0-0
ATA
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
4/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
BOL

BOL - Form

LEC
S1-2
INT
N1-3
CGL
S0-2
MIL
S2-4
MON
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Parma verbuchte in den vergangenen fünf Ligaspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Dabei erzielte die Mannschaft sechs Tore und kassierte neun. Das jüngste Ergebnis war das 3:0 gegen Atalanta, Gilardinos erster Sieg in der Serie A seit seiner Übernahme von Cuesta. Zuvor hatte Parma 0:0 gegen Udinese gespielt und gegen Lazio (1:2), Turin (0:3) und Inter (0:3) verloren.

Bologna holte aus den vergangenen fünf Partien vier Siege und kassierte eine Niederlage. Dabei erzielte die Mannschaft elf Tore und ließ sechs Gegentreffer zu. Zuletzt gewann Bologna 2:1 gegen Monza. Davor hatte das Team auswärts Milan mit 4:2 und Cagliari mit 2:0 besiegt. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es beim 1:3 gegen Inter.

Direkter Vergleich

Head to Head

Parma Calcio 1913UnentschiedenBologna
2
1
2
Italien Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
END
Italien Coppa Italia
Bologna badge
Bologna
BOL
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
END
Italien Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
Bologna badge
Bologna
BOL
3
END
Italien Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
2
Bologna badge
Bologna
BOL
0
END
Italien Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
END
5Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das letzte Duell der beiden Mannschaften fand am 8. Februar 2026 statt. Bologna empfing Parma und gewann 1:0. Die Bilanz der vergangenen fünf Pflichtspiele spricht für Bologna: drei Siege für Bologna, einer für Parma und ein Unentschieden. Erwähnenswert sind das 3:1 im November 2025, als Bologna im Tardini gewann, und das 2:0 im Februar 2025, als Parma zu Hause siegte.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
10910248+1628
S
S
S
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
108112613+1325
N
S
S
S
S
3
AS RomAS RomROM
107302810+1824
S
S
U
S
U
4
ComoComoCOM
10721188+1023
S
S
S
S
U
5
AC MailandAC MailandMIL
106312112+921
S
N
S
S
U
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
S
S
U
S
N
7
Juventus FCJuventus FCJUV
105231310+317
S
N
S
N
U
8
SSC NeapelSSC NeapelNAP
104241713+414
N
S
U
N
S
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
S
S
S
N
S
10
FC TurinFC TurinTOR
104151416-213
N
N
S
S
S
11
CFC GenuaCFC GenuaGEN
104151014-413
S
S
S
N
S
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
N
N
N
N
U
13
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
103251620-411
N
U
U
N
S
14
LecceLecceLEC
103071121-109
N
N
N
S
N
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
10226815-78
S
U
N
N
N
16
AC FlorenzAC FlorenzFIO
102261523-88
S
U
N
N
N
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
N
N
N
N
U
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
N
N
N
S
N
19
VenedigVenedigVEN
11209821-136
S
N
N
N
S
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
N
N
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

In der Serie-A-Tabelle liegt Bologna auf Rang neun, Parma auf Platz 15.

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