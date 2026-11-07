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Italien Serie A - Spielwoche 11 7. Nov. 2026 - 12:00 Stadio Ennio Tardini

Parma gegen Bologna wird exklusiv auf DAZN übertragen. Um das Spiel zu verfolgen, ist ein Abonnement der Plattform erforderlich. DAZN ist über Smart-TV, Smartphone, Tablet oder Computer zugänglich. Kunden mit einem Abonnement sowohl bei DAZN als auch bei Sky können die Partie zudem auf DAZN 1 verfolgen, das über Satellit auf Kanal 214 verfügbar ist.

Im Tardini in Parma steht das emilianische Derby zwischen Parma und Bologna am 11. Spieltag der Serie A 2026/27 an. Beide Mannschaften gehen mit Rückenwind in die Partie, nachdem sie am vergangenen Spieltag jeweils drei Punkte geholt haben.

Das Parma von Alberto Gilardino feierte auswärts bei Atalanta einen historischen 3:0-Sieg in Bergamo. Damit verließ Parma die Abstiegszone und steht nun bei acht Punkten.

Der herausragende Spieler des Abends in Bergamo war Simone Lontani. Der 2008 geborene Stürmer erzielte bereits sein fünftes Saisontor. Der ehemalige Milan-Spieler traf zum 3:0, nachdem er Pasalic getunnelt und den Ball mit rechts präzise in Carnesecchis untere Torecke geschossen hatte.

Das Bologna von Raffaele Palladino hat dagegen drei Siege in Folge gefeiert, zuletzt ein 2:1 gegen Monza. Seit Palladino Domenico Tedesco als Trainer abgelöst hat, läuft es für Bologna besser. Nun will die Mannschaft ihre Ergebnisserie fortsetzen.

Für beide Mannschaften ist es ein wichtiges Spiel, um ihre Position in der Tabelle zu festigen. Parma will an Gilardinos ersten Sieg als Trainer des Klubs anknüpfen, Bologna strebt den vierten Erfolg in Serie an.

Hier gibt es alle Informationen dazu, wie Ihr das Spiel live im TV und Stream verfolgen könnt.

Team-News

Gilardino dürfte weitgehend an der Startelf festhalten, die Atalanta besiegt hat. Voraussichtlich beginnen Daffara im Tor, Delprato, N'Diaye und Troilo in der Abwehr sowie Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita und Valeri im Mittelfeld. Im Angriff dürfte erneut Lontani spielen; für den Platz an seiner Seite kommen Romero und Touré infrage. Drobnic und Bernabé fallen aus.

Palladino dürfte Skorupski im Tor aufbieten, davor eine Dreierkette aus Casale, Darmian und Theate. Im Mittelfeld werden Miranda, Amondarain, Ferguson und Pobega erwartet. Bernardeschi und Cambiaghi sollen Mittelstürmer Odgaard unterstützen, der den verletzten Piccoli ersetzen muss. Holm, Enem und De Silvestri stehen nicht zur Verfügung.

Aktuelle Form

Parma verbuchte in den vergangenen fünf Ligaspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Dabei erzielte die Mannschaft sechs Tore und kassierte neun. Das jüngste Ergebnis war das 3:0 gegen Atalanta, Gilardinos erster Sieg in der Serie A seit seiner Übernahme von Cuesta. Zuvor hatte Parma 0:0 gegen Udinese gespielt und gegen Lazio (1:2), Turin (0:3) und Inter (0:3) verloren.

Bologna holte aus den vergangenen fünf Partien vier Siege und kassierte eine Niederlage. Dabei erzielte die Mannschaft elf Tore und ließ sechs Gegentreffer zu. Zuletzt gewann Bologna 2:1 gegen Monza. Davor hatte das Team auswärts Milan mit 4:2 und Cagliari mit 2:0 besiegt. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es beim 1:3 gegen Inter.

Direkter Vergleich

Das letzte Duell der beiden Mannschaften fand am 8. Februar 2026 statt. Bologna empfing Parma und gewann 1:0. Die Bilanz der vergangenen fünf Pflichtspiele spricht für Bologna: drei Siege für Bologna, einer für Parma und ein Unentschieden. Erwähnenswert sind das 3:1 im November 2025, als Bologna im Tardini gewann, und das 2:0 im Februar 2025, als Parma zu Hause siegte.

Tabelle

In der Serie-A-Tabelle liegt Bologna auf Rang neun, Parma auf Platz 15.