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Women's Champions League
team-logoParis Saint Germain
Stade Sébastien Charléty
team-logoBayern München
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Paris Saint Germain vs. Bayern München heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Paris Saint Germain - Bayern München
Paris Saint Germain
Bayern München
Women's Champions League

In der Women's Champions League spielt Paris Saint Germain gegen Bayern München. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Paris Saint Germain vs. Bayern München: Anstoßzeit

crest
Women's Champions League - Spielwoche 4
Stade Sébastien Charléty

Im Stade Sébastien Charléty in Paris treffen Paris Saint-Germain und Bayern München in der Women's Champions League aufeinander. Beide Mannschaften befinden sich in der Ligaphase und kämpfen um wichtige Punkte im Kampf um das Weiterkommen.

PSG steht unter Trainer Paulo César aktuell auf Platz sechs der Tabelle. Die Pariserinnen zeigen eine wechselhafte Form – zuletzt gab es einen klaren 4:0-Sieg gegen Le Havre, davor aber auch ein 0:4 gegen Olympique Lyon, das die Grenzen des Teams aufzeigte.

Bayern München reist mit Rückenwind nach Paris. José Barcala betreut die Münchnerinnen, die in der Women's Champions League derzeit Siebte sind und zuletzt in der Bundesliga einen 3:1-Sieg gegen Werder Bremen feierten.

Die Begegnung verspricht ein offenes Duell zweier Teams, die in der Gruppenphase noch Boden gutmachen wollen. Bayern hat in der jüngsten Vergangenheit in direkten Duellen die Nase vorn gehabt – ein Faktor, der PSG zu einer Reaktion zwingen wird.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Themen der Woche: Was war bei Paris Saint Germain und Bayern München los?

PSG kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Partien holten die Pariserinnen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gab es einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen Le Havre, während das 0:4 gegen Olympique Lyon die einzige Niederlage in diesem Zeitraum darstellt. In der Women's Champions League trennten sich PSG und Manchester City zuletzt 1:1. Insgesamt erzielte PSG in den letzten fünf Spielen sieben Tore und kassierte sechs.

Bayern München präsentiert sich in starker Verfassung mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen fünf Partien. Der jüngste Bundesliga-Sieg gegen Werder Bremen endete 3:1, und der 5:0-Erfolg gegen VfB Stuttgart unterstreicht die Torgefährlichkeit der Münchnerinnen. In der Women's Champions League spielten die Bayern zuletzt 2:2 gegen Real Madrid Femenino. Bayern erzielte in diesem Zeitraum zwölf Tore und kassierte nur vier.

PSG

PSG - Form

OLL
N0-4
MON
S1-0
MCI
U1-1
PAR
U1-1
LEH
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
FCB

FCB - Form

STU
S5-0
RBL
S1-5
RMA
U2-2
LEV
S1-0
SVW
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
16/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Paris Saint Germain vs. Bayern München: Aufstellungen

Paris Saint Germain vs Bayern München Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Paulo César

Paris Saint Germain vs. Bayern München: Form

PSG

PSG - Form

OLL
N0-4
MON
S1-0
MCI
U1-1
PAR
U1-1
LEH
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
FCB

FCB - Form

STU
S5-0
RBL
S1-5
RMA
U2-2
LEV
S1-0
SVW
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
16/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Paris Saint Germain vs. Bayern München: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Paris Saint GermainUnentschiedenBayern München
2
1
2
Women's Champions League
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
1
Bayern München badge
Bayern München
FCB
3
END
Women's Champions League
Bayern München badge
Bayern München
FCB
2
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
2
END
Women's Champions League
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
0
Bayern München badge
Bayern München
FCB
1
END
Women's Champions League
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
2
Bayern München badge
Bayern München
FCB
2
END
Women's Champions League
Bayern München badge
Bayern München
FCB
1
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
2
END
6Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Paris Saint Germain vs. Bayern München: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3300192+179
S
S
S
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
S
U
S
3
Arsenal LondonArsenal LondonARS
321062+47
S
U
S
4
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
S
U
S
5
JuventusJuventusJUV
320183+56
S
S
N
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
312072+55
U
S
U
7
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
312074+35
U
S
U
8
InterInterINT
311127-54
N
U
S
9
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
30304403
U
U
U
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
U
U
U
11
HB KögeHB KögeKÖG
3102510-53
N
S
N
12
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
N
N
S
13
ServetteServetteSER
3102614-83
S
N
N
14
Paris FCParis FCPAR
302158-32
U
U
N
15
Austria Wien WAustria Wien WWIE
301226-41
N
U
N
16
BK HäckenBK HäckenBKH
301215-41
U
N
N
17
RomaRomaROM
301208-81
N
N
U
18
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
N
N
U
Qualification to 1/4 finals
Qualifikation für das Achtelfinale

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