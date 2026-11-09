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Paris Saint Germain vs. Bayern München: Anstoßzeit

Women's Champions League - Spielwoche 4 10. Nov. 2026 - 15:00 Stade Sébastien Charléty

Im Stade Sébastien Charléty in Paris treffen Paris Saint-Germain und Bayern München in der Women's Champions League aufeinander. Beide Mannschaften befinden sich in der Ligaphase und kämpfen um wichtige Punkte im Kampf um das Weiterkommen.

PSG steht unter Trainer Paulo César aktuell auf Platz sechs der Tabelle. Die Pariserinnen zeigen eine wechselhafte Form – zuletzt gab es einen klaren 4:0-Sieg gegen Le Havre, davor aber auch ein 0:4 gegen Olympique Lyon, das die Grenzen des Teams aufzeigte.

Bayern München reist mit Rückenwind nach Paris. José Barcala betreut die Münchnerinnen, die in der Women's Champions League derzeit Siebte sind und zuletzt in der Bundesliga einen 3:1-Sieg gegen Werder Bremen feierten.

Die Begegnung verspricht ein offenes Duell zweier Teams, die in der Gruppenphase noch Boden gutmachen wollen. Bayern hat in der jüngsten Vergangenheit in direkten Duellen die Nase vorn gehabt – ein Faktor, der PSG zu einer Reaktion zwingen wird.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Themen der Woche: Was war bei Paris Saint Germain und Bayern München los?

PSG kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Partien holten die Pariserinnen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gab es einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen Le Havre, während das 0:4 gegen Olympique Lyon die einzige Niederlage in diesem Zeitraum darstellt. In der Women's Champions League trennten sich PSG und Manchester City zuletzt 1:1. Insgesamt erzielte PSG in den letzten fünf Spielen sieben Tore und kassierte sechs.

Bayern München präsentiert sich in starker Verfassung mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen fünf Partien. Der jüngste Bundesliga-Sieg gegen Werder Bremen endete 3:1, und der 5:0-Erfolg gegen VfB Stuttgart unterstreicht die Torgefährlichkeit der Münchnerinnen. In der Women's Champions League spielten die Bayern zuletzt 2:2 gegen Real Madrid Femenino. Bayern erzielte in diesem Zeitraum zwölf Tore und kassierte nur vier.

Paris Saint Germain vs. Bayern München: Aufstellungen

Paris Saint Germain vs. Bayern München: Form

Paris Saint Germain vs. Bayern München: Bilanz direkte Duelle

Paris Saint Germain vs. Bayern München: Die Tabellen