In einem Interview nahm Kylian Mbappé Stellung zu seiner Zukunft, Probleme bei PSG und verteidigte Ex-Teamkollege Lionel Messi.

WAS IST PASSIERT? Am Dienstag wurde bekannt, dass Kylian Mbappé seine einseitige Option auf eine Vertragsverlängerung bei Paris Saint-Germain nicht ziehen wird und sein Vertrag in der französischen Hauptstadt nach der Saison 2023/24 auslaufen wird. In einem Interview mit der Gazzetta dello Sport bezog der Superstar nun Stellung und verteidigte seinen Ex-Teamkollegen Lionel Messi.

WAS WURDE GESAGT? Auf seine Zukunft bezogen stellte der 24-Jährige klar: "Ich habe nicht darum gebeten weder verkauft zu werden noch zu Real Madrid zu gehen. Ich habe nur bestätigt, dass ich das im Vertrag vorgesehene zusätzliche Jahr nicht in Anspruch nehmen möchte. Mit PSG haben wir nie über eine Verlängerung gesprochen, aber ich bin froh, nächste Saison hier zu bleiben."

Mit Paris feierte Mbappé in dieser Saison nur die Meisterschaft in der Ligue 1, im französischen Pokal war im Achtelfinale gegen Olympique Marseille Schluss. Im Achtelfinale musste PSG auch in der Champions League gegen den FC Bayern die Segel streichen. "Wir wussten, dass es Unzulänglichkeiten gab, für die man früher oder später bezahlen muss. Man muss aus den Fehlern einer jeden Saison lernen, um sie nicht jedes Mal zu wiederholen", blickt der Stürmer auf die Saison zurück.

Mit dem Transfer von Lionel Messi zu Inter Miami verliert der Franzose einen seiner besten Mitspieler bei PSG, Mbappé kann die Kritik am Argentinier nicht nachvollziehen und verteidigt seinen Ex-Teamkollegen: "Wir sprechen hier über den potenziell besten Spieler in der Geschichte des Fußballs. Es ist nie eine gute Nachricht, wenn jemand wie Messi geht. Ich persönlich habe nicht ganz verstanden, warum so viele Leute so erleichtert waren, dass er gegangen ist. Reden wir über Messi: Er sollte respektiert werden, und stattdessen hat er in Frankreich nicht den Respekt bekommen, den er verdient hätte. Es ist eine Schande, aber so war es nun einmal", sagte der Angreifer und nahm die Pariser in die Pflicht: "Wir müssen tun, was wir können, um ihn zu ersetzen."

WIE GEHT ES WEITER? Nach seinen Aussagen läuft Mbappé also auch in der kommenden Saison im Parc de Prince auf, die Pariser sind aber offenbar nicht gewillt, ihren Topstar ablösefrei gehen zu lassen. Real Madrid soll bereit sein, bis zu 200 Millionen Euro für den Franzosen auf den Tisch zu legen, sollte er verfügbar sein.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

PSG

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Mbappé wurde in der Jugend von AS Monaco ausgebildet und wurde im Sommer 2017 von den Monegassen an Paris zunächst ausgeliehen. Einen Sommer später griff die Kaufoption von PSG über 180 Millionen Euro, der Stürmer läuft nun bereits seit sechs Jahren für den Meister der Ligue 1 auf.