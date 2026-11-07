So sehen Sie Paris Saint-Germain gegen Troyes mit einem VPN

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Rechteinhaber. Rufen Sie die Website des Sportsenders auf, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 10 7. Nov. 2026 - 15:05 Parc des Princes

Paris Saint-Germain empfängt Troyes am Samstag im Parc des Princes zu einem Ligue-1-Spiel. Die Mannschaft von Luis Enrique geht nach einer beeindruckenden Leistung in der Champions League unter der Woche in die Partie.

PSG bezwang Villarreal am Dienstag in Spanien mit 6:0. Der erste Treffer fiel bereits in der neunten Minute, vier Tore waren schon nach 17 Minuten erzielt. Mit dem Ergebnis baute PSG seine Siegesserie wettbewerbsübergreifend auf zehn Spiele aus und liegt an der Spitze der Champions-League-Tabelle nun drei Punkte vor der Konkurrenz.

Enrique muss in diesem Spiel auf Achraf Hakimi verzichten. Der Klub bestätigte, dass der marokkanische Rechtsverteidiger bis zur Länderspielpause eine Ruhephase erhält. Diese Entscheidung trafen der Trainer und die sportliche Leitung gemeinsam. Warren Zaire-Emery oder der 17-jährige David Boly, der bei seinem Champions-League-Debüt gegen Villarreal traf, gelten als wahrscheinlichste Kandidaten für die rechte Seite.

Troyes reist in schwieriger Verfassung an. Die Mannschaft von Stephane Dumont gewann nur eines ihrer letzten fünf Pflichtspiele und verlor drei davon. Zudem kassierte sie in jedem ihrer letzten vier Ligaspiele mindestens ein Gegentor. Troyes steht in der Ligue-1-Tabelle auf Platz 16 und kann sich eine Niederlage in dieser Partie kaum leisten.

Der Unterschied in Qualität und Form zwischen den beiden Mannschaften ist deutlich. PSG führt die Liga an und hat die ganze Saison über viele Tore erzielt, während Troyes Mühe hatte, Gegentore zu verhindern.

Lesen Sie weiter, um alles darüber zu erfahren, wie Sie dieses Ligue-1-Spiel live verfolgen können.

Personal und Kader