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Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 15:00 Parc des Princes

Der Parc des Princes in Paris ist Schauplatz des Champions-League-Spiels zwischen PSG und Roma. Dabei trifft der Tabellenführer auf eine Mannschaft, die wichtige Punkte holen will.

Der amtierende Europameister geht mit zwölf Siegen in Folge über alle Wettbewerbe hinweg in die Partie. Der jüngste gelang in Nizza, wo die Mannschaft von Luis Enrique einen frühen Rückstand drehte und durch ein Tor von Ferran Torres fünf Minuten vor Schluss mit 3:2 gewann.

Der Sieg an der Côte d’Azur hatte allerdings einen hohen Preis. Desire Doue erlitt einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie und wird noch in diesem Monat operiert. Khvicha Kvaratskhelia fehlt seit dem Spiel gegen Barcelona im Oktober wegen derselben Verletzung.

Die Roma von Gian Piero Gasperini ist in der Liga derzeit in glänzender Form. Mit dem 5:1 gegen Parma rückte Roma dank vier Toren von Donyell Malen wieder bis auf zwei Punkte an Tabellenführer Lazio heran.

In Europa verlief es weniger reibungslos. Die 2:3-Niederlage gegen Manchester United im jüngsten Champions-League-Spiel belastet die Tabellenbilanz, die Roma in Paris verbessern will.

Die Aufgabe ist schwierig, denn PSG erzielte im vorigen Europapokalspiel vor eigenem Publikum sechs Tore gegen Villarreal. Gasperini muss einen Weg finden, eine Offensive zu bremsen, die trotz der Ausfälle reichlich Qualität besitzt.

Hier findet Ihr alle Informationen zu TV-Sender, Livestream und Anstoßzeit des Spiels.

Team-News

Bei PSG dürfte Luis Enrique Safonov im Tor aufstellen, mit Pacho, Zabarnyi und Lucas Hernandez in der Abwehr sowie Hakimi auf der rechten Seite. Im Mittelfeld sind Fabian Ruiz, Joao Neves und Vitinha vorgesehen, im Angriff werden Ferran Torres, Akliouche und Mayulu erwartet. Das ist die derzeit angegebene voraussichtliche Aufstellung; Ausfälle oder Sperren sind darin nicht vermerkt.

Gasperinis Roma dürfte auf Vasquez im Tor setzen, mit Mancini, Hermoso und Balerdi vor ihm. Im Mittelfeld sind Cristante, Molina, De Roon und Wesley vorgesehen, während Soulé, Mora und Malen die Offensive bilden dürften. Auch bei Roma sind keine Ausfälle vermerkt. Weitere Informationen werden näher am Anstoß erwartet.

Aktuelle Form

PSG geht mit fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen in diese Begegnung. Zuletzt gab es ein 3:2 in Nizza in der Ligue 1, davor ein 1:0 gegen Troyes, ein 6:0 gegen Villarreal in der Champions League, ein 5:1 gegen Le Havre und ein 2:0 gegen Lyon. Insgesamt erzielte PSG 17 Tore und kassierte nur drei Gegentreffer. Dreimal blieb die Mannschaft ohne Gegentor.

Roma kommt im selben Zeitraum auf vier Siege und eine Niederlage. Der jüngste Erfolg war das 5:1 gegen Parma, zuvor gab es ein 3:0 gegen Sassuolo, ein 5:2 gegen Udinese und ein 4:2 gegen Cagliari. Der einzige Rückschlag war das 2:3 gegen Manchester United in der Champions League. Roma erzielte 19 Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Bisherige Duelle

Head to Head Unentschieden 0 1 0 Klub Freundschaftsspiele Paris Saint-Germain PSG 1 AS Rom ROM 1 END 1 Erzielte Tore 1 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 0 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 1 / 1

Die beiden Mannschaften sind bislang nur sehr selten aufeinandergetroffen. Das einzige jüngere Duell in den Aufzeichnungen ist ein Freundschaftsspiel vom 1. August 2010, das 1:1 endete. Die Bilanz steht damit bei einem Unentschieden und je einem Tor. Das Champions-League-Spiel ist also beinahe eine Premiere.

Tabelle

In der Champions League steht PSG auf Platz eins, Roma belegt Rang 20. Für PSG ist es die Gelegenheit, die Tabellenführung zu festigen. Roma kann einen wichtigen Schritt in Richtung einer entspannteren Qualifikation machen.