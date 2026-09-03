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Paris Saint-Germain gegen Monaco: Alles, was ihr zur Vorschau auf das Ligue-1-Spiel wissen müsst

Paris Saint-Germain - AS Monaco
Frankreich Ligue 1
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AS Monaco

Umfassende Vorschau auf das Ligue-1-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und AS Monaco. Wir analysieren die Ergebnisse des 2. Spieltags, die jüngste Form und die wichtigsten Themen vor diesem Duell am Freitagabend im Parc des Princes.

Paris Saint-Germain gegen Monaco: Spieldetails

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Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 3
Parc des Princes

Paris Saint-Germain und AS Monaco treffen am 4. September 2026 um 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST) aufeinander.

FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSGGetty Images

Schwergewichtsduell am Freitagabend in Paris

Paris Saint-Germain kehrt am 3. Spieltag ins heimische Parc des Princes zurück und empfängt AS Monaco unter dem Flutlicht am Freitagabend. Nach zwei Unentschieden zum Auftakt der Titelverteidigung will PSG vor den eigenen Fans den ersten Sieg der Ligue-1-Saison einfahren. Für Monaco bietet die Reise in die Hauptstadt am Freitag die ideale Gelegenheit, auf den perfekten Start aufzubauen und im Titelrennen früh ein Ausrufezeichen zu setzen.

FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSGGetty Images

Les Parisiens retten sich in Lille in der Nachspielzeit

Die Mannschaft von Luis Enrique geht in den Freitag auf der Suche nach dem ersten Ligasieg, nachdem sie sich am 2. Spieltag (28. August) auswärts beim LOSC Lille ein packendes 2:2 gesichert hat. Nach Treffern von Hákon Haraldsson und Dilane Bakwa lag PSG spät im Spiel mit 0:2 zurück, ehe den Parisern in der Nachspielzeit ein bemerkenswertes Comeback gelang. Vitinha traf in der 90. Minute, bevor Kapitän Marquinhos in der 95. Minute den Ausgleich erzielte. Zurück in Paris wird PSG von der ersten Minute an deutlich disziplinierter verteidigen müssen, um Monacos direkte Offensive in den Griff zu bekommen.

FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLEGetty Images

Les Monégasques schlagen Marseille dank Doppelpack von Paris Brunner

AS Monaco reist mit viel Selbstvertrauen in die Hauptstadt, nachdem am 2. Spieltag (30. August) im Stade Louis II ein überzeugender 2:0-Sieg gegen den Rivalen Olympique de Marseille gelungen war. Angreifer Paris Brunner lieferte eine starke Leistung ab und erzielte die Tore in der 13. und 53. Minute, womit er alle drei Punkte sicherte. Zusammen mit dem 1:0-Auftaktsieg gegen Le Havre AC hat die Mannschaft von Adolf Hütter die maximale Punktausbeute und zwei Zu-Null-Spiele in Serie vorzuweisen, gestützt auf eine starke Organisation im Mittelfeld durch Denis Zakaria und Lamine Camara.

Die Geschichte spricht in Spitzenspielen für den amtierenden Meister

Historisch gesehen hat Paris Saint-Germain in diesem Duell den Heimvorteil auf seiner Seite, auch wenn die Begegnungen zwischen diesen beiden französischen Schwergewichten regelmäßig temporeiche und körperbetonte Spiele liefern. Monacos schnelle Verlagerungen über die Flügel haben PSG in früheren Duellen Probleme bereitet, während die Kontrolle im zentralen Mittelfeld der wichtigste Motor der Pariser bleibt. Da die beiden Teams in der frühen Phase der Saison nur Kleinigkeiten trennen, verspricht das Freitagsspiel von Beginn an hohe Intensität.

Mögliche Startelfs

Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne; Zaire-Emery, Vitinha, Fernandez; Doue, Demebele, Kvaratskhelia

Monaco: Hradecky; Vanderson, Sane, Dier, Nazinho; Camara, Zakaria; Idumbo, Golovin, Coulibaly; Brunner

Teamnews & Kader

Paris Saint-Germain vs AS Monaco Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Aufstellung
AS Monaco crest
AS Monaco
ASM
4-2-3-1
30L. Chevalier33W. Zaire-Emery51W. Pacho2A. Hakimi5Marquinhos17Vitinha4L. Beraldo8Fabián Ruiz9F. Torres11M. Akliouche7K. Kvaratskhelia1L. Hradecky72Sadibou Sané15E. Dier20F. Nazinho2Vanderson8L. Camara10A. Golovin6D. Zakaria17S. Idumbo28M. Coulibaly29P. Brunner
AS Monaco crest
AS Monaco
ASM
4-3-3
Paris Saint-Germain

Startelf

AS Monaco

Trainer

  • Luis Enrique
  • Luis

Luis Enrique muss ohne Torhüter Matvey Safonov planen, der vor dem Spiel in Lille beim Aufwärmen zusammengebrochen war und weiter ausfällt. Linksverteidiger Nuno Mendes ist gesperrt und verpasst die Partie ebenfalls. Eine wahrscheinliche Startaufstellung wurde bislang nicht bestätigt, weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Monacos Cheftrainer Filipe Luis muss auf die Angreifer Folarin Balogun und Ansu Fati verzichten, die beide mit Verletzungen zu kämpfen haben. Bei den Gästen gibt es keine bestätigten Sperren, und eine prognostizierte Startelf wurde nicht veröffentlicht. Updates zur Kadersituation von Monaco werden ergänzt, sobald sie vorliegen.

Form

PSG

PSG - Form

MUN
U1-1
AVL
S2-1
RCL
N1-0
REN
U2-2
LIL
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ASM

ASM - Form

COV
N2-0
GOR
S2-3
LEH
S0-1
GOR
S4-1
OM
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

PSG hat aus den vergangenen vier Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage geholt, dazu kam in dieser Fünf-Spiele-Serie noch ein Remis in der Saisonvorbereitung gegen Manchester United. Das jüngste Spiel endete am 28. August mit einem 2:2 in Lille, wobei zwei Tore in der Nachspielzeit nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch einen Punkt retteten. Zuvor spielte PSG am 23. August auch 2:2 in Rennes. Das einzige positive Pflichtspielergebnis in dieser Serie war ein 2:1-Sieg gegen Aston Villa im UEFA Super Cup am 12. August. PSG hat in diesen fünf Spielen sechs Tore erzielt und sechs kassiert.

Monaco hat vier der vergangenen fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, die einzige Niederlage war ein 0:2 gegen Coventry City in einem Testspiel der Saisonvorbereitung. Das jüngste Ergebnis war ein 2:0-Heimsieg gegen Marseille in der Ligue 1 am 30. August. Davor besiegte Monaco am 27. August Gornik Zabrze mit 4:1 in der Qualifikation zur Conference League und gewann am 23. August in der Ligue 1 mit 1:0 in Le Havre. Monaco erzielte in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte fünf.

Direkter Vergleich

Head to Head

Paris Saint-GermainUnentschiedenAS Monaco
2
1
2
Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
3
END
Champions League
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PSG
2
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ASM
2
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Champions League
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ASM
2
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PSG
3
END
Frankreich Ligue 1
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ASM
1
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PSG
0
END
Frankreich Ligue 1
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Paris Saint-Germain
PSG
4
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AS Monaco
ASM
1
END
10Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs gab es in der Ligue 1 am 6. März 2026, als Monaco im Parc des Princes mit 3:1 gewann. Davor trennten sich die Teams am 25. Februar 2026 in der Champions League im Parc des Princes 2:2, nachdem Monaco das Hinspiel am 17. Februar zu Hause mit 3:2 gewonnen hatte. In den vergangenen fünf Duellen kommt Monaco auf zwei Siege gegenüber einem von PSG bei zwei Unentschieden, darunter ein 1:0-Sieg von Monaco in der Ligue 1 im November 2025 und ein 4:1-Heimsieg von PSG im Februar 2025.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
220030+36
S
S
2
Paris FCParis FCPAR
211030+34
S
U
3
LilleLilleLIL
211042+24
U
S
4
LyonLyonOL
211031+24
U
S
5
RennesRennesREN
211054+14
S
U
6
TroyesTroyesTRO
211021+14
S
U
7
LensLensRCL
210164+23
N
S
8
MarseilleMarseilleOM
210142+23
N
S
9
AngersAngersSCO
21013303
S
N
10
StraßburgStraßburgSTR
210125-33
S
N
11
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
20204402
U
U
12
BrestBrestB29
20204402
U
U
13
Le MansLe MansLEM
201145-11
N
U
14
Le HavreLe HavreLEH
201112-11
U
N
15
LorientLorientLOR
201112-11
N
U
16
ToulouseToulouseTFC
201124-21
U
N
17
NizzaNizzaNCE
201103-31
N
U
18
AuxerreAuxerreAJA
200238-50
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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