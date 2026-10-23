Paris Saint-Germain gegen Lyon: Spieldaten

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 8 25. Okt. 2026 - 15:45 Parc des Princes

Paris Saint-Germain empfängt Olympique Lyonnais am Sonntag, 25. Oktober 2026, um 19.45 Uhr GMT (15.45 Uhr EST / 20.45 Uhr BST / 21.45 Uhr SAST) am 8. Spieltag der Ligue-1-Saison im Parc des Princes.

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Pariser Offensivpower trifft im Duell in der Hauptstadt auf widerstandsfähiges Lyon

Nach einem europäischen Spektakel im Parc des Princes ist die Bühne für das Ligue-1-Duell am Sonntag bereitet: Paris Saint-Germain empfängt seinen langjährigen Rivalen Lyon. Die Mannschaft von Luis Enrique geht nach dem 4:2 gegen Barcelona in der Champions League am Dienstag in bestechender Form in die Partie. Späte Tore von Vitinha und Fabián Ruiz trugen zu diesem Sieg bei. Der Auftritt auf europäischer Bühne besiegelte den zweiten Sieg in Folge, nachdem PSG zuvor in der Liga mit 3:1 in Straßburg gewonnen hatte. Nun trifft Paris auf ein Lyon, das nach der deutlichen 0:3-Niederlage in der Europa League bei Hoffenheim am Donnerstag wieder in die Spur finden will, obwohl es zuletzt in der Liga gegen OGC Nice erfolgreich war.

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Schlüsselduell: Désiré Doué gegen Moussa Niakhaté

Offensivkraft in Topform: Désiré Doué zeigte unter der Woche gegen Barcelona eine herausragende Leistung: Er erzielte das erste Tor und bereitete einen wichtigen Treffer vor. Mit seinen fließenden Bewegungen zwischen dem linken Flügel und den zentralen Räumen stellt er Lyons Abwehr unmittelbar vor Probleme.

Abwehrchef: Moussa Niakhaté gibt Lyons Innenverteidigung Halt. Niakhaté muss die defensive Ordnung wahren, um die Räume für Doué und Khvicha Kvaratskhelia zu begrenzen und zugleich mit dem schnellen Gegenpressing von Paris zurechtzukommen.

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Taktikanalyse & voraussichtliche Startelf

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique Lyonnais (4-3-3): Greif; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nuamah,Himbert, Nakamura.

Ausblick auf das Spiel: PSG geht zu Hause als klarer Favorit in die Partie und setzt auf Ballbesitzdominanz im Zentrum sowie die offensiven Vorstöße von Außenverteidiger Achraf Hakimi. Lyons größte Chance auf eine Überraschung liegt in schnellen, direkten Umschaltaktionen über Keito Nakamura und Rémi Himbert. So könnte die Mannschaft Lücken nutzen, die PSG durch sein anhaltend hohes Pressing in der Defensive lässt.

Personal & Kader

Luis Enrique muss in dieser Partie auf zwei Spieler verzichten. Senny Mayulu und Nuno Mendes werden beide als verletzt geführt und stehen nicht zur Verfügung. Im PSG-Kader sind keine Sperren gemeldet. Weitere Informationen zur voraussichtlichen Aufstellung folgen kurz vor dem Anpfiff.

Paulo Fonseca muss einen verletzungsbedingten Ausfall verkraften: Mohamed Ouedraogo fällt für Lyon aus. Keito Nakamura ist gesperrt und verpasst die Partie ebenfalls. Die Aufstellung der Gäste wird kurz vor dem Anpfiff bestätigt.

Form

PSG hat seine letzten fünf Spiele in der Ligue 1 und der Champions League allesamt gewonnen, dabei elf Tore erzielt und fünf Gegentreffer kassiert. Das jüngste Spiel war ein 3:1-Auswärtssieg bei Straßburg in der Ligue 1. Zudem gewann PSG in der Ligaphase der Champions League mit 4:2 gegen Manchester City und feierte in der Liga Siege gegen Le Mans, Marseille und Brest. Fünf Siege aus fünf Spielen bedeuten eine konstante Serie ohne Unentschieden oder Niederlage.

Lyon hat vier seiner letzten fünf Spiele in der Ligue 1 und der Europa League gewonnen. Die einzige Niederlage gab es beim 1:2 gegen Lens. Zuletzt gewann Lyon in der Ligue 1 mit 2:1 gegen Nice. Außerdem besiegte die Mannschaft Crystal Palace in der Europa League mit 3:2 und Rennes in der Liga deutlich mit 4:0. Die Mannschaft von Fonseca hat in ihren letzten fünf Spielen zwölf Tore erzielt.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im April 2026 statt. Damals gewann Lyon in der Ligue 1 mit 2:1 im Parc des Princes. Es war die bislang letzte Heimniederlage von PSG in diesem Duell. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann PSG drei und Lyon zwei. Dabei erzielte PSG zehn Tore, Lyon traf achtmal.