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Frankreich Ligue 1
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Paris Saint-Germain gegen Lyon: Ligue-1-Vorschau auf das Duell, in dem die offensivstarken Pariser die Tabellenspitze anpeilen

Paris Saint-Germain - Lyon
Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain
Lyon

Nach einem überzeugenden 4:2-Sieg gegen Barcelona in der Champions League wollen Luis Enriques Pariser den Parc des Princes gegen Lyon verteidigen. Lyon will nach einer Enttäuschung auf europäischer Bühne unter der Woche einen Neustart hinlegen.

Paris Saint-Germain gegen Lyon: Spieldaten

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Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 8
Parc des Princes

Paris Saint-Germain empfängt Olympique Lyonnais am Sonntag, 25. Oktober 2026, um 19.45 Uhr GMT (15.45 Uhr EST / 20.45 Uhr BST / 21.45 Uhr SAST) am 8. Spieltag der Ligue-1-Saison im Parc des Princes.

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Pariser Offensivpower trifft im Duell in der Hauptstadt auf widerstandsfähiges Lyon

Nach einem europäischen Spektakel im Parc des Princes ist die Bühne für das Ligue-1-Duell am Sonntag bereitet: Paris Saint-Germain empfängt seinen langjährigen Rivalen Lyon. Die Mannschaft von Luis Enrique geht nach dem 4:2 gegen Barcelona in der Champions League am Dienstag in bestechender Form in die Partie. Späte Tore von Vitinha und Fabián Ruiz trugen zu diesem Sieg bei. Der Auftritt auf europäischer Bühne besiegelte den zweiten Sieg in Folge, nachdem PSG zuvor in der Liga mit 3:1 in Straßburg gewonnen hatte. Nun trifft Paris auf ein Lyon, das nach der deutlichen 0:3-Niederlage in der Europa League bei Hoffenheim am Donnerstag wieder in die Spur finden will, obwohl es zuletzt in der Liga gegen OGC Nice erfolgreich war.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAGetty Images

Schlüsselduell: Désiré Doué gegen Moussa Niakhaté

Offensivkraft in Topform: Désiré Doué zeigte unter der Woche gegen Barcelona eine herausragende Leistung: Er erzielte das erste Tor und bereitete einen wichtigen Treffer vor. Mit seinen fließenden Bewegungen zwischen dem linken Flügel und den zentralen Räumen stellt er Lyons Abwehr unmittelbar vor Probleme.

Abwehrchef: Moussa Niakhaté gibt Lyons Innenverteidigung Halt. Niakhaté muss die defensive Ordnung wahren, um die Räume für Doué und Khvicha Kvaratskhelia zu begrenzen und zugleich mit dem schnellen Gegenpressing von Paris zurechtzukommen.

FBL-EUR-C3-ANDERLECHT-LYONGetty Images

Taktikanalyse & voraussichtliche Startelf

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique Lyonnais (4-3-3): Greif; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nuamah,Himbert, Nakamura.

Ausblick auf das Spiel: PSG geht zu Hause als klarer Favorit in die Partie und setzt auf Ballbesitzdominanz im Zentrum sowie die offensiven Vorstöße von Außenverteidiger Achraf Hakimi. Lyons größte Chance auf eine Überraschung liegt in schnellen, direkten Umschaltaktionen über Keito Nakamura und Rémi Himbert. So könnte die Mannschaft Lücken nutzen, die PSG durch sein anhaltend hohes Pressing in der Defensive lässt.

Personal & Kader

Paris Saint-Germain vs Lyon Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
Lyon crest
Lyon
OL
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovLucas HernándezLucas HernándezW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryL. DigneL. DigneI. ZabarnyiI. ZabarnyiJ. NevesJ. NevesDro FernándezDro FernándezL. BeraldoL. BeraldoM. AklioucheM. AklioucheF. TorresF. TorresOusmane DembéléOusmane DembéléRémy DescampsRémy DescampsMoussa NiakhatéMoussa NiakhatéAbnerAbnerZ. AthekameZ. AthekameClinton MataClinton MataM. BidstrupM. BidstrupJ. DuranvilleJ. DuranvilleT. TessmannT. TessmannN. NarteyN. NarteyK. BoudacheK. BoudacheP. SulcP. Sulc
Lyon crest
Lyon
OL
4-3-3
Paris Saint-Germain

Startelf

Lyon

Trainer

  • Luis Enrique
  • P. Fonseca

Luis Enrique muss in dieser Partie auf zwei Spieler verzichten. Senny Mayulu und Nuno Mendes werden beide als verletzt geführt und stehen nicht zur Verfügung. Im PSG-Kader sind keine Sperren gemeldet. Weitere Informationen zur voraussichtlichen Aufstellung folgen kurz vor dem Anpfiff.

Paulo Fonseca muss einen verletzungsbedingten Ausfall verkraften: Mohamed Ouedraogo fällt für Lyon aus. Keito Nakamura ist gesperrt und verpasst die Partie ebenfalls. Die Aufstellung der Gäste wird kurz vor dem Anpfiff bestätigt.

Form

PSG

PSG - Form

OM
S1-2
LEM
S3-1
MCI
S2-4
STR
S1-3
BAR
S4-2
Tor erzielt (kassiert)
16/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
OL

OL - Form

REN
S4-0
RCL
N2-1
CRY
S3-2
NCE
S2-1
TSG
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
10/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

PSG hat seine letzten fünf Spiele in der Ligue 1 und der Champions League allesamt gewonnen, dabei elf Tore erzielt und fünf Gegentreffer kassiert. Das jüngste Spiel war ein 3:1-Auswärtssieg bei Straßburg in der Ligue 1. Zudem gewann PSG in der Ligaphase der Champions League mit 4:2 gegen Manchester City und feierte in der Liga Siege gegen Le Mans, Marseille und Brest. Fünf Siege aus fünf Spielen bedeuten eine konstante Serie ohne Unentschieden oder Niederlage.

Lyon hat vier seiner letzten fünf Spiele in der Ligue 1 und der Europa League gewonnen. Die einzige Niederlage gab es beim 1:2 gegen Lens. Zuletzt gewann Lyon in der Ligue 1 mit 2:1 gegen Nice. Außerdem besiegte die Mannschaft Crystal Palace in der Europa League mit 3:2 und Rennes in der Liga deutlich mit 4:0. Die Mannschaft von Fonseca hat in ihren letzten fünf Spielen zwölf Tore erzielt.

Direkter Vergleich

Head to Head

Paris Saint-GermainUnentschiedenLyon
4
0
1
Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Lyon badge
Lyon
OL
2
END
Frankreich Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
END
Frankreich Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
END
Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Lyon badge
Lyon
OL
1
END
Frankreich Coupe de France
Lyon badge
Lyon
OL
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
END
12Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im April 2026 statt. Damals gewann Lyon in der Ligue 1 mit 2:1 im Parc des Princes. Es war die bislang letzte Heimniederlage von PSG in diesem Duell. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann PSG drei und Lyon zwei. Dabei erzielte PSG zehn Tore, Lyon traf achtmal.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
LyonLyonOL
7421135+814
S
N
S
U
S
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
S
S
S
S
N
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
S
N
S
U
S
4
LilleLilleLIL
7421105+514
U
S
N
S
S
5
AS MonacoAS MonacoASM
7421106+414
N
U
S
U
S
6
RennesRennesREN
74121514+113
N
S
N
S
S
7
LorientLorientLOR
732276+111
S
S
N
U
S
8
LensLensRCL
73131411+310
S
S
N
U
N
9
MarseilleMarseilleOM
73041410+49
S
S
N
N
N
10
BrestBrestB29
72321310+39
U
S
N
N
S
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
S
U
S
U
N
12
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
S
N
S
S
N
13
NizzaNizzaNCE
722369-38
N
S
S
N
U
14
StraßburgStraßburgSTR
72141215-37
N
N
N
U
S
15
AngersAngersSCO
7214915-67
N
N
S
U
N
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
N
N
S
U
U
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
N
N
N
N
N
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
N
N
N
U
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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