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Frankreich Ligue 1
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Paris Saint-Germain gegen Le Mans, Vorschau auf die Ligue 1: Alles, was ihr wissen müsst

Paris Saint-Germain - Le Mans
Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain
Le Mans

Umfassende Spielvorschau zu Paris Saint-Germain gegen Le Mans FC in der Ligue 1. Wir beleuchten die jüngsten Ergebnisse im nationalen Wettbewerb, die Form beider Teams und die wichtigsten Themen vor dem Duell des 6. Spieltags an diesem Samstagabend im Parc des Princes.

Paris Saint-Germain gegen Le Mans: Spieldetails

crest
Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 6
Parc des Princes

Paris Saint-Germain F.C. und Le Mans FC stoßen am 10. Oktober 2026 um 18:45 Uhr GMT (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST) an.

Der Titelverteidiger empfängt Aufsteiger Le Mans

Paris Saint-Germain kehrt ins heimische Parc des Princes zurück und empfängt den frisch aufgestiegenen Le Mans FC am 6. Spieltag der Ligue-1-Saison 2026/27. Nach der Länderspielpause im Herbst will das Team von Luis Enrique im nationalen Wettbewerb weiter Fahrt aufnehmen und in Richtung Tabellenspitze klettern. Für die Mannschaft von Patrick Videira ist die Reise in die Hauptstadt eine harte Prüfung, während sie ihren ermutigenden Start in Frankreichs höchster Spielklasse fortsetzen will.

FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSGGetty Images

Les Parisiens mit aufeinanderfolgenden Zu-null-Spielen vor der Pause

PSG geht in das Duell am Samstag auf der Jagd nach dem dritten Ligasieg in Folge. Vor der Länderspielpause holte die Mannschaft von Luis Enrique am 4. Spieltag dank eines frühen Treffers von Ferran Torres in der vierten Minute einen hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg gegen Stade Brestois 29, gefolgt von einem dominanten 6:1-Erfolg unter der Woche gegen ŠK Slovan Bratislava in der Champions League. Angetrieben von den kreativen Spielmachern Vitinha, Ousmane Dembélé und Désiré Doué will PSG auf heimischem Boden früh die Kontrolle übernehmen.

FBL-FRA-LIGUE1-LE MANS-LORIENTGetty Images

Les Sang et Or mit stabiler Position im Mittelfeld

Le Mans FC reist als Neunter mit sieben Punkten aus den ersten fünf Spielen nach Paris. Die Gäste haben sich gut an die Anforderungen in der höchsten Spielklasse angepasst und vor der Länderspielpause eine Bilanz von 2-1-2 zusammengestellt. Mit disziplinierter Verteidigung im Zentrum und schnellen Übergängen über die Flügel will Le Mans kompakt bleiben und PSG die Räume im Zentrum nehmen.

Showdown im Parc des Princes

Als die beiden Klubs zuletzt im nationalen Pokal aufeinandertrafen, besiegelten Tore von Désiré Doué und Bradley Barcola einen 2:0-Sieg von PSG. PSG will das Tempo über João Neves und Warren Zaïre-Emery kontrollieren und gleichzeitig Khvicha Kvaratskhelia und Ousmane Dembélé über die Außen in Szene setzen, um die gegnerische Abwehrreihe zu knacken. Le Mans setzt derweil auf Disziplin im Zentrum und Standardsituationen, um im Konter gefährlich zu werden. Da in der Ligue 1 wichtige Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Samstag vom Anpfiff an packende Action.

Mögliche Startaufstellungen

Paris Saint-Germain: Safanov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Kvaratskhelia, Doue

Le Mans: Kocik; Torrente, Yohou, Voyer; Bamba, Bretelle, Lauray, Vercruysse, Larouci; Diallo, Mafouta

Teamnews & Kader

Paris Saint-Germain vs Le Mans Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Aufstellung
Le Mans crest
Le Mans
LEM
3-1-4-2
M. SafonovM. SafonovS. MayuluS. MayuluW. PachoW. PachoN. MendesN. MendesMarquinhosMarquinhosVitinhaVitinhaFabián RuizFabián RuizJ. NevesJ. NevesK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaDésiré DouéDésiré DouéOusmane DembéléOusmane Dembéléteam-logoN. Kocikteam-logoA. Laurayteam-logoS. Yohouteam-logoH. VoyerR. BambaR. BambaY. LarouciY. Larouciteam-logoA. Bourabaateam-logoL. Bretelleteam-logoJ. Vercruysseteam-logoL. MafoutaH. DialloH. Diallo
Le Mans crest
Le Mans
LEM
4-3-3
Paris Saint-Germain

Startelf

Le Mans

Trainer

  • Luis Enrique
  • P. Videira

Luis Enrique muss in dieser Partie auf zwei Optionen im Mittelfeld verzichten. Warren Zaire-Emery und Senny Mayulu werden beide als verletzt geführt, Rückkehrtermine wurden bislang nicht bestätigt. Aktualisierungen zum Kader werden, falls verfügbar, näher am Anstoß ergänzt.

Auch Le-Mans-Coach Patrick Videira muss mehrere Ausfälle managen. Lucas Buades, Martin Rossignol und Erwan Colas sind allesamt verletzungsbedingt nicht verfügbar, während Djibril Sidibe eine Sperre absitzt. Le Mans muss diese Lücken in der Defensive und im Mittelfeld schließen.

Form

PSG

PSG - Form

LIL
U2-2
ASM
N1-2
SLB
S6-1
B29
S0-1
OM
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
LEM

LEM - Form

REN
N3-2
NCE
U1-1
RCL
U2-2
LOR
S2-1
EAG
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

PSG hat zwei der vergangenen vier Pflichtspiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren, wobei der jüngste Auftritt ein 1:2-Auswärtssieg bei Marseille in der Ligue 1 war. Das herausragende Ergebnis in diesem Lauf war der 6:1-Sieg gegen Slovan Bratislava in der Champions League, auch wenn die 1:2-Heimniederlage gegen Monaco einen deutlichen Tiefpunkt darstellt. In diesen Spielen erzielte PSG zehn Tore und kassierte sechs, was sowohl die offensive Qualität als auch die defensive Anfälligkeit widerspiegelt.

Le Mans hat in den vergangenen fünf Spielen einmal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren, das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen Guingamp in einem Freundschaftsspiel. Das beste Pflichtspielergebnis in diesem Lauf war ein 2:1-Sieg bei Lorient in der Ligue 1, dazu kamen zwei Auswärtsremis gegen Lens und Nizza. Le Mans erzielte in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte sieben.

Direkter Vergleich

Head to Head

Paris Saint-GermainUnentschiedenLe Mans
4
0
1
Frankreich Coupe de France
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
END
Klub Freundschaftsspiele
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
END
Frankreich Coupe de France
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
END
Frankreich Ligue 1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
END
Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
END
11Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 4. Februar 2025 im Coupe de France statt, als PSG mit 2:0 in Le Mans gewann. In den vergangenen fünf direkten Duellen in Ligue 1, Coupe de France und einem Freundschaftsspiel hat PSG mit vier Siegen gegenüber einem von Le Mans klar die Nase vorn. Der einzige Sieg von Le Mans in diesem Datensatz kam in einem Ligue-1-Spiel am 8. Mai 2010, als die Mannschaft zu Hause mit 1:0 gewann.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
S
U
S
S
S
2
LyonLyonOL
5320102+811
S
U
S
U
S
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
S
U
S
S
U
4
LilleLilleLIL
531184+410
N
S
S
U
S
5
RennesRennesREN
531189-110
N
S
S
S
U
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
S
S
N
U
U
7
AngersAngersSCO
521265+17
S
U
N
S
N
8
StraßburgStraßburgSTR
5212101007
N
U
S
S
N
9
Le MansLe MansLEM
51319906
S
U
U
N
U
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
S
S
N
N
N
11
BrestBrestB29
512278-15
N
N
S
U
U
12
LorientLorientLOR
512256-15
N
U
S
N
U
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
S
U
N
U
N
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
S
N
U
N
U
15
LensLensRCL
51139904
N
U
N
N
S
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
N
N
N
S
U
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
N
N
N
N
S
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
N
U
N
U
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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