Paris Saint-Germain gegen Le Mans: Spieldetails

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 14:45 Parc des Princes

Paris Saint-Germain F.C. und Le Mans FC stoßen am 10. Oktober 2026 um 18:45 Uhr GMT (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST) an.

Der Titelverteidiger empfängt Aufsteiger Le Mans

Paris Saint-Germain kehrt ins heimische Parc des Princes zurück und empfängt den frisch aufgestiegenen Le Mans FC am 6. Spieltag der Ligue-1-Saison 2026/27. Nach der Länderspielpause im Herbst will das Team von Luis Enrique im nationalen Wettbewerb weiter Fahrt aufnehmen und in Richtung Tabellenspitze klettern. Für die Mannschaft von Patrick Videira ist die Reise in die Hauptstadt eine harte Prüfung, während sie ihren ermutigenden Start in Frankreichs höchster Spielklasse fortsetzen will.

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Les Parisiens mit aufeinanderfolgenden Zu-null-Spielen vor der Pause

PSG geht in das Duell am Samstag auf der Jagd nach dem dritten Ligasieg in Folge. Vor der Länderspielpause holte die Mannschaft von Luis Enrique am 4. Spieltag dank eines frühen Treffers von Ferran Torres in der vierten Minute einen hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg gegen Stade Brestois 29, gefolgt von einem dominanten 6:1-Erfolg unter der Woche gegen ŠK Slovan Bratislava in der Champions League. Angetrieben von den kreativen Spielmachern Vitinha, Ousmane Dembélé und Désiré Doué will PSG auf heimischem Boden früh die Kontrolle übernehmen.

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Les Sang et Or mit stabiler Position im Mittelfeld

Le Mans FC reist als Neunter mit sieben Punkten aus den ersten fünf Spielen nach Paris. Die Gäste haben sich gut an die Anforderungen in der höchsten Spielklasse angepasst und vor der Länderspielpause eine Bilanz von 2-1-2 zusammengestellt. Mit disziplinierter Verteidigung im Zentrum und schnellen Übergängen über die Flügel will Le Mans kompakt bleiben und PSG die Räume im Zentrum nehmen.

Showdown im Parc des Princes

Als die beiden Klubs zuletzt im nationalen Pokal aufeinandertrafen, besiegelten Tore von Désiré Doué und Bradley Barcola einen 2:0-Sieg von PSG. PSG will das Tempo über João Neves und Warren Zaïre-Emery kontrollieren und gleichzeitig Khvicha Kvaratskhelia und Ousmane Dembélé über die Außen in Szene setzen, um die gegnerische Abwehrreihe zu knacken. Le Mans setzt derweil auf Disziplin im Zentrum und Standardsituationen, um im Konter gefährlich zu werden. Da in der Ligue 1 wichtige Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Samstag vom Anpfiff an packende Action.

Mögliche Startaufstellungen

Paris Saint-Germain: Safanov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Kvaratskhelia, Doue

Le Mans: Kocik; Torrente, Yohou, Voyer; Bamba, Bretelle, Lauray, Vercruysse, Larouci; Diallo, Mafouta

Teamnews & Kader

Luis Enrique muss in dieser Partie auf zwei Optionen im Mittelfeld verzichten. Warren Zaire-Emery und Senny Mayulu werden beide als verletzt geführt, Rückkehrtermine wurden bislang nicht bestätigt. Aktualisierungen zum Kader werden, falls verfügbar, näher am Anstoß ergänzt.

Auch Le-Mans-Coach Patrick Videira muss mehrere Ausfälle managen. Lucas Buades, Martin Rossignol und Erwan Colas sind allesamt verletzungsbedingt nicht verfügbar, während Djibril Sidibe eine Sperre absitzt. Le Mans muss diese Lücken in der Defensive und im Mittelfeld schließen.

Form

PSG hat zwei der vergangenen vier Pflichtspiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren, wobei der jüngste Auftritt ein 1:2-Auswärtssieg bei Marseille in der Ligue 1 war. Das herausragende Ergebnis in diesem Lauf war der 6:1-Sieg gegen Slovan Bratislava in der Champions League, auch wenn die 1:2-Heimniederlage gegen Monaco einen deutlichen Tiefpunkt darstellt. In diesen Spielen erzielte PSG zehn Tore und kassierte sechs, was sowohl die offensive Qualität als auch die defensive Anfälligkeit widerspiegelt.

Le Mans hat in den vergangenen fünf Spielen einmal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren, das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen Guingamp in einem Freundschaftsspiel. Das beste Pflichtspielergebnis in diesem Lauf war ein 2:1-Sieg bei Lorient in der Ligue 1, dazu kamen zwei Auswärtsremis gegen Lens und Nizza. Le Mans erzielte in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte sieben.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 4. Februar 2025 im Coupe de France statt, als PSG mit 2:0 in Le Mans gewann. In den vergangenen fünf direkten Duellen in Ligue 1, Coupe de France und einem Freundschaftsspiel hat PSG mit vier Siegen gegenüber einem von Le Mans klar die Nase vorn. Der einzige Sieg von Le Mans in diesem Datensatz kam in einem Ligue-1-Spiel am 8. Mai 2010, als die Mannschaft zu Hause mit 1:0 gewann.