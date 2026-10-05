Paris Saint-Germain gegen Le Mans: Spieldetails

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 14:45 Parc des Princes

Paris Saint-Germain und Le Mans FC stoßen am 10. Oktober 2026 um 18:45 Uhr GMT an (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST).

Der Titelverteidiger empfängt Aufsteiger Le Mans

Paris Saint-Germain kehrt ins heimische Parc des Princes zurück und empfängt den frisch aufgestiegenen Le Mans FC am 6. Spieltag der Ligue-1-Saison 2026/27. Nach der internationalen Herbstpause will die Mannschaft von Luis Enrique in der Liga weiter Fahrt aufnehmen und sich in Richtung Tabellenspitze arbeiten. Für das Team von Patrick Videira ist die Reise in die Hauptstadt eine harte Prüfung, während Le Mans den ermutigenden Start in Frankreichs höchster Spielklasse bestätigen möchte.

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Les Parisiens gehen mit zwei Zu-Null-Spielen in Folge in die Pause

PSG geht in das Duell am Samstag mit dem Ziel, den dritten Ligasieg in Folge einzufahren. Vor der Länderspielpause holte die Mannschaft von Luis Enrique am 4. Spieltag dank eines frühen Treffers von Ferran Torres in der vierten Minute einen hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg bei Stade Brestois 29, ehe unter der Woche in der Champions League ein dominanter 6:1-Erfolg gegen ŠK Slovan Bratislava folgte. Angetrieben von den kreativen Spielmachern Vitinha, Ousmane Dembélé und Désiré Doué will PSG im eigenen Stadion früh die Kontrolle übernehmen.

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Les Sang et Or behaupten sich im gesicherten Mittelfeld

Le Mans FC reist als Tabellenneunter mit komfortablen sieben Punkten aus den ersten fünf Spielen nach Paris. Die Gäste haben sich gut an die Anforderungen im Oberhaus angepasst und vor der Länderspielpause eine Bilanz von 2-1-2 zusammengestellt. Mit disziplinierter Verteidigung im Zentrum und schnellen Verlagerungen über die Flügel will Le Mans kompakt bleiben und PSG die Räume in der Mitte nehmen.

Showdown im Parc des Princes

Als die beiden Klubs zuletzt im nationalen Pokal aufeinandertrafen, besiegelten Tore von Désiré Doué und Bradley Barcola einen 2:0-Sieg von PSG. PSG wird versuchen, das Tempo über João Neves und Warren Zaïre-Emery zu kontrollieren und über die Außen mit Khvicha Kvaratskhelia und Ousmane Dembélé die gegnerische Abwehrreihe auseinanderzuziehen. Le Mans setzt derweil auf Disziplin im Zentrum und Standardsituationen, um im Konter gefährlich zu werden. Da in der Ligue 1 wichtige Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Samstag vom Anpfiff an beste Unterhaltung.

Teamnews & Kader

Luis Enrique muss in diesem Spiel auf zwei Optionen im Mittelfeld verzichten. Warren Zaire-Emery und Senny Mayulu werden beide als verletzt geführt, Rückkehrtermine wurden bislang nicht bestätigt. Falls verfügbar, werden näher am Anpfiff weitere Updates zum Kader ergänzt.

Auch Le-Mans-Trainer Patrick Videira hat mit mehreren Ausfällen zu kämpfen. Lucas Buades, Martin Rossignol und Erwan Colas stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung, während Djibril Sidibe eine Sperre absitzt. Le Mans muss diese Lücken in Abwehr und Mittelfeld schließen.

Form

PSG hat in den vergangenen vier Pflichtspielen zweimal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Der jüngste Auftritt war ein 1:2-Auswärtssieg bei Marseille in der Ligue 1. Das herausragende Ergebnis in diesem Lauf war der 6:1-Sieg gegen Slovan Bratislava in der Champions League, auch wenn die 1:2-Heimniederlage gegen Monaco einen klaren Tiefpunkt darstellt. In diesen Spielen erzielte PSG zehn Tore und kassierte sechs, was sowohl die Offensivqualität als auch die defensive Anfälligkeit widerspiegelt.

Le Mans hat in den vergangenen fünf Spielen einmal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen Guingamp in einem Freundschaftsspiel. Das beste Pflichtspielergebnis in diesem Lauf war ein 2:1-Sieg bei Lorient in der Ligue 1, dazu kamen zwei Auswärtsremis gegen Lens und Nizza. Le Mans erzielte in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte sieben.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs gab es am 4. Februar 2025 im Coupe de France, als PSG in Le Mans mit 2:0 gewann. In den vergangenen fünf direkten Duellen aus Ligue 1, Coupe de France und einem Freundschaftsspiel hat PSG mit vier Siegen gegenüber einem Erfolg von Le Mans klar die Nase vorn. Der einzige Sieg von Le Mans in diesem Datensatz gelang in einem Ligue-1-Spiel am 8. Mai 2010, als die Mannschaft zu Hause mit 1:0 gewann.