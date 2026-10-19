Paris Saint-Germain gegen Barcelona: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 3 20. Okt. 2026 - 15:00 Parc des Princes

Paris Saint-Germain F.C. empfängt den FC Barcelona am Dienstag, 20. Oktober 2026, um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST) im Parc des Princes zu einem Spitzenspiel der Ligaphase der UEFA Champions League.

Brisantes Wiedersehen auf europäischer Bühne

Der Champions-League-Titelverteidiger kehrt für ein Spitzenduell ins eigene Stadion zurück: Luis Enrique empfängt seinen ehemaligen Klub in Paris. Beide europäischen Schwergewichte haben in der Ligaphase der Champions League 2026/27 bislang sämtliche Spiele gewonnen. PSG setzte sich gegen Slovan Bratislava und Manchester City durch, während Hansi Flicks bislang unaufhaltsames Barcelona Galatasaray und Feyenoord bezwang. Am Dienstagabend steht in der französischen Hauptstadt die Tabellenführung in der Ligaphase auf dem Spiel. Es verspricht ein Abend voller Intensität, spielerischer Klasse und taktischer Spannung zu werden.

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Paris Saint-Germains Aufholjagd in der zweiten Halbzeit in Straßburg

Paris Saint-Germain geht gestärkt durch einen umkämpften 3:1-Auswärtssieg bei RC Strasbourg Alsace in der Ligue 1 am Samstag, 17. Oktober, in die Partie am Dienstagabend. Nach einem 0:1-Rückstand zur Halbzeit drehte die Mannschaft von Luis Enrique das Spiel im zweiten Durchgang durch Tore von Illia Zabarnyi (77.), Ousmane Dembélé (85.) und Désiré Doué (90.+3). Der Sieg in der Liga war die ideale Reaktion auf die knappe 1:2-Niederlage gegen Manchester City in der Champions League. Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche und Khvicha Kvaratskhelia kommen vor dem Spiel am Dienstag in Form.

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Barcelonas fünf Tore gegen Real Betis

Der FC Barcelona reist nach einem eindrucksvollen 5:2-Auswärtssieg bei Real Betis in LaLiga am Samstag, 17. Oktober, in blendender Form nach Paris. Tore von Lamine Yamal (10.), Rodri (41.), Gabriel Jesus (51.), Eric García (62.) und Dani Olmo (81.) unterstrichen die dominante Leistung. Zusammen mit dem 4:1-Sieg gegen Galatasaray in der Champions League am 13. Oktober hat Hansi Flicks Mannschaft in den vergangenen beiden Spielen neun Tore erzielt. Maßgeblichen Anteil daran hatten die kreativen Spielmacher Pedri, Lamine Yamal und Dani Olmo.

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Schlüsselduell: Ousmane Dembélé gegen Jules Koundé

Das Tempoduell: Ousmane Dembélés dribbelstarkes Spiel auf dem Flügel wird gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Jules Koundé auf eine harte Probe gestellt. Nach seinem späten Siegtreffer gegen Straßburg will Dembélé die Räume hinter Barcelonas offensiv ausgerichteter Abwehrreihe nutzen.

Der Kampf um die Kontrolle im Mittelfeld: João Neves und Vitinha werden sich mit Pedri und Rodri ein direktes Duell liefern. Dabei geht es darum, das Tempo vorzugeben, mit Pässen die gegnerischen Linien zu überspielen und schnelle Umschaltaktionen des Gegners zu unterbinden.

Taktische Analyse und voraussichtliche Aufstellungen

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; Raphinha.

Taktischer Ausblick: Luis Enrique dürfte Barcelona mit intensivem Angriffspressing beim Spielaufbau unter Druck setzen. Hansi Flicks Mannschaft wird dagegen auf schnelle Vorstöße über die Flügel mit Lamine Yamal und Anthony Gordon setzen, um PSG auszukontern.

Personal und Kader

Luis Enrique hat die voraussichtliche PSG-Aufstellung für das Spiel noch nicht bestätigt. Auch die Informationen zu Verletzungen und Sperren stehen noch nicht endgültig fest. Weitere Angaben folgen kurz vor dem Anpfiff.

Auch Hansi-Dieter Flick hat bislang weder einen bestätigten Kader noch eine bestätigte Aufstellung für Barcelona bekannt gegeben. Zu Verletzungen oder Sperren bei der Gastmannschaft liegen derzeit keine Informationen vor. Weitere Details werden vor dem Spiel erwartet.

Form

PSG hat seine letzten fünf Spiele in der Champions League und der Ligue 1 allesamt gewonnen, dabei 15 Tore erzielt und nur fünf kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein 4:2-Sieg gegen Manchester City in der Champions League. Zu den vorherigen Erfolgen zählen ein deutlicher 6:1-Sieg gegen Slovan Bratislava auf europäischer Bühne und ein 3:1-Ligasieg gegen Le Mans. Enriques Mannschaft hat wettbewerbsübergreifend immer wieder gezeigt, dass sie viele Tore erzielen und ihre Gegner zugleich in Schach halten kann.

Auch Barcelona hat seine letzten fünf Spiele in der Champions League und LaLiga gewonnen. Zuletzt gab es in der Champions League einen 4:1-Sieg gegen Galatasaray. In der Liga zeigte sich die Mannschaft ähnlich treffsicher und besiegte Racing Santander zuvor mit 7:2. Flicks Team hat in dieser Serie sowohl seine Offensivstärke als auch seine defensive Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs endete im Oktober 2025 in der Champions League mit einem 2:1-Auswärtssieg für PSG in Barcelona. Von den letzten fünf direkten Duellen in der Champions League gewann PSG drei und Barcelona eines, hinzu kam ein Unentschieden. Barcelona feierte allerdings im April 2024 einen 3:2-Sieg in Paris. In diesen fünf Begegnungen erzielte PSG 13 Tore, Barcelona kam auf sieben.