Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Champions League
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoFC Barcelona
Ansehen auf DAZN
Unterstützt von

Paris Saint-Germain gegen Barcelona: Vorschau auf die UEFA Champions League. Beide Teams sind ungeschlagen und kämpfen um Platz eins

Paris Saint-Germain - FC Barcelona
Champions League
Paris Saint-Germain
FC Barcelona

Zwei Spiele, sechs Punkte, kein Punktverlust. Champions-League-Titelverteidiger PSG empfängt das Barcelona von Hansi Flick, das elf Spiele in Folge gewonnen und dabei 48 Tore erzielt hat. Im Spitzenduell geht es um Platz eins in der Ligaphase.

Paris Saint-Germain gegen Barcelona: Spieldetails

crest
Champions League - Spielwoche 3
Parc des Princes

Paris Saint-Germain F.C. empfängt den FC Barcelona am Dienstag, 20. Oktober 2026, um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST) im Parc des Princes zu einem Spitzenspiel der Ligaphase der UEFA Champions League.

Brisantes Wiedersehen auf europäischer Bühne

Der Champions-League-Titelverteidiger kehrt für ein Spitzenduell ins eigene Stadion zurück: Luis Enrique empfängt seinen ehemaligen Klub in Paris. Beide europäischen Schwergewichte haben in der Ligaphase der Champions League 2026/27 bislang sämtliche Spiele gewonnen. PSG setzte sich gegen Slovan Bratislava und Manchester City durch, während Hansi Flicks bislang unaufhaltsames Barcelona Galatasaray und Feyenoord bezwang. Am Dienstagabend steht in der französischen Hauptstadt die Tabellenführung in der Ligaphase auf dem Spiel. Es verspricht ein Abend voller Intensität, spielerischer Klasse und taktischer Spannung zu werden.

FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGGetty Images

Paris Saint-Germains Aufholjagd in der zweiten Halbzeit in Straßburg

Paris Saint-Germain geht gestärkt durch einen umkämpften 3:1-Auswärtssieg bei RC Strasbourg Alsace in der Ligue 1 am Samstag, 17. Oktober, in die Partie am Dienstagabend. Nach einem 0:1-Rückstand zur Halbzeit drehte die Mannschaft von Luis Enrique das Spiel im zweiten Durchgang durch Tore von Illia Zabarnyi (77.), Ousmane Dembélé (85.) und Désiré Doué (90.+3). Der Sieg in der Liga war die ideale Reaktion auf die knappe 1:2-Niederlage gegen Manchester City in der Champions League. Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche und Khvicha Kvaratskhelia kommen vor dem Spiel am Dienstag in Form.

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Barcelonas fünf Tore gegen Real Betis

Der FC Barcelona reist nach einem eindrucksvollen 5:2-Auswärtssieg bei Real Betis in LaLiga am Samstag, 17. Oktober, in blendender Form nach Paris. Tore von Lamine Yamal (10.), Rodri (41.), Gabriel Jesus (51.), Eric García (62.) und Dani Olmo (81.) unterstrichen die dominante Leistung. Zusammen mit dem 4:1-Sieg gegen Galatasaray in der Champions League am 13. Oktober hat Hansi Flicks Mannschaft in den vergangenen beiden Spielen neun Tore erzielt. Maßgeblichen Anteil daran hatten die kreativen Spielmacher Pedri, Lamine Yamal und Dani Olmo.

FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGGetty Images

Schlüsselduell: Ousmane Dembélé gegen Jules Koundé

Das Tempoduell: Ousmane Dembélés dribbelstarkes Spiel auf dem Flügel wird gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Jules Koundé auf eine harte Probe gestellt. Nach seinem späten Siegtreffer gegen Straßburg will Dembélé die Räume hinter Barcelonas offensiv ausgerichteter Abwehrreihe nutzen.

Der Kampf um die Kontrolle im Mittelfeld: João Neves und Vitinha werden sich mit Pedri und Rodri ein direktes Duell liefern. Dabei geht es darum, das Tempo vorzugeben, mit Pässen die gegnerischen Linien zu überspielen und schnelle Umschaltaktionen des Gegners zu unterbinden.

Taktische Analyse und voraussichtliche Aufstellungen

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; Raphinha.

Taktischer Ausblick: Luis Enrique dürfte Barcelona mit intensivem Angriffspressing beim Spielaufbau unter Druck setzen. Hansi Flicks Mannschaft wird dagegen auf schnelle Vorstöße über die Flügel mit Lamine Yamal und Anthony Gordon setzen, um PSG auszukontern.

Personal und Kader

Paris Saint-Germain vs FC Barcelona Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosL. DigneL. DigneVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesFabián RuizFabián RuizDésiré DouéDésiré DouéK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaOusmane DembéléOusmane DembéléJ. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinJ. CanceloJ. CanceloP. CubarsiP. CubarsiX. EspartX. EspartL. YamalL. YamalPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonD. OlmoD. OlmoRaphinhaRaphinha
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
4-3-3
Paris Saint-Germain

Startelf

FC Barcelona

Trainer

  • Luis Enrique
  • H. Flick

Luis Enrique hat die voraussichtliche PSG-Aufstellung für das Spiel noch nicht bestätigt. Auch die Informationen zu Verletzungen und Sperren stehen noch nicht endgültig fest. Weitere Angaben folgen kurz vor dem Anpfiff.

Auch Hansi-Dieter Flick hat bislang weder einen bestätigten Kader noch eine bestätigte Aufstellung für Barcelona bekannt gegeben. Zu Verletzungen oder Sperren bei der Gastmannschaft liegen derzeit keine Informationen vor. Weitere Details werden vor dem Spiel erwartet.

Form

PSG

PSG - Form

B29
S0-1
OM
S1-2
LEM
S3-1
MCI
S2-4
STR
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
13/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BAR

BAR - Form

SAN
S7-2
SEV
S1-3
GET
S3-0
GAL
S1-4
BET
S2-5
Tor erzielt (kassiert)
22/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

PSG hat seine letzten fünf Spiele in der Champions League und der Ligue 1 allesamt gewonnen, dabei 15 Tore erzielt und nur fünf kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein 4:2-Sieg gegen Manchester City in der Champions League. Zu den vorherigen Erfolgen zählen ein deutlicher 6:1-Sieg gegen Slovan Bratislava auf europäischer Bühne und ein 3:1-Ligasieg gegen Le Mans. Enriques Mannschaft hat wettbewerbsübergreifend immer wieder gezeigt, dass sie viele Tore erzielen und ihre Gegner zugleich in Schach halten kann.

Auch Barcelona hat seine letzten fünf Spiele in der Champions League und LaLiga gewonnen. Zuletzt gab es in der Champions League einen 4:1-Sieg gegen Galatasaray. In der Liga zeigte sich die Mannschaft ähnlich treffsicher und besiegte Racing Santander zuvor mit 7:2. Flicks Team hat in dieser Serie sowohl seine Offensivstärke als auch seine defensive Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt.

Direkter Vergleich

Head to Head

Paris Saint-GermainUnentschiedenFC Barcelona
3
1
1
Champions League
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
END
Champions League
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
END
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
END
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
1
END
Champions League
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
END
13Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs endete im Oktober 2025 in der Champions League mit einem 2:1-Auswärtssieg für PSG in Barcelona. Von den letzten fünf direkten Duellen in der Champions League gewann PSG drei und Barcelona eines, hinzu kam ein Unentschieden. Barcelona feierte allerdings im April 2024 einen 3:2-Sieg in Paris. In diesen fünf Begegnungen erzielte PSG 13 Tore, Barcelona kam auf sieben.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
S
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
S
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
10
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
11
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
12
ComoComoCOM
210164+23
N
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
14
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
16
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
N
S
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
N
S
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
AEK AthenAEK AthenAEK
210123-13
N
S
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
23
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
24
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
210115-43
S
N
25
AS RomAS RomROM
201145-11
N
U
26
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
27
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
N
U
29
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
N
N
31
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
32
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
33
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen