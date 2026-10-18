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Paris Saint-Germain gegen Barcelona: Vorschau auf das Champions-League-Spitzenspiel zwischen ungeschlagenen Topteams

Paris Saint-Germain - FC Barcelona
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FC Barcelona

Umfassende Vorschau auf das Champions-League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain F.C. und FC Barcelona. Wir beleuchten die jüngsten Ergebnisse beider Teams in den nationalen Wettbewerben und auf europäischer Bühne, ihre aktuelle Form und die wichtigsten Themen vor dem Topspiel am Dienstagabend, dem 3. Spieltag, im Parc des Princes in Paris.

Paris Saint-Germain gegen Barcelona: Spieldetails

crest
Champions League - Spielwoche 3
Parc des Princes

Paris Saint-Germain F.C. und der FC Barcelona spielen am 20. Oktober 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST).

Europäische Schwergewichte treffen in Paris aufeinander

Paris Saint-Germain empfängt den FC Barcelona im Parc des Princes zu einem vielversprechenden Duell am 3. Spieltag der regulären Phase der UEFA Champions League 2026/27. Luis Enrique trifft in diesem europäischen Spitzenspiel auf seinen ehemaligen Klub. Beide Teams wollen ihre Position in der oberen Tabellenhälfte der Champions League festigen. Für PSG ist ein Heimsieg entscheidend, um weiter Schwung aufzunehmen. Barcelona reist derweil in die französische Hauptstadt und will seine beeindruckende Siegesserie über alle Wettbewerbe hinweg ausbauen.

FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGGetty Images

PSG dreht das Spiel in Straßburg in der zweiten Halbzeit

Paris Saint-Germain geht nach einem kämpferischen 3:1-Auswärtssieg gegen RC Strasbourg Alsace in der Ligue 1 am Samstag, dem 17. Oktober, gestärkt in den Dienstagabend. Nach einem 0:1-Rückstand zur Halbzeit drehte die Mannschaft von Luis Enrique die Partie dank der Tore von Illia Zabarnyi (77.), Ousmane Dembélé (85.) und Désiré Doué (90.+3.). Der Ligasieg war die ideale Antwort auf die knappe 1:2-Niederlage gegen Manchester City in der Champions League. Die Offensivspieler Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche und Khvicha Kvaratskhelia kommen vor dem Dienstagsspiel zunehmend in Form.

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Barcelona erzielt fünf Tore gegen Real Betis

Der FC Barcelona reist in herausragender Form nach Paris, nachdem er am Samstag, dem 17. Oktober, in LaLiga einen überzeugenden 5:2-Auswärtssieg gegen Real Betis gefeiert hat. Treffer von Lamine Yamal (10.), Rodri (41.), Gabriel Jesus (51.), Eric García (62.) und Dani Olmo (81.) unterstrichen die dominante Leistung. Zusammen mit dem 4:1-Sieg gegen Galatasaray in der Champions League am 13. Oktober hat die Mannschaft von Hansi Flick in ihren letzten beiden Spielen neun Tore erzielt. Entscheidend dafür war das kreative Spiel von Pedri, Lamine Yamal und Dani Olmo.

Personal und Kader

Paris Saint-Germain vs FC Barcelona Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
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Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosN. MendesN. MendesVitinhaVitinhaW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryFabián RuizFabián RuizM. AklioucheM. AklioucheDésiré DouéDésiré DouéOusmane DembéléOusmane DembéléJ. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinE. GarciaE. GarciaP. CubarsiP. CubarsiJ. CanceloJ. CanceloL. YamalL. YamalPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonF. LopezF. LopezD. OlmoD. Olmo
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
4-3-3
Paris Saint-Germain

Startelf

FC Barcelona

Trainer

  • Luis Enrique
  • H. Flick

Luis Enrique hat die voraussichtliche Aufstellung von PSG für das Spiel noch nicht bestätigt. Auch die Informationen zu Verletzungen und Sperren stehen noch nicht fest. Weitere Angaben folgen kurz vor dem Anpfiff.

Auch Hansi-Dieter Flick hat bislang weder einen bestätigten Kader noch eine Aufstellung für Barcelona bekannt gegeben. Informationen zu Verletzungen oder Sperren bei den Gästen liegen derzeit nicht vor. Weitere Einzelheiten werden vor dem Spiel erwartet.

Form

PSG

PSG - Form

B29
S0-1
OM
S1-2
LEM
S3-1
MCI
S2-4
STR
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
13/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BAR

BAR - Form

SAN
S7-2
SEV
S1-3
GET
S3-0
GAL
S1-4
BET
S2-5
Tor erzielt (kassiert)
22/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

PSG hat seine letzten fünf Spiele in der Champions League und der Ligue 1 allesamt gewonnen, dabei 15 Tore erzielt und nur fünf kassiert. Zuletzt gab es einen 4:2-Sieg gegen Manchester City in der Champions League. Zu den vorherigen Erfolgen zählen ein 6:1-Kantersieg gegen Slovan Bratislava auf europäischer Bühne und ein 3:1-Ligasieg gegen Le Mans. Enriques Mannschaft hat wettbewerbsübergreifend konstant viele Tore erzielt und zugleich die gegnerischen Chancen begrenzt.

Auch Barcelona hat seine letzten fünf Spiele in der Champions League und LaLiga gewonnen. Zuletzt gelang ein 4:1-Sieg gegen Galatasaray in der Champions League. In der Liga war die Mannschaft ebenfalls torfreudig und besiegte Racing Santander zuvor mit 7:2. Flicks Team hat in dieser Serie sowohl seine Offensivstärke als auch seine defensive Stabilität bewiesen.

Direkter Vergleich

Head to Head

Paris Saint-GermainUnentschiedenFC Barcelona
3
1
1
Champions League
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FC Barcelona
BAR
1
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Paris Saint-Germain
PSG
2
END
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PSG
4
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PSG
2
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BAR
3
END
Champions League
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PSG
1
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BAR
1
END
Champions League
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FC Barcelona
BAR
1
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Paris Saint-Germain
PSG
4
END
13Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste Duell der beiden Klubs endete im Oktober 2025 in der Champions League mit einem 2:1-Auswärtssieg von PSG bei Barcelona. Von den letzten fünf direkten Begegnungen in der Champions League gewann PSG drei und Barcelona eine, hinzu kam ein Unentschieden. Im April 2024 gelang Barcelona allerdings ein 3:2-Sieg in Paris. PSG erzielte in diesen fünf Duellen 13 Tore, Barcelona sieben.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
S
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
S
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
10
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
11
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
12
ComoComoCOM
210164+23
N
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
14
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
16
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
N
S
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
N
S
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
AEK AthenAEK AthenAEK
210123-13
N
S
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
23
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
24
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
210115-43
S
N
25
AS RomAS RomROM
201145-11
N
U
26
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
27
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
N
U
29
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
N
N
31
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
32
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
33
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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