Paris Saint-Germain gegen Barcelona: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 3 20. Okt. 2026 - 15:00 Parc des Princes

Paris Saint-Germain F.C. und der FC Barcelona spielen am 20. Oktober 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST).

Europäische Schwergewichte treffen in Paris aufeinander

Paris Saint-Germain empfängt den FC Barcelona im Parc des Princes zu einem vielversprechenden Duell am 3. Spieltag der regulären Phase der UEFA Champions League 2026/27. Luis Enrique trifft in diesem europäischen Spitzenspiel auf seinen ehemaligen Klub. Beide Teams wollen ihre Position in der oberen Tabellenhälfte der Champions League festigen. Für PSG ist ein Heimsieg entscheidend, um weiter Schwung aufzunehmen. Barcelona reist derweil in die französische Hauptstadt und will seine beeindruckende Siegesserie über alle Wettbewerbe hinweg ausbauen.

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PSG dreht das Spiel in Straßburg in der zweiten Halbzeit

Paris Saint-Germain geht nach einem kämpferischen 3:1-Auswärtssieg gegen RC Strasbourg Alsace in der Ligue 1 am Samstag, dem 17. Oktober, gestärkt in den Dienstagabend. Nach einem 0:1-Rückstand zur Halbzeit drehte die Mannschaft von Luis Enrique die Partie dank der Tore von Illia Zabarnyi (77.), Ousmane Dembélé (85.) und Désiré Doué (90.+3.). Der Ligasieg war die ideale Antwort auf die knappe 1:2-Niederlage gegen Manchester City in der Champions League. Die Offensivspieler Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche und Khvicha Kvaratskhelia kommen vor dem Dienstagsspiel zunehmend in Form.

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Barcelona erzielt fünf Tore gegen Real Betis

Der FC Barcelona reist in herausragender Form nach Paris, nachdem er am Samstag, dem 17. Oktober, in LaLiga einen überzeugenden 5:2-Auswärtssieg gegen Real Betis gefeiert hat. Treffer von Lamine Yamal (10.), Rodri (41.), Gabriel Jesus (51.), Eric García (62.) und Dani Olmo (81.) unterstrichen die dominante Leistung. Zusammen mit dem 4:1-Sieg gegen Galatasaray in der Champions League am 13. Oktober hat die Mannschaft von Hansi Flick in ihren letzten beiden Spielen neun Tore erzielt. Entscheidend dafür war das kreative Spiel von Pedri, Lamine Yamal und Dani Olmo.

Personal und Kader

Luis Enrique hat die voraussichtliche Aufstellung von PSG für das Spiel noch nicht bestätigt. Auch die Informationen zu Verletzungen und Sperren stehen noch nicht fest. Weitere Angaben folgen kurz vor dem Anpfiff.

Auch Hansi-Dieter Flick hat bislang weder einen bestätigten Kader noch eine Aufstellung für Barcelona bekannt gegeben. Informationen zu Verletzungen oder Sperren bei den Gästen liegen derzeit nicht vor. Weitere Einzelheiten werden vor dem Spiel erwartet.

Form

PSG hat seine letzten fünf Spiele in der Champions League und der Ligue 1 allesamt gewonnen, dabei 15 Tore erzielt und nur fünf kassiert. Zuletzt gab es einen 4:2-Sieg gegen Manchester City in der Champions League. Zu den vorherigen Erfolgen zählen ein 6:1-Kantersieg gegen Slovan Bratislava auf europäischer Bühne und ein 3:1-Ligasieg gegen Le Mans. Enriques Mannschaft hat wettbewerbsübergreifend konstant viele Tore erzielt und zugleich die gegnerischen Chancen begrenzt.

Auch Barcelona hat seine letzten fünf Spiele in der Champions League und LaLiga gewonnen. Zuletzt gelang ein 4:1-Sieg gegen Galatasaray in der Champions League. In der Liga war die Mannschaft ebenfalls torfreudig und besiegte Racing Santander zuvor mit 7:2. Flicks Team hat in dieser Serie sowohl seine Offensivstärke als auch seine defensive Stabilität bewiesen.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell der beiden Klubs endete im Oktober 2025 in der Champions League mit einem 2:1-Auswärtssieg von PSG bei Barcelona. Von den letzten fünf direkten Begegnungen in der Champions League gewann PSG drei und Barcelona eine, hinzu kam ein Unentschieden. Im April 2024 gelang Barcelona allerdings ein 3:2-Sieg in Paris. PSG erzielte in diesen fünf Duellen 13 Tore, Barcelona sieben.