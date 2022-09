Paris Saint-Germain: Donnarumma bleibt auch nach Navas' Verbleib Stammtorhüter

Keylor Navas bleibt bei PSG - und Trainer Christophe Galtier legt sich auf einen Stammkeeper fest.

Obwohl Torhüter Keylor Navas mit seinen Einsatzzeiten bei Paris Saint-Germain in den vergangenen Monaten nicht zufrieden war, bleibt der 35-Jährige bei PSG. Da neben Navas mit Gianluigi Donnarumma noch ein weiterer Torhüter mit Weltklasse-Format zur Verfügung steht, musste sich Trainer Christophe Galtier jetzt für einen Stammtorhüter entscheiden.

Seine Entscheidung teilte der französische Trainer bei einer Pressekonferenz am Freitag mit: "Was die Hierarchie bei den Torhütern angeht, ist Gigio Donnarumma meine erste Wahl, Keylor ist die Nummer zwei." Und er fügte hinzu: "Diese Rangordnung bleibt so erhalten, ich mache mir jetzt, wo das Transferfenster geschlossen ist, nicht mehr zu viele Gedanken darüber. Unser Ersatzkeeper ist bereit, falls es Verletzungen oder Sperren gibt."

PSG: Torhüter-Rotation unter Pochettino

In der Vorsaison setzte Ex-Trainer Mauricio Pochettino auf eine Rotation zwischen den Pfosten. Galtier entschied sich aber dafür, einen festen Starter auszuwählen. Die Wahl fiel auf den 23-jährigen Donnarumma, der im Sommer 2021 von der AC Mailand nach Paris gewechselt war.

Keylor Navas versuchte im Sommer, einen neuen Verein zu finden, da er mit der Rotation unter Pochettino nicht zufrieden war. Angestrebt war ein ablösefreier Wechsel nach Neapel, allerdings konnte sich der Ex-Torhüter von Real Madrid nicht auf eine Vertragsauflösung mit PSG einigen. Die Verhandlungen scheiterten wohl an einer von Navas geforderten Abfindung.