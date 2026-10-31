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So seht Ihr Paris FC gegen Monaco mit einem VPN

Möchtet Ihr Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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Besorgt Euch ein zuverlässiges VPN . Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter (z. B. ExpressVPN ) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter (z. B. ) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Wählt einen Serverstandort . Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (seht Euch dazu unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben an).

. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (seht Euch dazu unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben an). Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website des Sportübertragungsanbieters auf, der die Rechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Übertragungsanbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 9 1. Nov. 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

Paris FC empfängt Monaco im Stade Jean Bouin zu einem Ligue-1-Spiel, das für die obere Tabellenhälfte von großer Bedeutung ist. Monaco reist als Tabellenvierter nach Paris und steht damit einen Platz vor dem Gastgeber. Es ist also ein direktes Duell zweier Mannschaften mit europäischen Ambitionen.

Der Paris FC von Liam Rosenior geht mit wechselhaften Ergebnissen in die Partie. Ein 4:3-Sieg gegen Rennes zeigte die Offensivstärke der Mannschaft, doch Niederlagen gegen Lens und Lorient in den vergangenen Wochen offenbarten fehlende Konstanz sowohl im Angriff als auch in der Defensive.

Monaco hatte in nationalen und europäischen Wettbewerben einen dicht gedrängten Spielplan. Die Mannschaft von Filipe Luis spielte in ihrem letzten Ligue-1-Spiel 1:1 gegen Lille und ließ darauf einen 3:0-Sieg gegen Freiburg in der Conference League folgen. Dieses Ergebnis zeigte, welche Qualität sie entfalten kann, wenn sie ihr volles Potenzial ausschöpft.

Lamine Camara gehört derzeit zu den meistbeachteten Spielern im französischen Fußball. Der 22-jährige senegalesische Nationalspieler ist in dieser Saison eine treibende Kraft im Mittelfeld von Monaco. Seine Fähigkeit, große Räume abzudecken und sowohl offensiv als auch defensiv zum Spiel beizutragen, wird für den Verlauf dieser Partie entscheidend sein.

Paris FC muss verletzungsbedingt auf mehrere Spieler der ersten Mannschaft verzichten. Das könnte Rosenior im Spielverlauf in seinen Möglichkeiten einschränken. Auch Monaco hat vor der Partie Verletzungssorgen.

Informationen zur Übertragung dieses Ligue-1-Spiels findet Ihr unten.

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