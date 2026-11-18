So seht Ihr Paris FC gegen HB Koege mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Women's Champions League - Spielwoche 5 19. Nov. 2026 - 12:45 Stade Sébastien Charléty

Paris FC empfängt HB Køge im Stade Sébastien Charléty in der Women's Champions League. Beide Teams wollen ihre Position in der Gruppentabelle verbessern.

Das Team von Sandrine Soubeyrand zeigte in dieser Saison auf europäischer Bühne wechselhafte Leistungen: Auf ein Unentschieden gegen BK Häcken folgte beim jüngsten Champions-League-Auftritt eine 0:3-Niederlage gegen Real Madrid Femenino. In der heimischen Liga spielte Paris FC konstanter und gewann zwei der letzten drei Partien in der Première Ligue.

HB Køge reist in ordentlicher Form in die französische Hauptstadt. Das dänische Team gewann vier seiner letzten fünf Pflichtspiele. Nur ein Unentschieden gegen Oud-Heverlee Leuven in der Women's Champions League unterbrach diese ansonsten starke Serie.

In der heimischen Liga erzielten die Gäste in ihren letzten drei A-Liga-Spielen zehn Tore. Auf europäischer Bühne sieht die Bilanz etwas anders aus, doch nach dem Auswärtspunkt gegen Leuven reist Køge mit Selbstvertrauen nach Paris.

Paris FC steht in der Tabelle der Women's Champions League auf Platz 16, Køge auf Platz 11. Für die Gastgeberinnen ist die Partie besonders wichtig, da sie nicht noch weiter in der Tabelle abrutschen wollen.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung von Paris FC gegen HB Køge wissen müsst.

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