So seht Ihr Paris FC gegen Angers mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 11 22. Nov. 2026 - 09:00 Stade Jean Bouin

Paris FC empfängt Angers am Samstag, dem 12. Dezember 2026, im Stade Jean-Bouin zu einem Ligue-1-Spiel, bei dem für beide Klubs Unterschiedliches auf dem Spiel steht.

Die Mannschaft von Liam Rosenior steht auf Tabellenplatz drei und hat in den vergangenen Wochen Schwung aufgenommen. Siege gegen Monaco und Auxerre unterstreichen, dass sie ernsthaft um einen Platz in der oberen Tabellenhälfte mitspielen kann. Die Bekanntheit von Paris FC im gesamten Stadtgebiet ist in dieser Saison stark gewachsen. Nun will der Klub seinen Platz unter den ernstzunehmenden Mannschaften der Ligue 1 festigen.

Angers reist in einer deutlich prekäreren Lage in die Hauptstadt. Das Team von Stephane Gilli steckt auf Platz 17 fest und hat aus den vergangenen fünf Ligaspielen nur einen Punkt geholt. Zu dieser Serie gehören deutliche Niederlagen gegen Brest und Marseille.

Der Formunterschied zwischen den beiden Teams ist deutlich. Angers kann allerdings auf seinen Sieg gegen Paris FC im Testspiel im August verweisen: Er zeigt, dass der Abstand nicht unüberwindbar ist. Dieses Ergebnis stammt jedoch aus der Zeit vor Beginn der Ligue-1-Saison, und seitdem hat sich vieles verändert.

Mit drei Punkten könnte Paris FC den Druck auf die Klubs vor sich aufrechterhalten. Angers muss aus diesem Spiel etwas mitnehmen, wenn der Klub nicht noch tiefer in den Abstiegskampf rutschen will.

Nachfolgend findet Ihr alle Informationen, die Ihr braucht, um Paris FC gegen Angers live zu sehen.

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