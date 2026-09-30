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Oliver Maywurm

Paris Brunner zurück zum BVB? Neue Details über angebliche Klausel von Borussia Dortmund enthüllt

Bundesliga
Frankreich Ligue 1
P. Brunner
Borussia Dortmund
AS Monaco

Paris Brunner glänzte bei der AS Monaco zuletzt mit furiosen Auftritten. Läuft er eines Tages möglicherweise wieder für den BVB auf?

Hatte Sky zuletzt eine mögliche Rückkaufoption Borussia Dortmunds für das formstarke Ex-BVB-Juwel Paris Brunner (AS Monaco) ins Spiel gebracht, enthüllt Foot Mercato nun neue Details.

Laut des französischen Portals hat der deutsche Vizemeister keine klassische Rückkaufoption für Brunner. Stattdessen habe sich der BVB beim Verkauf des Offensivspielers an die AS Monaco lediglich ein Matching Right gesichert. Bedeutet: Bei etwaigen künftigen Angeboten für Brunner wird die Borussia darüber informiert und kann bei Bedarf dann damit gleichziehen. Allerdings, so heißt es bei Foot Mercato weiter, stehe eine Rückkehr nach Dortmund für den deutschen U21-Nationalspieler derzeit nicht auf seiner Prioritätenliste.

Wann hat Paris Brunner den BVB verlassen?

Brunner hatte den BVB 2024 für vier Millionen Euro Ablöse in Richtung Monaco verlassen, wurde daraufhin umgehend an Cercle Brügge nach Belgien verliehen. Nach einem durchwachsenen Jahr dort war Brunner in der vergangenen Saison bei Monaco fast komplett außen vor und spielte kaum. Zu Beginn der laufenden Spielzeit startete der Ex-Dortmunder dann allerdings überraschenderweise durch, ist beim Tabellenführer der Ligue 1 plötzlich Stammspieler und erzielte in sieben Pflichtspieleinsätzen 2026/27 schon sechs Tore.

FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LENSGetty Images

Damit katapultierte sich Brunner sogar schon ins Blickfeld des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp und bestätigte kürzlich beim Debüt für die U21 des DFB seine herausragende Form mit einem Doppelpack bei einem 4:0-Sieg in Lettland.

Monaco will die positive Entwicklung Brunners derweil wohl möglichst zeitnah mit einem neuen Vertrag belohnen. Laut L'Equipe laufen bereits Gespräche über eine Verlängerung des 2028 auslaufenden Arbeitspapieres des 20-Jährigen.

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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