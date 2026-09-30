Hatte Sky zuletzt eine mögliche Rückkaufoption Borussia Dortmunds für das formstarke Ex-BVB-Juwel Paris Brunner (AS Monaco) ins Spiel gebracht, enthüllt Foot Mercato nun neue Details.

Laut des französischen Portals hat der deutsche Vizemeister keine klassische Rückkaufoption für Brunner. Stattdessen habe sich der BVB beim Verkauf des Offensivspielers an die AS Monaco lediglich ein Matching Right gesichert. Bedeutet: Bei etwaigen künftigen Angeboten für Brunner wird die Borussia darüber informiert und kann bei Bedarf dann damit gleichziehen. Allerdings, so heißt es bei Foot Mercato weiter, stehe eine Rückkehr nach Dortmund für den deutschen U21-Nationalspieler derzeit nicht auf seiner Prioritätenliste.

Wann hat Paris Brunner den BVB verlassen?

Brunner hatte den BVB 2024 für vier Millionen Euro Ablöse in Richtung Monaco verlassen, wurde daraufhin umgehend an Cercle Brügge nach Belgien verliehen. Nach einem durchwachsenen Jahr dort war Brunner in der vergangenen Saison bei Monaco fast komplett außen vor und spielte kaum. Zu Beginn der laufenden Spielzeit startete der Ex-Dortmunder dann allerdings überraschenderweise durch, ist beim Tabellenführer der Ligue 1 plötzlich Stammspieler und erzielte in sieben Pflichtspieleinsätzen 2026/27 schon sechs Tore.

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Damit katapultierte sich Brunner sogar schon ins Blickfeld des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp und bestätigte kürzlich beim Debüt für die U21 des DFB seine herausragende Form mit einem Doppelpack bei einem 4:0-Sieg in Lettland.

Monaco will die positive Entwicklung Brunners derweil wohl möglichst zeitnah mit einem neuen Vertrag belohnen. Laut L'Equipe laufen bereits Gespräche über eine Verlängerung des 2028 auslaufenden Arbeitspapieres des 20-Jährigen.