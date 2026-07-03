Paraguay gegen Frankreich – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Paraguay gegen Frankreich: Anstoßzeit und Details

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Philadelphia Stadium

Anpfiff ist am 4. Juli 2026 um 21:00 Uhr GMT und 17:00 Uhr EST.

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Turnierfavoriten treffen in historischem K.o.-Duell auf unaufhaltsame "Gigantenkiller"

Im Achtelfinale im Philadelphia Stadium treffen zwei Teams aufeinander, die ganz unterschiedliche Wege in die späten K.o.-Runden nahmen. Didier Deschamps führt eine starke französische Mannschaft als Turnierfavorit an, die ihre Form in der nordamerikanischen Gruppe fortsetzen will.

Sie treffen auf eine hartnäckige paraguayische Mannschaft unter Gustavo Alfaro, die die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zog, als sie den viermaligen Weltmeister Deutschland im Sechzehntelfinale ausschaltete. Frankreich verfügt über viele starke Offensivspieler. Doch die Erinnerung an das Achtelfinale 1998, als "Les Bleus" erst durch ein Golden Goal von Laurent Blanc in der 114. Minute "La Albirroja" bezwangen, zeigt, dass die Südamerikaner die Rolle des Außenseiters genießen.

Wie "La Albirroja" und "Les Bleus" hierherkamen

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Paraguay schrieb das berühmteste Kapitel seiner jüngeren Fußballgeschichte, indem es in der vorherigen Runde eine monumentale Sensation gegen Deutschland gelang. Nach dem Führungstreffer in der regulären Spielzeit durch den Straßburger Nachwuchsstar Julio Enciso zeigten Alfaro’s Männer eine starke Abwehr und zwangen den europäischen Giganten ins Elfmeterschießen, wo Torhüter Orlando Gill zum Helden wurde und den Einzug perfekt machte.

Frankreich ist bisher ohne Punktverlust durch das Turnier marschiert. Die Mannschaft von Didier Deschamps besiegte in der Gruppenphase den Irak und Norwegen und setzte sich im Achtelfinale mit 3:0 gegen Schweden durch. Mit einer starken Offensive reist der Favorit nach Philadelphia und will im Viertelfinale den nächsten Schritt machen.

Wichtige Rückkehrer und furchteinflößende Offensivtiefe als Anker der Mannschaft

Die taktische Vorbereitung auf diese Begegnung erhält auf südamerikanischer Seite einen enormen Schub. Der Spielmacher von Brighton, Diego Gómez, ist nach seiner Sperre für ein Spiel gegen Deutschland offiziell wieder einsatzbereit und wird voraussichtlich sofort in das zentrale Mittelfeld zurückkehren, um dort an der Seite von Andrés Cubas zu spielen. In der Abwehr wird José Canale seinen Stammplatz neben dem erfahrenen Verteidiger Gustavo Gómez behalten, um ein stabiles Abwehrschild zu bilden.

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Frankreich meldet einen voll einsatzfähigen Kader; nur Inter-Stürmer Marcus Thuram plagt ein leichtes Wadenproblem. Kapitän Kylian Mbappé führt die Sturmreihe an und jagt die ewige Torschützenliste des Turniers, unterstützt von der Kreativität von Michael Olise als Nummer 10. Olise bereitete bereits fünf Treffer vor und braucht noch eine Assist, um Pelés Rekord für die meisten Vorlagen in einem WM-Turnier einzustellen.

Flügelrotationen gegen tiefe Blöcke entscheiden den Spielverlauf

Der strategische Kampf konzentriert sich auf die Verengung des Raums gegen individuelle Klasse. Frankreich zieht das Spielfeld in die Breite und nutzt das Tempo von Ousmane Dembélé und Bradley Barcola auf den Flügeln, um die Außenverteidiger tief zu binden und Passwege für Mbappé im Strafraum zu öffnen.

Paraguays Plan baut auf einen disziplinierten Defensivblock, der den Raum in der Mitte eng macht. Alfaro will das Mittelfeld überladen, den Aufbau von Aurélien Tchouaméni und Adrien Rabiot stören und den Ball schnell zu Miguel Almirón und Enciso auf die Flügel bringen, um Frankreich im Konter zu treffen.

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Eingespielte Strukturen stehen vor der ultimativen Bewährungsprobe

Paraguay steht vor der Aufgabe, gegen eine Offensive ohne Gegentor zu bleiben, die in 16 der letzten 17 Länderspiele zwei oder mehr Tore erzielt hat.

Frankreich muss in den Umschaltphasen hoch konzentriert bleiben und darf frühe Kontrolle nicht in Passivität ummünzen, denn Paraguay verwandelt defensive Aktionen schnell in Gegenangriffe.

Voraussichtliche Aufstellung Paraguays gegen Frankreich

Gill; Cáceres, G. Gómez, Canale, Alonso; Galarza, Cubas, D. Gómez; Almirón, Avalos, Enciso

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Voraussichtliche Aufstellung Frankreichs gegen Paraguay

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé

Wichtige Statistiken zu Paraguay gegen Frankreich

Paraguay hat zum zweiten Mal eine K.-o.-Runde überstanden. Der einzige Erfolg in fünf Versuchen vor dem Triumph gegen Deutschland gelang ebenfalls im Achtelfinale 2010 durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen Japan nach einem 0:0-Unentschieden.

Julio Enciso erzielte gegen Deutschland das erste Tor Paraguays in der K.o.-Phase einer WM, nachdem die Mannschaft in den fünf vorherigen Partien ohne Treffer geblieben war.

Frankreichs letztes WM-Spiel gegen eine südamerikanische Mannschaft war die Niederlage im Elfmeterschießen gegen Argentinien im Finale 2022. Davor hatte Frankreich seit der 1:2-Niederlage gegen Argentinien in der Gruppenphase 1978 weder in der regulären Spielzeit noch im Elfmeterschießen gegen eine CONMEBOL-Mannschaft verloren.

Frankreich startete zum zweiten Mal in seiner WM-Geschichte mit vier Siegen – zuvor gelang das nur 1998. Danach spielte die Mannschaft im Viertelfinale 0:0 gegen Italien und zog im Elfmeterschießen ins Halbfinale ein.

Frankreich ist die erste Mannschaft in der Geschichte der Weltmeisterschaft, die in fünf aufeinanderfolgenden Spielen drei oder mehr Tore erzielt hat.

Gegen Schweden traf Kylian Mbappé zum siebten Mal mindestens zweimal in einem FIFA-WM-Spiel – mehr als jeder andere Spieler.

26-köpfiger Kader von Paraguay

Torhüter: Gatito Fernández, Orlando Gill, Gastón Olveira

Verteidiger: Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Júnior Alonso, Omar Alderete, José Canale, Alexandro Maidana

Mittelfeld: Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza, Alejandro Romero Gamarra, Braian Ojeda, Maurício Magalhães, Gustavo Caballero

Stürmer: Alex Arce, Miguel Almirón, Isidro Pitta, Ramón Sosa, Gabriel Ávalos, Antonio Sanabria, Julio Enciso

26-köpfiger Kader Frankreichs

Torhüter: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba

Verteidiger: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix, Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano

Mittelfeld: N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Warren Zaire-Emery

Stürmer: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Kylian Mbappé, Jean-Philippe Mateta, Marcus Thuram

Mannschaftsnachrichten & Kader

Gustavo Alfaro meldet vor dem Spiel keine Verletzten oder Gesperrten für Paraguay, eine vorläufige Aufstellung liegt noch nicht vor. Kurz vor Anpfiff folgen Updates, sobald das Bild vom Kader klarer ist.

Auch Didier Deschamps meldet laut den aktuellen Angaben keine Ausfälle für Frankreich. Gegen Schweden schickte er eine eingespielte Startelf mit Mbappé, Olise, Dembélé und Barcola aufs Feld, und es gibt keine Anzeichen für größere Änderungen. Eventuelle kurzfristige Neuigkeiten zur Fitness der Spieler erscheinen hier vor dem Anpfiff.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Paraguay geht mit einer durchwachsenen Bilanz in diese Partie und hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Das letzte Ergebnis war ein 1:1-Unentschieden gegen Deutschland in der WM-Gruppenphase – ein Ergebnis, das zum Weiterkommen ausreichte. Außerdem besiegten sie die Türkei mit 1:0 und Nicaragua mit 4:0, doch eine 1:4-Niederlage gegen die USA und ein torloses Unentschieden gegen Australien zeigen die Unbeständigkeit im Verlauf der Kampagne. In diesen fünf Partien erzielte Alfaro sechs Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Frankreich kommt mit fünf Siegen aus fünf Spielen in diese Partie. Deschamps’ Team besiegte Schweden im Achtelfinale 3:0 und gewann zuvor gegen Norwegen, den Irak und den Senegal. Außerhalb der WM stand nur ein 3:1 im Test gegen Nordirland. Frankreich erzielte in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierte zwei Gegentore; zweimal spielte die Mannschaft zu null.

Bilanz der direkten Begegnungen

Die direkte Bilanz ist knapp, doch sie spricht klar für Frankreich. Das letzte Duell war ein 5:0-Testspiel-Sieg der Franzosen im Juni 2017. Zuvor hatte es im Juni 2014 1:1 gestanden, im Mai 2008 gab es kein Tor. In drei Partien gewann Frankreich einmal, spielte zweimal remis und erzielte sechs Treffer, Paraguay traf einmal.

Tabelle

Paraguay belegte in Gruppe D Platz drei und erreichte so die K.o.-Runde, während Frankreich Gruppe I gewann und ebenfalls in die K.o.-Runde einzog.