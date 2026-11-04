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Panathinaikos vs. CSKA Sofia: Anstoßzeit

Conference League - Spielwoche 3 5. Nov. 2026 - 15:00 Apostolos Nikolaidis Stadium

Das Spiel zwischen Panathinaikos und CSKA Sofia beginnt am 05.11.2026, 21:00.

Panathinaikos vs. CSKA Sofia heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei Panathinaikos und CSKA Sofia los?

Panathinaikos kommt mit einer makellosen Bilanz von fünf Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt bezwang der griechische Klub AEK Athen mit 2:0 in der Super League. Zuvor gelang ein beeindruckender 5:1-Erfolg gegen Asteras Tripolis. In der Conference League schlug Panathinaikos Qairat Almaty mit 5:1 – insgesamt erzielte das Team in den letzten fünf Spielen 11 Tore bei nur 3 Gegentoren.

CSKA Sofia präsentiert sich deutlich wechselhafter: Aus den letzten fünf Spielen holte der Klub zwei Siege, zwei Unentschieden und kassierte eine Niederlage. Das jüngste Spiel endete mit einem torlosen Remis gegen PFK Slavia Sofia. In der Conference League trennte sich CSKA Sofia 2:2 von FC Nordsjälland, verlor aber zuvor 1:2 gegen AS Monaco.

Panathinaikos vs. CSKA Sofia: Aufstellungen

Panathinaikos vs. CSKA Sofia: Form

Panathinaikos vs. CSKA Sofia: Bilanz direkte Duelle

Panathinaikos vs. CSKA Sofia: Die Tabellen