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Conference League
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Apostolos Nikolaidis Stadium
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Panathinaikos vs. CSKA Sofia heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Panathinaikos - CSKA Sofia
Panathinaikos
CSKA Sofia
Conference League

In der Conference League spielt Panathinaikos gegen CSKA Sofia. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Panathinaikos vs. CSKA Sofia: Anstoßzeit

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Conference League - Spielwoche 3
Apostolos Nikolaidis Stadium

Das Spiel zwischen Panathinaikos und CSKA Sofia beginnt am 05.11.2026, 21:00.

Panathinaikos vs. CSKA Sofia heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei Panathinaikos und CSKA Sofia los?

Panathinaikos kommt mit einer makellosen Bilanz von fünf Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt bezwang der griechische Klub AEK Athen mit 2:0 in der Super League. Zuvor gelang ein beeindruckender 5:1-Erfolg gegen Asteras Tripolis. In der Conference League schlug Panathinaikos Qairat Almaty mit 5:1 – insgesamt erzielte das Team in den letzten fünf Spielen 11 Tore bei nur 3 Gegentoren.

CSKA Sofia präsentiert sich deutlich wechselhafter: Aus den letzten fünf Spielen holte der Klub zwei Siege, zwei Unentschieden und kassierte eine Niederlage. Das jüngste Spiel endete mit einem torlosen Remis gegen PFK Slavia Sofia. In der Conference League trennte sich CSKA Sofia 2:2 von FC Nordsjälland, verlor aber zuvor 1:2 gegen AS Monaco.

PAO

PAO - Form

ATT
S5-1
KAL
S1-5
VOL
S0-1
ARI
S2-1
AEK
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
15/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
CSS

CSS - Form

ASM
N1-2
NES
S0-2
FCN
U2-2
LUR
S2-0
SSO
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Panathinaikos vs. CSKA Sofia: Aufstellungen

Panathinaikos vs CSKA Sofia Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • J. Neestrup

Panathinaikos vs. CSKA Sofia: Form

PAO

PAO - Form

ATT
S5-1
KAL
S1-5
VOL
S0-1
ARI
S2-1
AEK
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
15/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
CSS

CSS - Form

ASM
N1-2
NES
S0-2
FCN
U2-2
LUR
S2-0
SSO
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Panathinaikos vs. CSKA Sofia: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

PanathinaikosUnentschiedenCSKA Sofia
2
0
0
Europa League
Panathinaikos badge
Panathinaikos
PAO
2
CSKA Sofia badge
CSKA Sofia
CSS
1
END
Europa League
CSKA Sofia badge
CSKA Sofia
CSS
0
Panathinaikos badge
Panathinaikos
PAO
1
END
3Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/2

Panathinaikos vs. CSKA Sofia: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
S
S
2
FC LuganoFC LuganoLUG
220084+46
S
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
S
S
3
BrannBrannBRA
220062+46
S
S
5
Twente EnschedeTwente EnschedeTWE
220051+46
S
S
6
AS MonacoAS MonacoASM
220051+46
S
S
7
VV St. TruidenVV St. TruidenSTT
220030+36
S
S
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
S
S
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
U
S
10
FC KopenhagenFC KopenhagenFCK
211052+34
U
S
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
S
U
12
MjällbyMjällbyMJA
211031+24
U
S
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
S
N
13
Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAJX
210132+13
S
N
15
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
21013303
N
S
16
BragaBragaBRA
210123-13
S
N
17
KAA GentKAA GentGNT
210112-13
N
S
18
SC FreiburgSC FreiburgSCF
210135-23
N
S
19
FC NordsjällandFC NordsjällandFCN
20203302
U
U
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
U
U
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
U
U
22
Roter Stern BelgradRoter Stern BelgradZVE
201145-11
U
N
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
U
N
24
FK JablonecFK JablonecJAB
201123-11
U
N
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
N
U
26
Aarhus GFAarhus GFAGF
201112-11
U
N
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
U
N
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
N
U
28
Saburtalo TiflisSaburtalo TiflisIBE
201113-21
U
N
30
GetafeGetafeGET
201136-31
N
U
31
Qairat AlmatyQairat AlmatyKAL
201126-41
N
U
32
FC ThunFC ThunTHU
200202-20
N
N
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
N
N
34
Kuopion PSKuopion PSKUP
200226-40
N
N
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
N
N
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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