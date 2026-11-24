Panama U17 gegen Ägypten U17 mit einem VPN sehen

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Panama U17 trifft bei der U17-WM in Gruppe A auf Ägypten U17. Panama gilt dabei offiziell als Heimmannschaft.

Panama hat eine schwierige Phase hinter sich. Die Mannschaft verlor ihre letzten fünf Spiele im Wettbewerb, zuletzt am 22. November mit 1:2 gegen Griechenland U17.

Auf die 0:2-Niederlage gegen Katar U17 drei Tage zuvor folgte damit die nächste Pleite. Panama steht auf Platz vier der Gruppe und braucht ein Ergebnis.

Ägypten geht mit mehr Rückenwind in die Partie. Die Mannschaft schlug Katar U17 am 22. November mit 2:0 und rückte dadurch auf Platz zwei der Gruppe A vor.

Der Sieg folgte auf eine 1:2-Niederlage gegen Griechenland U17 am 19. November. Ägypten hat gezeigt, dass es sich schnell von einem Rückschlag erholen kann.

Hier findet Ihr alles, was Ihr zum Verfolgen des Spiels wissen müsst, darunter die aktuellen Informationen zur Übertragung, zur Anstoßzeit und zu den Mannschaften.

Offizielle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream von Panama U17 gegen Ägypten U17 liegen derzeit nicht vor. Dieser Abschnitt wird aktualisiert, sobald die Übertragungsdetails bestätigt sind.

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