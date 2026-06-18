Weltmeisterschaft - WM Gruppe L Toronto Stadium

Panama gegen Kroatien: Anpfiff am 23. Juni 2026 um 19:00 Uhr EST (23:00 Uhr GMT).

Hintergrundinformationen zum Spiel und Einblicke in den ersten Spieltag

In der 95. Minute traf Caleb Yirenki, Mittelfeldspieler bei Nordsjaelland, für Ghana und bescherte den Black Stars am ersten Spieltag den entscheidenden 1:0-Sieg. Panama war keineswegs unterlegen oder eingeschüchtert, verlor jedoch letztendlich. Kroatien verlor in einer unterhaltsamen Auftaktpartie mit 2:4 gegen England, nachdem es zur Halbzeit noch 2:2 gestanden hatte. Beide Teams müssen nun Boden gutmachen, weshalb das Duell in Toronto viel Spannung verspricht.

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Panamas Schlüsselspieler und Trainer

Pumas-Mittelfeldspieler Adalberto "Coco" Carrasquilla gibt das Tempo, weil Panama den Ballbesitz kontrollieren will. Auch Rechtsverteidiger Michael Amir Murillo von Marseille bringt Erfahrung aus der höchsten Liga in die Mannschaft ein. Trainer der Mannschaft ist Thomas Christiansen. Der in Dänemark geborene Taktiker lebte als Kind kurz in Panama, übernahm im Juli 2020 das Team der "Los Canaleros" und führte es zur zweiten WM-Teilnahme.

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Kroatiens Schlüsselspieler und Trainer

Nationaltrainer Zlatko Dalić hat einen erfahrenen, eingespielten 26-Mann-Kader zusammengestellt, der Erfahrung und jugendlichen Schwung verbindet. Kroatiens größte Stärke bleibt die Stabilität unter Druck, wobei Dalićs bevorzugtes System mit großem Selbstvertrauen funktioniert.

Im Zentrum agiert der zeitlose Luka Modrić. Er bestimmt gemeinsam mit Mateo Kovačić das Tempo und sorgt für Stabilität im Weltklasse-Mittelfeld, das wenig Druck zulässt. Im Sturm nutzt Bruno Petković seine Physis, um Innenverteidiger zu binden und so Räume für Andrej Kramarić zu schaffen. In der Abwehr ist Joško Gvardiol wieder fit. Seine langen Pässe und robusten Duelle stabilisieren die Abwehr – ein sicheres Schild vor dem verlässlichen Stammtorhüter Dominik Livaković.

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Voraussichtliche Aufstellung von Panama

Mosquera; Ramos, Córdoba, Andrade; Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman; Martínez, Waterman, Rodríguez.

Voraussichtliche Aufstellung Kroatiens

Livaković; Sutalo, Vusković, Gvardiol; Stanisic, Modrić, Pašalić, Perišić; Sučić, Baturina; MPanamaama

Panamas 26-köpfiger Kader

Torhüter: Orlando Mosquera, Luis Mejia, Cesar Samudio.

Verteidiger: Cesar Blackman, Jorge Gutierrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andres Andrade, Edgardo Farina, Jose Cordoba, Eric Davis, Jiovany Ramos, Roderick Miller.

Mittelfeldspieler: Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martinez, Jose Luis Rodriguez, Cesar Yanis, Yoel Barcenas, Alberto Quintero, Azarias Londono.

Stürmer: Ismael Diaz, Cecilio Waterman, Jose Fajardo, Tomas Rodriguez.

Kroatiens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Kopenhagen), Ivor Pandur (Hull City).

Verteidiger: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax Amsterdam), Josip Stanisic (Bayern München), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Hamburg).

Mittelfeld: Luka Modrić (AC Mailand), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sučić (Inter Mailand), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).

Stürmer: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Freiburg).

Mannschaftsnachrichten & Kader

Thomas Christiansen trainiert Panama; Informationen zu Verletzungen oder Sperren liegen nicht vor. Eine voraussichtliche Aufstellung gibt es noch nicht; aktuelle Infos folgen kurz vor Anpfiff.

Auch Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic hat seine Startelf noch nicht bestätigt; derzeit liegen keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren bei den "Vatreni" vor. Weitere Mannschaftsnachrichten fügen wir im Vorfeld des Spiels hinzu, sobald sie bekannt werden.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Panama geht mit einer durchwachsenen Bilanz in diese Partie: In den letzten fünf Spielen holte das Team einen Sieg, zwei Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt spielte Panama am 6. Juni 1:1 gegen Bosnien und Herzegowina, nachdem es zwei Tage zuvor 4:2 gegen die Dominikanische Republik gewonnen hatte. Den Tiefpunkt bildete die 2:6-Niederlage gegen Brasilien im Mai. Ende März hatte Panama gegen Südafrika zunächst 1:2 gewonnen und dann 1:1 gespielt. In diesen fünf Partien erzielte Panama neun Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Kroatien reist mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen an. Am 7. Juni gewann die Mannschaft 2:1 gegen Slowenien. Im März siegte sie 1:2 in Kolumbien, im November 2025 gewann sie 2:3 in Montenegro in einem WM-Qualifikationsspiel. Niederlagen gegen Belgien (0:2) und Brasilien (1:3) sind die einzigen Schrammen in einer ansonsten positiven Serie.

Direkte Begegnungen

Für die letzten fünf Begegnungen liegen keine Daten zum direkten Vergleich zwischen Panama und Kroatien vor, sodass derzeit keine detaillierte historische Aufschlüsselung bereitgestellt werden kann.

Tabellenstand

In Gruppe L führt Kroatien vor diesem Spiel die Tabelle an, Panama steht auf Platz vier.