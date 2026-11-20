So seht Ihr Palmeiras gegen Flamengo mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter besuchen. Ruft die Website auf oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportübertragungsanbieters, der die Rechte hält.

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Spielvorschau

Palmeiras empfängt Flamengo zu einem Serie-A-Spiel, in dem die beiden besten Mannschaften der Liga direkt aufeinandertreffen. Das Team von Abel Ferreira begrüßt den Tabellenführer im eigenen Stadion und weiß: Nur mit einem Sieg kann es den Rückstand an der Spitze verkürzen.

Flamengo reist als formstärkstes Team des brasilianischen Fußballs an. Die Mannschaft von Leonardo Jardim hat vier ihrer letzten fünf Serie-A-Spiele gewonnen, zuletzt mit 2:1 gegen Athletico Paranaense. Ihre einzige Niederlage in diesem Zeitraum kassierte sie in der Copa Libertadores gegen Estudiantes im Elfmeterschießen.

Palmeiras geht mit angeschlagenem Selbstvertrauen in diese Partie. Das letzte Serie-A-Spiel verlor die Mannschaft mit 1:2 gegen Cruzeiro. Das bremste ihren Schwung nach zwei Pokalsiegen in Folge gegen Vasco da Gama und einem 6:1-Kantersieg gegen Remo in der Liga.

Auch die Bilanz der direkten Duelle sorgt für Spannung. Flamengo gewann das jüngste Aufeinandertreffen im Mai mit 3:0 und siegte im November 2025 zudem in der Copa Libertadores im Stadion von Palmeiras. Das Team von Ferreira muss einen jüngsten Trend umkehren, der nicht zu seinen Gunsten verlief.

Flamengo steht in der Serie A auf Platz eins, Palmeiras auf Platz zwei. Damit sind die Punkte, um die es hier geht, ebenso bedeutsam wie die Rivalität selbst. Ein Sieg von Flamengo würde den Vorsprung ausbauen; ein Erfolg von Palmeiras würde das Titelrennen wieder völlig öffnen.

Alle Details dazu, wie Ihr dieses Serie-A-Spiel live sehen könnt, findet Ihr im Folgenden.

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